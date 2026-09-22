27개월 '불금투어' 중인 초선의원, 그가 지역 살리는 방법

큰사진보기 ▲18일 오전 자기 지역구인 인천 남동구 동네를 돌며 주민 현장민원을 듣는 '불금민생단 동네한바퀴' 활동 중인 TF 간사 이훈기 의원 모습. 한 어르신의 이동을 돕고 있다. ⓒ 이훈기의원실 관련사진보기

"헐, 저 살면서 국회의원 처음 만나봤어요."

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큰사진보기 ▲18일 오전 자기 지역구인 인천 남동구 동네를 돌며 주민 현장민원을 듣는 '불금민생단 동네한바퀴' 활동 중인 이 의원 모습. 중단됐다 재개된 '인천이음카드' 효과를 상인에게서 듣고 있다. ⓒ 유성애 관련사진보기

- '불금 동네 한 바퀴'를 처음 시작했던 계기가 뭔지 궁금하다.

- 지난 4월 이재명 대통령이 "이 의원 잘하고 계신다"고 공개칭찬 하자 "초심을 잃지 않겠다"고 했는데, 무슨 뜻인가.

- 불금민생단 TF 간사직을 맡게 된 배경은.

큰사진보기 ▲18일 활동 중인 불금민생단 TF 간사 이훈기 의원. 이날 다닌 곳곳 영상을 캡쳐한 모습. ⓒ 이훈기의원실 관련사진보기

- 8월 임명 뒤 '동네 한 바퀴를 하며 민심과 당심의 괴리를 느꼈다'고 SNS에 썼다. 구체적 사례는.

- 2년 넘게 매주 불금을 포기하고 주민들과 만난 동력이 뭘까.

- SNS에서 화제가 됐던 '부모님 가게 살리기 캠페인'을 인상 깊게 봤다. 어땠나.

- 현장에서 만났던 주민 중 인상 깊은 장면이 있다면.

큰사진보기 ▲18일 오전 인천 남동구 동네에서 천주교인천교구 순교자 현양 대회에 참석한 불금민생단 TF 간사 이훈기 의원 모습. ⓒ 이훈기의원실 관련사진보기

- 불금민생단 2주 차에 의원 154명 중 121명으로 높은 참여율을 보였는데, 동력이 뭘까.

- 바쁜데 '매주 참여 권장'에 대한 볼멘소리는 없는지.

- 실제 법 개정이나 변화로 이어진 사례가 있나.

큰사진보기 ▲18일 오전 자기 지역구인 인천 남동구 동네를 돌며 주민 현장민원을 듣는 '불금민생단 동네한바퀴' 활동 중인 TF 간사 이훈기 의원 모습. 주민들 민원으로 시작한 전선 지중화(땅 속에 묻는 작업) 관련 상황을 듣고있다. ⓒ 유성애 관련사진보기

- 지역화폐인 인천이음카드 캐시백이 예산 탓에 중단됐다가 18일 재개됐다고 들었다. 주민 반응은.

- 최근 이재명 국정 지지율이 하락세다. 현장에서 느낀 건 없는지.

- 새 지도부 출범 한 달이 지났는데 간략히 평가한다면.

큰사진보기 ▲18일 활동 중인 불금민생단 TF 간사 이훈기 의원이 지역 내 도룡뇽 생태공원 지하주차장 건립 상황을 듣고 있다. ⓒ 이훈기의원실 관련사진보기

2년 3개월째 '불금'마다 주민을 만나는 '동네 한 바퀴' 124회째. 약 124만 보, 868시간, 9만 9200명을 만난 이훈기 더불어민주당 의원(인천 남동을)이 자주 듣는 소리다. <오마이뉴스>가 현장을 따라나선 18일에도 그랬다. 이 의원과 만나 차를 마신 61세 한 여성이 "이러려고 좋은 꿈을 꿨나 보다"며 비슷한 말을 했다. 이 의원은 이날 오전 9시 30분 시작해 밤 11시까지 총 13시간, 경로당과 식당, 시장축제와 천주교 행사 등 18곳을 쏘다녔다. 장시간 걷다 보니 족저근막염도 왔었단다.그는 지난 8월 당의 '불금민생단' TF 간사로 임명됐지만 초선이라 여의도 안에서의 존재감은 크지 않다. 한 주민이 "얼굴을 더 알렸으면 좋겠다"고 할 정도지만, 지역 내 존재감은 달랐다. 길에 나서자 약 10분마다 사람들이 알아보고 악수해올 정도였다. '폭염이나 혹한 때 다니는 건 힘들지 않냐' 물으니 그는 "의원이면 그 정도는 감수해야죠"라고 했다. 자기 일의 기본이라 생각하기에, 현장 목소리가 실제 성과로 연결되는 경험을 자주 했기에 즐겁게 하게 된다는 것.기자도 봤다. 인천 만수동 한 경로당을 찾은 그에게 '73세 경로당 막내' 김행순씨가 "어르신들 부식비가 모자란다"고 하자, "이 문제를 여러 경로당에서 얘기하던데"라며 곧장 해결책을 찾겠다고 했다. 점심 땐 만수3동의 한 식당을 찾아 '먹방 영상'을 찍었다. "이렇게 푸짐한 보쌈 한 상이 만 원 한 장이래요, 서울 가면 2~3만 원은 줘야 할 텐데~"라면서. 지역 내 오래된, 그러나 맛 좋은 상점을 알리는 게 목적이라고 했다.이날은 예산 소진 탓에 중단됐던 지역화폐 '인천이음카드' 캐시백이 재개된 날이기도 했다. 상인들을 만난 이 의원은 효과부터 물어봤다.한 60대 자영업자는 "주부들이 빠르게 반응한다. 오늘 아침부터도 몇 분이 추석 선물을 사면서 그걸로 결제하시더라"며 반겼다. 한 정육점 앞에도 '인천이음카드 사용 가능' 손글씨가 붙어있었다. 이 의원은 "중요한 건 이걸로 지역에 실제 돈이 도는지다. 추석 직전 시행됐으니 자영업 소상공인들에 약간이라도 도움이 될 것"이라며 했다.민주당은 그의 방식을 차용해 '불금민생단'을 띄웠다. 이 의원은 "민생이 얼마나 어려운지는 통계보다 길거리 주민들 표정에서 직접 알 수 있다"며 "국민들은 가게 폐업과 '임대'가 나붙는 걸 걱정하는데, 계속 '검찰 개혁'만 외쳐선 민심을 얻을 수 없다"고 짚었다. 이어 "인사만 하는 것과 주민 얘길 듣는 건 차원이 다르다, 소통을 통해 민원을 푸는 건 의원에겐 필수적"이라며 "이 정도도 공감하지 못하면 의원 자격이 없는 것"이라고 잘라 말했다.다음은 이 의원과 현장을 다니며 주고받은 일문일답을 정리한 것이다."국회의원이 되고 두 달 정도 지역 행사를 다녀보니, 오는 분들 얼굴이 계속 겹쳤다. 제 지역에만 약 24만 명이 산다는데, 행사만 다녀선 4년 동안 주민의 1~2%도 만나기 어렵겠다는 고민이 들었다. 나머지 98% 주민을 만나려면 직접 찾아다녀야겠다고 생각했다.2024년 6월부터 매주 금요일, 지역구로 와서 주민들을 만나기 시작했다. 그렇게 이야기 나누며 고민을 들은 게 오늘로 124회째다. 의원으로 국민을 대변하려면 먼저 소통해야 한다고 생각했다.""'정치는 국민이 한다'는 것이 대통령 철학이고, 저도 동의한다. 국민을 대변하려면 뭘 원하는지 들어야 한다. '동네 한 바퀴'는 그 출발점이다. 제가 쓴 초심은 '주민들 목소리를 직접 듣겠다'는 마음이다. 앞으로도 주민들을 만나 현장 이야길 듣고, 그걸 의정활동에 반영하겠다는 뜻이다.""민생과 민심에 김민석 당대표가 고민이 많았던 것 같다. '직접 소통이 중요하다'는 생각인데, 제가 해온 '동네 한 바퀴', 박지원 의원 '금귀월래' 모델을 보고는 연락이 와서 간사를 맡아달라고 하더라.박지원 의원(TF단장)님은 나이와 선수도 높지만 정말로 열심히 하시는 걸 의원들이 다 안다. 다른 의원들도 '저분도 저렇게 하는데 나도 해야지'라고 한다. 국민을 위해, 또 당과 의원 개인을 위해 모두 필요한 일이라고 봐서 간사를 맡게 됐다.""현장 얘길 들어보면 주민들은 다 먹고사는 민생, 더 인간 답게 사는 문제에 관심이 컸다. 그런데 민주당은 한동안 검찰 개혁에 집착했다. 주민들도 초반엔 '윤석열 다시 나오는 것 아니냐'며 불안해 했지만, 무기징역 선고 뒤엔 그 얘기가 쏙 들어갔다. 보완수사권 같은 문제도 크게 관심이 없었다.국민들은 가게가 폐업하고 '임대'가 붙는 현실을 걱정하고 있는데, 당에서는 계속 검찰 개혁만을 이야기하고 있었다. 민심과 당심이 어긋나는 거다. 당이 계속 검찰 문제에만 집착하니까 괴리가 점점 커진다고, 위험하다고 느꼈다. 이 얘길 제가 초선들 만찬 때 대통령을 만나서도 드렸다.""여름 삼복 땐 거의 40도까지 올라가고, '이 폭염에 할 수 있을까, 쓰러지겠다' 싶은 때도 있었다. 너무 걸어서 족저근막염이 왔다. 밤 11시가 돼 집에 들어가면 땀으로 옷이 흠뻑 젖어 있어 딸들이 '아빠 그러다 죽어요'라 할 정도였다. 그런데 막상 다니면서 사람들 만나면 이상하게 힘이 난다.몸은 힘든데 주민들에게서 엄청난 에너지를 받는다. 저를 본 사람들이 '의원님 이거 꼭 계속 해주셔야 한다' 격려해주고, 인사하고 나오는데 등 뒤로 들리는 '야 너는 좋겠다, 너희 지역 부럽다'는 이야기에 힘이 났다. 제가 일주일 간 의정활동을 할 에너지를 오히려 얻고 있다.""'동네 한 바퀴' 하는 김에 식당도 소개하잔 생각이었다. 트위터에 유행하던 '부모님 가게 살리기 캠페인' 중 인천 지역을 다 찾아갔다. 제 글이 160만 조회수를 기록해 매출이 30% 늘었다는 가게도 봤다. 근데 재밌는 건 부모님 식당 SNS에 올린 게 다 딸들이더라. 아들들은 다 뭐하는 걸까?(웃음)거기 소개됐던 분들끼리도 친해지는 사례를 봤다. 떡케이크집과 분식집이 서로 주문하는 등 단순 매출을 넘어 서로 돕는 관계가 만들어진 거다. 싸고 맛있는 지역 가게를, 앞으로도 동네 한 바퀴와 연계해 지역 상권을 알리고 주민들을 연결하는 활동으로 계속할 생각이다.""지난 1월인가, 늦겨울 체감온도가 영하 20도까지 내려간 날이 있었다. 작은 트럭에서 닭꼬치를 팔고 있는 청년을 봤다. 날이 너무 추워서 거리에 사람이 거의 없었다. 마음이 쓰여서 차를 돌려 다시 찾아가 물어보니 '다 팔아야 갑니다' 하더라.남은 닭꼬치 6개인가를 제가 다 샀다. 동네를 다니다 보면 가게 문을 닫고 임대가 붙은 곳도 많고, 예전보다 매출이 반 토막 났다는 얘기도 자주 듣는다. 민생이 얼마나 어려운지는 통계보다 거리의 장면과 주민 표정을 볼 때 직접적으로 느끼게 된다.""대한민국 국회의원 정도가 된 사람이라면 국민들과 소통하고 문제를 해결해야 한다는 취지에 공감하지 않을 수 없다고 생각한다. 이것도 공감 못하면 국회의원 자격이 없는 것이다.의원들마다 방식은 조금씩 다르다. 지방의원들과 함께 활동하는 의원도 있다. 김성환 기후에너지부 장관도 현장에 나갔고, 우원식 전 의장도 임기 뒤 천막 민원실을 하고 있다. 이런 사례가 공유되면서 다른 의원들도 자극을 받아 참여가 점점 늘어나고 있다.""간사라 그런지 제게 그런 말을 한 사람은 없었는데(웃음). 매주 한 번씩 지역에 가서 활동하는 일이 쉽지는 않다. 해외 출장이나 다른 일정 탓, 또는 지역 의대 문제로 삭발투쟁 중인 의원처럼 분위기상 어려운 경우도 있더라.하지만 주민과 소통하고 현장 문제를 해결하는 일은 국회의원에겐 필수적이다. 행사에서 인사하는 것과 주민 이야기를 듣는 건 차원이 다르다. 저는 민원을 받았으면 해결한 것과 진행 중인 것, 어려운 건 어렵다고 설명하는 사후관리까지 해줘야 한다고 생각한다.""작년 7월 SKT 개인정보유출 사태 때 번호이동 위약금을 주민들이 내야 했는데, 억울하단 사람이 많더라. 청문회 때 '번호이동 위약금 면제' 약속을 받아냈다. 다만 입법 사안은 다르다. 불금민생단에서는 의원들이 현장에서 들은 이야기 중 법이나 정책으로 해결할 사안을 따로 모으고 있다.동네 민원은 의원들이 각자 해결하고, 입법·정책 사항, 대통령실 또는 부처별 제안은 별도 정리한다. 그런 내용을 '민생 베스트 5'로 선정해 공유하고, 현장 목소리가 실제 입법으로 이어지게 하는 거다. 의원들이 각자 활동한 내용이 쌓이면서 민생단도 점점 진화하고 있다.""이음카드는 매출 비중이 50% 정도 될 만큼 영향이 크다. 오늘부터 이음카드 캐시백이 다시 시작된다고 하니 상인들 기대가 상당히 컸다. 오늘 만난 한 분은 '예전엔 하루 매출이 120만 원 정도 나왔는데 지금은 반토막이다, 주말과 평일 수익이 비슷할 만큼 장사가 어렵다'고 하셨다.전임 유정복 시장 때 20%를 환급해줘 '선심성' 지적도 있었는데 현재 환급율은 10%다. 현장에서 보면 중요한 건 실제로 지역에도 돈이, 소비가 활발히 돌아가느냐는 거다. 이음카드가 모든 어려움을 해결할 수는 없지만, 추석도 있고 하니 자영업 소상공인들에 도움이 될 거다.""저는 별로 걱정하지 않는다. 지지율 떨어진 게 불과 몇 달 새다. 상법 개정, 반도체와 AI 등 대통령이 특별히 못한 것은 없는데, 양극화가 더 심해졌다는 게 문제다. 기업 실적이 좋다는 얘기를 들으면 주민들 입장에선 '우린 지금 가게 다 문 닫게 생겼는데 무슨 소리지?' 싶은 거다.민주당이 검찰 개혁에 집착하면서 민심과 괴리도 생겼다. 현장에서 만난 주민들은 '대통령이 못해서 지지 않는다'기보다, 삶이 나아지지 않는 데 답답해하고 있었다. 대통령 평가가 완전히 바뀌었다기보다 내부 분열, 민생 등 문제로 짜증을 낸 거라 본다. 천천히 반등할 거다.""당 대표의 방향은 '일하는 민주당, 유능한 민주당'이다. 최근 수많은 TF와 특위가 만들어졌는데 잘 굴러가는 곳도 있고 아닌 곳도 있다. 아마 어떻게 일하는지 보고, 그걸로 또 다시 판단하려는 것 같다. 정청래 전 대표 때와는 다른 모습을 보여주고 있다.불금민생단도 한 달밖에 안 됐지만 상당히 열심히 돌아가고 있다. 의원들이 직접 일하고 주민들을 만나게 하는 이런 방식이, 향후엔 이재명 대통령과도 적절한 시너지 효과를 내는 결과로 이어질 것이라고 생각한다."