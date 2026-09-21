'해양 협상 테이블' 앉은 태국-캄보디아, 국경 충돌 역사 넘어설까

큰사진보기 ▲2026년 9월 15일 화요일 싱가포르에서 시하삭 푸앙켓케오 태국 외무장관(가운데)이 유엔 해양법 협약에 따른 태국과 캄보디아 간 조정위원회 첫 회의에 참석할 준비를 하고 있다. (태국 외무부 제공/AP) ⓒ AP/ 연합뉴스 관련사진보기

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지난 9월 14일부터 16일까지 싱가포르에서 태국과 캄보디아 사이의 해양경계 분쟁을 다루는 유엔해양법협약(UNCLOS) 조정위원회의 첫 회의가 열렸다. 태국의 시하삭 푸앙껫깨우와 캄보디아의 쁘락 소콘 등 양국 외교수장이 대표단을 이끌었다.이번 회의는 단순한 해양경계 협상 이상의 의미를 갖는다. 2025년 양국의 육상 국경에서 대규모 무력충돌이 발생한 뒤 관계가 급속히 악화된 상황에서, 오랫동안 해결하지 못했던 태국만(Gulf of Thailand)의 해양경계 문제가 국제법적 조정절차에 들어갔기 때문이다.다만 싱가포르 회의는 2025년 육상 국경충돌의 책임이나 프레아 비히어 사원 등 육상 영토의 귀속을 결정하는 재판이 아니다. 이번 절차의 대상은 기본적으로 태국만의 해양경계 획정 문제이며, 조정위원회의 결론과 권고도 국제재판소의 판결처럼 법적 구속력을 갖지 않는다.태국과 캄보디아 분쟁의 뿌리는 20세기 초 프랑스 식민지 시대까지 거슬러 올라간다. 당시 캄보디아를 지배하던 프랑스와 시암(Siam) 사이에 체결된 1904년 협약과 1907년 조약을 통해 국경이 설정됐지만, 그 해석을 둘러싼 갈등은 이후에도 계속됐다.대표적인 것이 프레아 비히어(Preah Vihear) 사원 문제다. 국제사법재판소(ICJ)는 1962년 사원이 캄보디아 영토에 속한다고 판결했고, 2013년 해석판결에서는 프레아 비히어 사원이 자리한 고지 일대가 캄보디아 영토임을 재확인했다. 그러나 판결의 범위는 이 지역에 한정됐으며, 인접한 프놈트랍(Phnom Trap) 등 다른 미획정 국경구간의 귀속과 양국 전체 국경선까지 확정한 것은 아니었다.바다에서도 문제가 남았다. 태국만에서 양국의 대륙붕에 대한 주장이 겹치면서 중첩수역이 형성됐고, 석유와 천연가스 등 해저자원의 부존 가능성까지 더해지면서 해양경계 문제는 에너지와 경제안보의 문제로 발전했다.양국은 이를 해결하기 위해 2001년 6월 18일 약 2만 6000㎢에 이르는 태국만의 대륙붕 중첩주장수역을 대상으로 양해각서, 이른바 MOU 44를 체결했다. 이 합의는 북위 11도를 기준으로 이북에서는 해양경계 획정을, 이남에서는 석유·천연가스 등 해저자원의 공동개발을 추진하도록 했다. 두 과제를 하나의 패키지로 묶어 동시에 협상하도록 했지만, 20여 년 동안 뚜렷한 진전을 이루지 못했다.해양문제가 다시 급부상한 배경에는 2025년 육상 국경분쟁으로 악화된 양국 관계가 있다. 그해 5월 태국 우본랏차타니주의 청복(Chong Bok) 국경지역에서 양국 군 사이에 총격전이 발생해 캄보디아 군인 1명이 사망하면서 긴장이 높아졌다. 이후 병력 증강과 지뢰 문제까지 겹쳤고, 7월에는 따 므언 톰(Ta Muen Thom)과 따 콰이(Ta Khwai) 사원 일대, 청복과 프레아 비히어 인근 등 여러 국경지역에서 교전이 벌어지면서 포병·로켓과 태국 공군까지 동원되는 대규모 무력충돌로 확대됐다.말레이시아와 아세안의 중재로 휴전이 성립했지만 양국의 정치적 신뢰는 크게 약화됐다. 육상분쟁과 해양분쟁은 법적으로 별개의 사안이지만, 육상에서 고조된 긴장은 이미 장기간 교착상태에 있던 해양협상에도 부담으로 작용했다.이런 상황에서 태국은 2026년 5월 5일 MOU 44를 종료하고 UNCLOS를 새로운 협상의 틀로 삼겠다고 밝혔다. 태국은 이를 협상의 중단이 아니라 20여 년간 뚜렷한 성과를 내지 못한 기존 틀을 재정비하기 위한 조치라고 설명했다. 반면 캄보디아는 이를 기존의 양자 협상틀을 일방적으로 종료한 것으로 보고 UNCLOS에 따른 강제조정절차를 가동했다.이번 UNCLOS 절차는 육상에서 깊어진 정치·군사적 불신이 해양문제로까지 번진 상황에서 양국이 다시 국제법에 기초한 협상의 장에 들어섰다는 점에서 주목된다.첫 회의에서 양국은 평화적 해결과 국제법 존중이라는 원칙에는 동의했지만 해결방법에서는 차이를 보였다.캄보디아는 양국 사이에 포괄적인 해양경계를 설정하는 조약 체결을 추구하면서, 경계획정에 즉각 합의하기 어렵다면 자원을 공동개발하고 공평하게 배분하는 방안도 가능하다는 입장이다.태국은 조정절차의 범위를 우선 해양경계 획정에 집중해야 한다고 본다. 자원 공동개발 문제를 곧바로 조정위원회의 논의 대상으로 확대하는 데에는 신중하며, 조정절차가 양국의 직접 협상을 대체하기보다 이를 지원해야 한다는 입장이다.결국 쟁점은 '경계를 먼저 정할 것인가, 아니면 경계획정과 자원개발을 병행할 것인가'로 압축된다. 전자는 어느 국가가 어느 해역에 대한 권리를 갖는지를 우선 확정하는 방식이고, 후자는 최종 경계선을 정하지 않은 상태에서도 경제적 이익을 공유할 수 있다는 접근이다.이번 절차를 '유엔이 태국과 캄보디아의 바다를 나누는 재판'으로 이해해서는 안 된다.양국은 모두 UNCLOS 당사국이다. 다만 태국은 협약 제298조에 따라 해양경계 획정에 관한 일정한 분쟁에 대해 강제적 재판절차를 수락하지 않는다는 선언을 해두고 있다. 그러나 이러한 경우에도 일정한 요건이 충족되면 어느 일방 당사국의 요청에 따라 UNCLOS 부속서 V(조정) 제2절에 규정된 강제조정절차에 회부할 수 있다.조정위원회는 5명의 위원으로 구성되며 상설중재재판소(PCA)가 사무국 역할을 맡고 있다. 9월 14일 회의에서는 위원회의 업무범위와 절차규칙이 채택됐고, 15~16일에는 양국의 공개 기조발언과 각각의 비공개 협의가 진행됐다.앞으로 위원회는 양국의 법적·사실적 주장을 보다 구체적으로 검토하게 된다. 다음 회의는 잠정적으로 10월에 열릴 예정이며, 전체 조정절차는 약 12개월이 소요될 것으로 예상된다. 이후 위원회는 결론과 권고를 담은 보고서를 제출하고, 양국은 이를 후속 협상의 기초로 활용하게 된다.핵심은 이 절차가 '판결'이 아니라 '조정'이라는 점이다. 위원회는 양국의 법적 주장과 사실관계를 검토하고 해결방안을 제시하지만 이를 강제로 집행할 수 없다. 결국 조정의 성패는 양국 정부가 권고를 바탕으로 얼마나 현실적인 타협점을 찾느냐에 달려 있다.태국·캄보디아 해양분쟁에서는 법적 쟁점 못지않게 정치적 문제가 중요하다.첫째, 주권과 자원이 결합돼 있다. 해양경계가 달라지면 해저자원에 대한 권리도 영향을 받을 수 있기 때문에 어느 정부도 국내에서 '영해와 자원을 양보했다'는 비판을 감수하기 어렵다.둘째, 육상과 해양의 분쟁이 정치적으로 연결되고 있다. 법적으로는 별개의 문제지만 국민감정과 국내정치에서는 쉽게 분리되지 않는다. 육상에서 군사적 긴장이 지속되는 상황에서 바다에서 타협과 공동개발을 추진하기는 쉽지 않다.셋째, 분쟁 해결방식에 대한 인식 차이가 있다. 캄보디아는 국제사법재판소 등 국제법적 절차를 적극 활용해 온 반면 태국은 전통적으로 양자협상을 중시해 왔다. 여기에 영토와 주권 문제가 민족주의적 의제로 전환될 경우 타협의 공간은 더욱 좁아질 수 있다.현실적인 접근은 해양경계 획정과 자원개발을 반드시 하나의 문제로 묶지 않는 것이다. 최종적인 경계획정 협상은 계속하되, 합의가 어려운 수역에서는 양국의 기존 입장을 훼손하지 않는다는 전제 아래 잠정적인 공동개발구역을 설정하는 방안을 검토할 수 있다.태국에는 이미 이러한 선례가 있다. 태국과 말레이시아는 태국만 남부의 약 7250㎢에 이르는 대륙붕 중첩수역에서 경계획정을 일단 뒤로 미루고, 1979년 양해각서를 통해 해저자원을 공동으로 개발하기로 합의했다. 이어 1990년 말레이시아·태국 공동기구(MTJA)를 설립하는 협정을 체결해 이를 제도화했다.이후 양국은 이 기구를 통해 석유와 천연가스를 공동 개발하고 그 이익을 공유해 왔다. 최종적인 경계를 확정하지 않은 상태에서도 자원을 공동 이용하는 방식으로, '경계는 나중에, 공동이익은 먼저'라는 접근이 이미 태국만에서 현실적인 해법으로 활용되고 있는 것이다.이와 함께 육상분쟁과 해양협상을 가능한 한 분리할 필요가 있다. 육상에서 충돌이 발생할 때마다 해양협상까지 영향을 받는다면 양국 관계 전체가 반복되는 국경위기에 휘말릴 수밖에 없다.UNCLOS와 아세안의 역할도 구분해서 볼 필요가 있다. UNCLOS가 해양분쟁 해결을 위한 법적 틀과 조정의 장을 제공한다면, 아세안은 군사적 긴장을 완화하고 양국 간 소통을 지원함으로써 협상을 지속할 수 있는 정치적 환경을 조성하는 역할을 할 수 있다.이번 싱가포르 회의의 의미는 역설적이다. 불과 1년 전 태국과 캄보디아는 육상 국경에서 포탄과 로켓을 주고받았지만, 이제 두 나라는 바다의 경계를 놓고 국제법의 테이블에 마주 앉아 있다.해양경계의 최종 획정에는 상당한 시간이 필요할 수 있다. 그러나 경계를 확정하지 못했다고 해서 자원개발과 경제협력까지 중단해야 하는 것은 아니다. 공동의 경제적 이익을 만들어 상호의존을 높이는 것이 장기적으로 국경분쟁의 정치적 비용을 낮추는 하나의 방법이 될 수 있다.따라서 싱가포르의 UNCLOS 조정절차에서 중요한 것은 어느 쪽이 바다를 더 많이 차지하느냐만이 아니다. 100년 가까이 이어져 온 '영토의 정치'를 '공동이익의 정치'로 전환할 수 있느냐가 더 큰 과제다.이는 태국과 캄보디아만의 문제도 아니다. 오랜 영토분쟁과 해양자원 경쟁을 안고 있는 동남아시아에서 국제법과 지역협력이 무력 대신 분쟁을 관리할 수 있는지를 보여주는 중요한 사례가 될 것이다.