"노래가 다르면 어때요" 18년째 음악으로 이웃을 만나는 보덕사

큰사진보기 ▲대한불교조계종 보덕사 정안 스님과 상좌 스님들이 제18회 보덕사 호수음악제에서 함께 자리를 하고 있다. 이날 스님들은 시민과 다문화가족, 외국인 근로자들과 어울려 공연을 관람하며 음악제가 마련한 만남의 시간을 함께했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대한불교조계종 보덕사 관계자가 다문화가정에 장학금을 전달하고 있다. 장학금을 건네받은 가족은 두 손으로 장학금을 받아들며 감사의 인사를 전했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲스리랑카 아산 마하위하라사원 담마스쿨 무용팀이 보덕사 호수음악제 무대에서 스리랑카 전통문화 무용을 선보였다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연을 앞둔 베트남 연꽃무용단 단원들이 전통 의상을 갖춰 입고 무대에 오를 순서를 기다리고 있다. 준비한 만큼 잘 보여주고 싶은 마음에 긴장된 표정도 엿보인다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한불교조계종 보덕사 관음합창단과 보덕사·서원사 연합합창단이 호수음악제 무대에서 합창 공연을 펼치고 있다. 객석에는 다문화가족과 외국인 근로자 등이 함께해 공연을 관람했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 20일 오후 1시 30분, 충남 당진시 석문면 보덕사 경내 특설무대에서 제18회 보덕사 호수음악제가 열렸다. 대한불교조계종 보덕사(주지 정안 스님)와 보덕사 관음합창단이 마련한 이번 음악제는 '2026 당진시민과 외국인 근로자, 다문화가정이 함께하는 행복한 동행'​을 주제로 진행됐다.MC 정유탁씨의 진행으로 시작된 음악제에는 당진시민을 비롯해 외국인 근로자와 다문화가족들이 함께 자리했다. 특히 스리랑카와 미얀마 스님들이 자국 출신 외국인 근로자들과 함께 음악제를 찾으면서 산사에 모인 사람들의 국적도 다양해졌다.보덕사 호수음악제는 2008년 시작돼 올해로 18회째를 맞았다. 처음부터 지금과 같은 다문화 음악제를 구상했던 것은 아니다. 하지만 정안 스님은 음악제를 이어오는 동안 무대의 문을 조금씩 넓혀왔다. 지역 주민은 물론 다문화가족과 외국인 근로자들이 공연의 관객에 머물지 않고, 자신의 문화를 소개하고 함께 어울리는 사람으로 무대 안팎에 자리하도록 했다.무엇보다 말이 통하지 않아도 함께 박수를 치고, 같은 공연을 바라보며 웃을 수 있다는 것. 그렇게 한 번의 만남이 얼굴을 익히는 관계가 되고, 다시 안부를 묻는 이웃으로 이어질 수 있다는 믿음이 호수음악제를 계속 이어오게 한 배경이다.보덕사 주지 정안 스님은 "벌써 열여덟 번째 호수음악제를 맞았다. 매년 시민 여러분과 외국인 근로자, 다문화가족이 함께해주셔서 감사드린다"며 "서로 살아온 곳과 사용하는 언어는 다르지만 음악을 함께 듣고 웃다 보면 자연스럽게 가까운 이웃이 될 수 있다고 생각한다"고 말했다. 이어 "호수음악제가 18년 동안 이어질 수 있었던 것은 많은 분들이 함께해주시고 마음을 보태주셨기 때문"이라며 "앞으로도 음악제를 통해 서로의 문화를 이해하고 마음을 나누는 자리를 꾸준히 마련하겠다"고 밝혔다.아울러 보덕사는 음악제를 계기로 만난 다문화가족과 외국인 근로자들이 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 다양한 나눔을 이어왔다. 점심과 선물을 마련하는 것은 물론 생활에 필요한 물품과 먹거리를 지원하고, 소외계층과 학생들을 위한 후원과 장학금 전달에도 꾸준히 힘을 보탰다. 일회성 행사에 그치지 않고 지역의 이웃을 지속적으로 살피며 나눔의 범위를 넓혀온 것이다. 올해는 당진시 가족지원센터와 연계해 다문화가정 4가족에 각각 50만 원씩 모두 200만 원의 장학금을 전달하며 자녀들의 학업을 응원했다.이날 무대는 한국 전통공연부터 각국의 전통문화, 성악과 대중음악까지 다양한 장르가 이어지며 음악제의 취지를 자연스럽게 보여줬다. 1부 특별공연에서는 신바람장구로 흥을 돋운 뒤 ▲ 소프라노 김수현과 바리톤 박민성의 성악 듀엣 ▲ 베트남 연꽃무용단의 전통공연 ▲ 통기타 가수 황명자의 무대가 차례로 이어졌다.스리랑카 마하위하라 어린이공연팀은 자국의 전통문화를 선보이며 객석의 박수를 받았다. 이어 본 음악제에서는 ▲ 보덕사관음합창단·서원사 연합합창단의 합창을 시작으로 국악(판소리) 강리연과 소프라노 김나희의 무대가 이어졌다. 판소리와 성악에 이어 대중음악 무대가 펼쳐졌고, 가수 송우주를 비롯해 서지오와 박군이 무대에 올라 관객들과 호흡하며 공연의 마지막을 장식했다.특히 이번 음악제에는 초대가수뿐 아니라 스리랑카 측 인사와 미얀마 측 인사도 직접 참여해 눈길을 끌었다. 음악제를 단순히 외국인 근로자를 초청하는 행사로 두지 않고, 이들이 살아온 나라의 문화와 사람들이 직접 참여하는 자리로 만든 것이다. 스리랑카 측 참석자는 자국의 전통공연과 함께 음악제를 찾은 데 대해 한국에서 생활하는 스리랑카인들이 고향의 문화를 만나고 지역사회와 함께 어울릴 수 있는 자리라는 취지의 소감을 전했다. 아울러 미얀마 측 참석자 역시 음악을 통해 서로 다른 문화가 자연스럽게 만날 수 있었다며, 외국인 근로자들이 지역사회 안에서 이웃으로 함께할 수 있는 시간이 되길 바란다는 뜻을 전했다.김기재 당진시장은 "정안 스님께서 당진시 가족지원센터와 소통하며 다문화가정 장학금뿐 아니라 외국인 근로자들을 위한 후원도 꾸준히 이어오고 있다"며 "스리랑카와 미얀마 스님들이 근로자들과 함께 음악제를 찾아주셨고, 보덕사에서는 근무복과 생활용품, 먹거리 등을 계속 지원해왔다"고 말했다.이어 "당진은 이제 다양한 국적과 문화를 가진 사람들이 함께 살아가는 도시"라며 "다문화가족과 외국인 주민까지 포함하면 당진의 인구 규모는 18만5천 명에서 19만 명에 이르는 것으로 보고 있다"며 "다양한 국적과 문화를 가진 주민들이 함께 살아가는 지역의 현실이 통계에 제대로 반영될 수 있도록 관련 자료를 빠른 시일 안에 수정·보완하겠다"고 밝혔다.이번 제18회 호수음악제는 '당진시민과 외국인 근로자, 다문화가정이 함께하는 행복한 동행'을 주제로 열렸으며, 대한불교조계종 보덕사· 관음합창단이 주최·주관하고 문화체육관광부, 충청남도, 당진시가 후원했다.