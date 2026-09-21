김승원 떠나자 김현지 겨눈 국힘... "국조·특검, 내각 총사퇴까지"

김승원 더불어민주당 국회의원이 법무부장관 후보자 자리에서 물러났지만, 국민의힘의 공격 강도는 오히려 올라가고 있다. 김 의원 개인을 겨냥했던 화살을 청와대 인사 시스템과 김현지 제1부속실장 등 이른바 '경기·성남 라인'으로 돌리면서 여권 전체의 책임을 강조하고 있다(관련 기사: '후보직 사퇴'한 김승원 "검찰 개혁 필요성 입증" https://omn.kr/2juc0
).
국민의힘은 21일 최고위원회의에서 강훈식 대통령비서실장과 한성숙 국무총리의 사퇴를 요구하는 한편, 김현지 부속실장과 정진상 전 민주당 정무조정실장의 국정감사 증인 채택까지 예고했다. 최고위가 끝난 뒤에는 국정조사와 특별검사, 내각 총사퇴 가능성까지 거론했다. 특히, 김 의원 관련 성추행 등 의혹이 담긴 보좌진 탄원서가 사전에 당 혹은 청와대에 전달됐다는 보도가 잇따르면서 공세에 힘이 실리고 있다(관련 기사: 김승원 사퇴 뒤 나온 '성추행 의혹', 국힘은 청와대 맹공 https://omn.kr/2jume
).
동시에 국민의힘은 강신철 국방부 장관 후보자를 '다음 타깃'으로 지목했다. 오는 22일에는 '이재명 정부 실정 대국민 보고대회'를 열고 추석 민심을 겨냥한 여론전에 나선다. 당은 이 보고대회를 향후 본격적인 장외투쟁에 앞선 '예비집회'로 규정하고 있다. 추석 명절을 앞두고 대여 전선을 최대한 확대하는 모양새이다.
"김승원 사퇴로 끝날 일 아니다"... 김현지·강훈식·한성숙 겨눈 최고위
장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "김승원 사퇴로 끝날 일이 아니다"라고 못 박았다. 김 의원의 전직 보좌진들이 청와대에 탄원서를 전달한 경위와 그 내용이 김 의원에게 알려진 과정까지 규명해야 한다는 주장이다.
장 대표는 전직 보좌진들이 홍익표 청와대 정무수석에게 탄원서를 전달한 시점을 거론하며 "정무수석이 탄원서를 뭉갠 것이 아니라면 대통령과 민주당은 알면서도 임명을 강행하려 했던 것"이라고 주장했다. 김 의원이 이재명 대통령 기자회견 당일 전직 보좌진을 만났다는 점도 문제 삼으며 "누가 김승원에게 이런 사실을 알려준 것인가"라고 따져 물었다.
특히 장 대표는 의혹의 화살을 김현지 부속실장에게 돌렸다. 그는 "청와대 인사 라인의 책임과 김현지 실장 개입 여부도 반드시 밝혀내야 한다"라며 "김현지 부속실장을 반드시 이번 국감에 출석시켜야 한다"라고 목소리를 높였다.
정점식 원내대표는 한발 더 나아가 공식 인사라인의 책임까지 직접 거론했다. 정 원내대표는 "장관급 공직 인사를 총괄하는 강훈식 비서실장과 장관 후보자들을 대통령에게 제청한 한성숙 국무총리는 이번 개각 참사에 책임지고 사퇴하라"라고 촉구했다.
김현지 부속실장과 정진상 전 실장의 국정감사 증인 채택도 추진하겠다고 밝혔다. 그는 "이번 개각의 흑막에 김현지 실장과 정진상 실장이 있다는 말이 정부 가까이에서 끊임없이 흘러나오고 있다"라며 "공식적으로 인사와 무관한 직책에 있는 사람, 공식 직책이 아예 없는 사람이 장관 인사에 개입하고 있다면 그게 바로 비선실세 국정농단"이라고 주장했다.
신동욱 최고위원 역시 "김승원 후보자의 낙마 그 자체보다 더 황당하고 충격적인 것은 낙마 과정"이라며 가세했다. 청문보고서가 채택되고 임명 가능성이 거론되던 상황에서 뒤늦게 전직 보좌진 탄원서가 부각된 점을 지적한 그는 "오늘 아침 신문에는 '성남 라인'이라는 표현이 나왔다"라며 "이 문제에 대한 청와대의 해명과 설명이 필요하다"라고 강조했다.
국감 넘어 국조·특검까지... "다음은 강신철"
국민의힘은 대변인단을 통해서도 십자포화를 쏟아부었다. 최수진 원내수석대변인은 이날 논평에서 김 부속실장을 연이은 인사 논란의 '보이지 않는 손'이자 '흑막'이라고 주장하며 국정감사 증인 출석을 요구했다. 이재명 대통령을 향해서도 대국민 사과와 청와대 인사라인 전면 경질을 촉구했다.
박성훈 수석대변인은 강신철 국방부 장관 후보자를 다음 공격 대상으로 명확히 했다. 박 수석대변인은 별도 논평에서 용혜인·김승원 두 후보자의 낙마를 거론한 뒤 "이제 국민의 매서운 눈초리는 강신철 국방부 장관 후보자를 향하고 있다"라며 지명 철회를 요구했다. 김현지 부속실장과 정진상 전 실장 등 '경기·성남 라인'이 인사를 좌우한다는 의혹도 거듭 제기했다. 국민의힘은 앞서 지난 20일부터 강 후보자의 지명 철회와 김 부속실장의 국감 출석 요구를 동시에 내놓으며 공세를 이어왔다.
박 수석대변인은 최고위 직후 백그라운드 브리핑에서는 "국감, 국조, 특검 등 다양한 법적·제도적 장치를 동원해 의혹을 반드시 풀어내겠다"라며 조사 범위를 국정감사 밖으로까지 넓혔다. 그는 "제도화되지 않은 권력에 의해 권력이 행사되고, 잘못된 권력이 국민 기본권을 침해하고 있다면 일부 후보자 사퇴로 끝날 일이 아니다"라며 "어쩌면 많은 국민이 얘기하는 내각 총사퇴까지 이뤄져야 한다"라고 주장했다.
이 같은 메시지는 김 의원이 물러난 지난 19일부터 주말 내내 계속된 공세의 연장선이었다. 장 대표는 사퇴 당일 추가 의혹이 불거지자 "청와대 인사라인부터 쫓아내야 하는 것 아닌가. 아! 인사라인이 김현지였지"라며 김 부속실장을 겨냥했다. 이튿날에도 "누가 이런 엉터리 개각을 주도했는지 국민은 묻고 있다. '만사현통' 김현지인가"라며 김 부속실장의 국감 출석을 요구했다. 주말 동안 이어진 정치적 공세를 21일 최고위에서 인사라인 책임론과 국감 증인 채택, 국조·특검 요구로 구체화한 셈이다.
22일 보고대회는 "장외집회 예비집회"... 추석 뒤 추가 투쟁 검토
국민의힘은 특히 22일 국회에서 열리는 '이재명 정부 실정 대국민 보고대회'에 화력을 집중하고 있다. 추후 대규모 장외투쟁으로까지 이어갈 가능성을 열어둔 채, 이번 보고대회 현장을 그 시험대로 삼는 그림이다.
박 수석대변인은 이날 기자들과 만나 보고대회의 성격을 "일종의 장외집회를 앞두고 (여는) 예비집회 성격이라고 보면 될 것 같다"라고 설명했다. 부동산과 주식 문제, 이른바 '조작기소 특검' 등 정부를 겨냥한 여러 현안을 분야별로 나눠 소속 의원들이 직접 설명할 예정이다.
당내 장외투쟁을 둘러싼 이견설에도 선을 그었다. 박 수석대변인은 "장외집회 행보와 일자는 당 대표와 원내대표가 함께 의논해 결론 내린 것"이라며 정 원내대표 역시 의원총회에서 장외집회의 불가피성을 설명했다고 강조했다.
다만, 22일 보고대회 직후 곧바로 본격적인 장외집회에 돌입하는 데는 거리를 뒀다. 추석 연휴 동안 형성되는 민심을 살펴본 뒤 추가 장외집회 여부를 결정하겠다는 방침이다. 지지층 동원력과 여론 추이 등을 민감하게 살피는 모양새다.
박 수석대변인은 "장외집회 여부는 추석 민심의 향배에 달려 있다"면서도 "국정감사와 장외집회는 양자택일의 문제가 아니다"라고 강조했다. 이어 "국정감사는 현 정부의 책임을 묻는 자리이고 장외집회는 분노한 국민의 목소리를 결집시키는 공간"이라며 원내·원외 투쟁을 병행할 수 있다고 강변했다.