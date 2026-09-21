10주 만에 하락 멈췄다... 이 대통령 국정지지율 34.8%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 청년의 날 기념식 행사에서 청년들의 발표를 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 21일 발표된 리얼미터 9월 3주차 조사에서 34.8%로 집계됐다. 전주 조사 대비 1.0%p 오르면서 리얼미터 조사기준 10주 만에 하락세를 멈췄다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전 주 조사 대비 0.1%p 오른 63.4%로 집계됐다.리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 14~18일 전국 유권자 2507명(응답률 4.1%)에게 무선 RDD 100% 자동응답 전화조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다.하락세가 멈춘 원인은 연임 개헌·공소 취소·호르무즈 해협 파병 등 여러 현안들에 대한 입장을 밝히고 민주진보진영 지지층의 단합을 호소한 데 따른 효과로 풀이된다.리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌으나, 주 후반 대국민 기자회견을 통해 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 설명했다.실제 일간 흐름을 보면 15일 32.9%였던 긍정평가는 16일 32.1%로 내렸지만 17일 35.3%, 18일 37.2%로 올랐다.권역별로는 서울(긍정 30.5%-부정 67.6%)과 인천/경기(35.4%-62.1%)의 긍정평가가 30%대로 집계됐다. 대전/세종/충청(긍정 29.2%-부정 66.7%)과 부산/울산/경남(27.3%-68.9%), 대구/경북(22.6%-72.9%)의 긍정평가는 20%대였다. 전남광주/전북(55.9%-41.1%)의 긍정평가는 50% 중반대로 조사됐다.연령별로는 18·19세 포함 20대(긍정 18.6%-부정 79.5%)의 긍정평가가 10% 후반대로, 30대(27.0%-69.9%)의 긍정평가가 20% 후반대로 조사됐다. 40대(41.2%-55.4%)와 50대(42.6%-55.3%)의 긍정평가는 40%대, 60대(35.4%-61.2%)와 70대 이상(34.0%-62.3%)의 긍정평가는 30%대였다.이념성향 보수층(n=678)의 긍정평가는 13.7%(부정평가 84.4%), 진보층(n=619)의 긍정평가는 49.3%(부정평가 48.1%)로 나타났다. 중도층(n=1029)의 긍정평가는 36.4%(부정평가 61.0%)로 집계됐다.이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.