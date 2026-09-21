김승원 떠나자 김현지 겨눈 국힘... "국조·특검, 내각 총사퇴까지"

▲장동혁 국민의힘 대표가 21일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에서 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 자진 사퇴를 언급하며 "국민은 이재명 정권의 국정 운영 자체를 거부하고 있다"라며 "남은 후보자 전원을 거둬들여야 한다. 아예 내각과 청와대를 다 갈아엎어야 한다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기