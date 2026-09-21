청소년 불법도박, 상담 건수 5년 새 4.5배 급증

큰사진보기 ▲윤용근 의원이 21일 “청소년 도박은 더 이상 철없는 호기심이나 개인의 일탈로 치부할 수 없다. 스마트폰 속 불법도박이 아이들을 빚으로 몰아넣고 2차 범죄와 가정 파탄으로 이어지는 악순환이 현장에서 벌어지고 있다”며 “무엇보다 최초 경험 연령이 12.5세까지 내려간 사실을 무겁게 받아들여야 한다”고 지적했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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청소년 불법도박이 개인의 일탈을 넘어 채무, 학교폭력, 2차 범죄, 가정 갈등으로 이어지는 심각한 사회적 문제로 확산되고 있다.특히 처음 도박을 경험하는 연령이 평균 12세 수준까지 낮아진 데다, 청소년 절반 이상이 일상에서 도박 홍보물에 노출되고 있어 국가 차원의 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기됐다.국회 문화체육관광위원회 소속 윤용근 의원(국민의힘, 공주·부여·청양)이 21일 사행산업통합감독위원회 등으로부터 제출받은 자료에 따르면, 도박 문제로 상담받은 청소년은 2020년 1286명에서 2025년 5838명으로 5년 만에 약 4.5배 급증했다. 올해 역시 7월 말 기준 이미 4387명이 상담을 신청해 가파른 증가세를 이어가고 있다.더 큰 문제는 도박을 처음 접하는 연령이 점점 낮아져 사실상 초등학교 저학년 때부터 위험에 노출되고 있다는 점이다.실태조사 결과 최초 도박 경험 평균 연령은 2024년 12.9세에서 2025년 12.5세로 더욱 낮아졌다. 2025년 기준 최초 경험 연령을 살펴보면 ▲9세 이하(14.0%) ▲10~12세(33.1%) ▲13~15세(36.7%) 순으로 집계되어 초등학생 연령대의 노출이 현실이 됐다.청소년들이 도박 환경에 무방비하게 노출되어 있는 점도 심각한 요소다.조사 대상 청소년의 54.0%가 도박 홍보물 접촉 경험이 있다고 답했으며, 도박 근접 홍보물 접촉 경험률은 73.6%에 달했다. 청소년들이 직접 찾아가지 않더라도 온라인 환경에서 도박 콘텐츠에 광범위하게 노출되고 있는 실정이다.실제 피해 사례도 파국으로 치닫고 있다. 15세 중학생이 주변인의 계정을 이용해 불법 도박을 이어가며 타인 계좌까지 도용한 사례, 16세 청소년이 1천만 원의 손실을 입고 가족이 대리 변제한 후에도 다시 도박에 빠진 사례가 확인됐다. 중학교 1학년 때부터 도박을 시작해 손실액이 약 7천만 원에 달하고 자금 마련을 위한 불법행위로 수사까지 받은 18세 청소년의 사례도 있었다.그러나 예방 체계는 현실을 따라가지 못하고 있다. 2020년부터 2026년 7월까지 예방교육을 받은 청소년 781만여 명 중 학교 밖 청소년은 8만여 명(1.0%)에 불과했다. 특히 2025년 기준 학교 밖 청소년의 예방교육 참여율은 0.8%에 그쳐 사각지대가 방치되고 있다는 비판이 나온다.윤용근 의원은 "청소년 도박은 더 이상 철없는 호기심이나 개인의 일탈로 치부할 수 없다. 스마트폰 속 불법도박이 아이들을 빚으로 몰아넣고 2차 범죄와 가정 파탄으로 이어지는 악순환이 현장에서 벌어지고 있다"며 "무엇보다 최초 경험 연령이 12.5세까지 내려간 사실을 무겁게 받아들여야 한다"고 지적했다.이어 "사후 상담에 그칠 것이 아니라 온라인 불법도박 광고 및 접근 경로를 철저히 차단해야 한다"며 "학교와 가정, 경찰 및 관계기관이 조기에 위험군을 발견해 치료로 연결하는 체계를 구축하고, 국가 차원의 종합적인 예방·단속·재활 대책을 강화해야 한다"고 강조했다.