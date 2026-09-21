군포시 '동장 책임제' 도입... 주민 생활 민원 현장 해결

큰사진보기 ▲군포시청 전경 ⓒ 군포시 관련사진보기

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경기도 군포시가 주민 생활 불편 민원 등을 동장이 직접 현장에서 확인하고 처리 결과까지 책임지는 '동장 책임제'를 오는 10월부터 시범 운영하기로 했다.동장 책임제는 한대희 시장 공약사업이다. 그동안 행정복지센터가 관련 부서로 민원을 전달하던 관행에서 벗어나, 동장이 직접 현장을 살피고 책임지는 행정을 구현하기 위해 마련했다는 게 군포시 관계자 설명이다. 동장이 직접 '주민 소통-민원 접수-현장 확인-문제 해결-결과 확인'에 이르는 전 과정을 원스톱으로 관리하는 것이 핵심이다.군포시는 오는 10월부터 12월까지 3개월간 관내 12개 동 행정복지센터에서 시범 운영을 진행한 뒤, 2027년 1월부터 전면 시행에 들어갈 계획이다. 이를 위해 각 동 행정복지센터에 전용 창구를 설치하고, 새올 통합민원시스템에 관련 메뉴를 신설해 민원 처리 전 과정을 체계적으로 관리하기로 했다.관리 대상 민원은 처리 기간에 따라 두 가지로 나뉜다. 공공 시설물 파손 등 1개월 내 해결 가능한 생활 민원은 '단기 처리 대상'이다. 전문적 검토나 지속적인 관리가 필요한 지역 현안 과제는 '중장기 처리 대상'으로 분류해 동장이 직접 처리 상황을 점검한다. 필요한 경우 관계 부서와 기관 간 협업도 동장이 직접 이끌어낼 예정이다.한대희 시장은 "동장 책임제는 현장 민원을 주민 가까이에서 신속하게 해결해 행정 신뢰도를 대폭 높이는 계기가 될 것"이라며 "시민이 체감할 수 있는 확실한 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.