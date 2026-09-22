'원 포인트 사회적 대화' 민주노총, 한걸음 더 기대한다

이재명 정부의 사회개혁을 위한 노동정책이 지난해 노란봉투법 제정 이후 미루어지고 있습니다. 대신, 메가 특구에서 차별적인 노동유연화 정책을 추진한다고 합니다. 장시간 차별적인 노동이 대한민국의 나아갈 방향이 될 수는 없습니다. 오히려 개혁적인 노동정책이 국민의 삶을 바꾸고 정부를 든든히 뒷받침 할 수 있습니다. 이에, 새로운 사회개혁을 위해 노동정책 과제가 왜 중요한지 들여다보고, 구체적인 방향을 제시하는 ‘새로운 사회개혁을 위한 노동정책 칼럼’을 6회에 걸쳐 기고합니다.

큰사진보기 ▲공무직 위원회 출범식 참석한 양경수 민주노총 위원장양경수 민주노총 위원장이 18일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 공무직위원회 출범식에서 축사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공무직 위원회 출범식, 기념 촬영하는 참석자들임기근 국무조정실장(앞줄 왼쪽부터), 김영훈 고용노동부 장관, 양경수 민주노총 위원장, 김동명 한국노총 위원장, 더불어민주당 김주영 의원 및 참석자들이 18일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 공무직위원회 출범식에서 슬로건을 들고 기념 촬영하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

민주노총이 사회적 대화의 문을 더 넓힐 수 있을까. 9월 17일 민주노총 중앙집행위원회는 메가특구 특별법의 노동 특례를 다루는 '원 포인트 사회적 대화' 참여를 결정했다. 사회적교섭기구 참여 문제는 결론을 내리지 못했지만, 양경수 위원장은 10월 초 대의원대회 소집 방침을 밝혔다. 민주노총의 참여는 노동계가 사회적 대화의 힘을 키울 기회라는 점에서 이번 논의에 거는 기대가 크다.새로운 출발 전 양대 노총이 서로의 역사를 이해하는 일이 필요하다. 1999년 민주노총의 노사정위원회 탈퇴에는 외환위기 속 구조조정과 합의 이행에 대한 불신이 자리했다. 탈퇴의 원인이 해소되지 않은 채 돌아가는 것은 민주노총으로서는 과거의 선택을 스스로 부정하는 일로 받아들여질 수 있다. 한국노총은 그 시간 동안 안에 남아 대화의 통로를 지켜 왔다. 참여의 조건을 앞세우는 일이 그 세월을 가볍게 여기는 것으로 비쳐서도 곤란하다. 어느 한쪽의 경험을 지우는 방식으로는 출발이 어렵다.민주노총 구성원의 뜻을 모으는 일도 중요하다. 과거 김명환 집행부가 추진한 2019년 경제사회노동위원회(경사노위) 참여와 2020년 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의안은 민주노총 내부의 동의를 얻지 못했다. 협상의 성패는 밖에서 합의점을 찾는 일만으로 결정되지 않는다. 어떤 원칙을 지켰고 무엇을 함께 바꿀 수 있는지 구성원에게 설명하고 민주적 위임을 확보해야 한다. 이번에는 참여냐 불참이냐를 묻는 데 그치지 않고, 참여를 통해 실현할 변화와 그 조건을 구체적으로 논의해야 한다.고용노동부는 민주노총이 제안한 합의제 운영, 업종·산업별 의제 활성화, 명칭 변경의 방향에 일정 정도 공감을 밝혔다. 이를 소극적인 답변으로만 볼 일은 아니다. 다만 정부의 공감이 노사정의 합의를 대신할 수는 없다. 경사노위는 정부가 운영 조건을 정해 노동계를 초청하는 자리가 아니라 노사정이 함께 참여하는 기구다. 한국노총과 경영계 등 기존 참여 주체와의 조율 없이 정부가 개편을 확약한다면, 한쪽의 참여를 얻는 대신 다른 쪽의 신뢰를 잃을 수 있다. 정부의 조정 책임은 크지만, 다른 참여 주체의 판단까지 대신할 수는 없는 노릇이다.따라서 우선 필요한 것은 양대 노총의 긴밀한 협의다. '먼저 참여하고 논의하자'는 입장과 '개선이 확인돼야 참여한다'는 입장 사이의 차이를 좁히려면, 정부의 조정과 함께 양대 노총이 서로의 입장을 확인하고 조율하는 과정이 필요하다. 한국노총은 민주노총이 제도 개선을 요구하는 배경과 취지를 이해하고, 민주노총은 기존 참여 주체가 쌓아 온 경험을 존중해야 한다. 개편의 내용과 절차 역시 어느 한쪽의 요구만으로 정하기보다 관련 주체들이 함께 논의하고 결정해야 한다. 서로 다른 역사를 인정하면서도 노동자의 권익이라는 공동의 목적을 중심에 놓고, 개편의 우선순위와 참여 방식에 관한 노동계의 공동안을 마련할 필요가 있다.핵심은 민주노총이 제시한 합의제 운영, 산별 대화 강화, 명칭 변경 등 세 가지 요구를 유지하되, 이를 실현할 시기와 방법을 구분하는 데 있다. 참여에 앞서 보장할 사항과 참여 이후 함께 논의할 과제를 나누자는 것이다. 이 구상에서 참여의 선행 조건으로 제시되는 것은 합의제 운영이다. 충분한 숙의 없이 표결로 결론이 정해질 수 있다는 우려를 줄여 참여의 제도적 토대를 마련한다는 취지다. 구체적으로는 경제사회노동위원회법 제7조 개정을 통해 합의제 운영을 먼저 법제화한 뒤 민주노총이 참여하고, 산별 의제 강화와 명칭 변경은 참여 이후 논의하는 방안이다. 민주노총은 이러한 선행 조건과 이후의 개편 과제를 구분해 대의원대회에서 참여 여부를 판단할 수 있을 것이다.이처럼 논의의 순서를 나누는 것은 산별 의제 강화와 명칭 변경이 덜 중요하다는 뜻이 아니다. 두 과제를 참여의 전제 조건이 아니라 참여 이후의 공동 과제로 다루자는 것이다. 민주노총을 비롯한 참여 주체들이 함께 논의하면서, 산별이 직접 참여하는 논의 구조와 개편될 기구의 성격을 담을 명칭을 구체화하자는 취지다.한국노총과 경영계도 민주노총의 참여 이후 이 과제들을 실질적으로 논의하겠다는 여지를 열어줄 필요가 있다. 논의 일정과 절차를 정해 무기한 미뤄지지 않도록 하고, 법정 명칭 변경에 필요한 입법 절차도 함께 추진해야 한다. 세 가지 요구의 사전 수용 여부만을 놓고 대치하기보다, 주요 내용 검토와 후속 개편을 연결하는 편이 현실적일 수 있다.이 과정은 어느 한쪽의 승리나 양보로 설명할 일이 아니다. 한국노총이 개편 논의를 열어주는 것은 그동안의 역사를 부정하는 일이 아니며, 민주노총이 요구의 실현 순서를 조정하는 것 역시 원칙을 버리는 일이 아니다. 기존 참여 주체의 경험과 새로 참여하는 주체의 요구를 함께 살려 변화를 만드는 일이다. 사회적 대화는 다양한 참여 주체가 서로 다른 입장을 조정해 공동의 결론을 만드는 과정임을 기억할 필요가 있다.정부는 이러한 협의가 결실을 맺도록 뒷받침해야 하는 과제를 안고 있다. 양대 노총과 경영계 사이의 논의를 촉진하고, 합의제의 구체적 방식과 적용 범위를 조율하며, 국회와 협력해 법 개정을 추진하는 방안을 걱극 검토야 한다. 참여의 성과를 서둘러 발표하기보다 각 주체가 내부 구성원을 설득할 수 있는 조건을 함께 만드는 것이 중요할 것이다. 경영계도 노동계의 참여 확대를 부담으로만 볼 것이 아니라, 합의의 대표성과 이행력을 높이는 계기로 받아들일 필요가 있다.양대 노총이 함께 풀어야 할 과제는 이미 노동자의 삶 한가운데 매우 가깝게 다가와 있다. 인공지능으로 높아진 생산성의 성과를 어떻게 나눌 것인가. 산업전환 과정에서 노동자의 고용과 소득은 어떻게 지킬 것인가. 정년과 연금의 연결, 지역의 일자리 위기는 한 기업이나 부처가 홀로 풀기 어렵다. 정부의 정책과 재정, 기업의 투자, 노동자의 권리를 함께 논의해야 한다. 비정규직과 플랫폼·특수고용 노동자, 노조에 가입하지 못한 노동자의 목소리까지 담는 대화여야 한다.이번 참여 논의는 민주노총만의 시험이 아니다. 양대 노총과 경영계, 정부 모두가 서로 다른 입장을 조정하고 공동의 책임을 질 수 있는지 보여 주는 과정이다. 노동은 내부의 위임과 공동의 대안을 마련하고, 정부와 사용자는 합의를 정책과 현장의 변화로 이어 가야 한다. 모두가 기대하는 것은 보기 좋은 단체사진이 아닐 것이다. 누가 먼저 자리에 앉았고 누구의 요구가 더 많이 받아들여졌는지가 아니라, 함께 앉아 노동자의 삶을 얼마나 바꾸었는지가 성공의 기준이어야 한다.