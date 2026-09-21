김종민 "행정수도 특별법 통과, 핵심은 초당적 여야 협치"

큰사진보기 ▲지난 18일 열린 행정수도 제정을 위한 범국민대책위원회와 김종민 국회의원의 긴급 간담회 ⓒ 행정수도 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 행정수도 세종 완성을 위한 토론회 홍보 포스터 ⓒ 행정수도 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

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행정수도 완성의 실질적 법적 기반을 다지기 위한 발걸음이 빨라지고 있다. 행정수도 제정을 위한 범국민대책위원회(상임대표 황치환·황승원, 아래 '대책위')는 지난 18일, 세종 갑 지역구의 김종민 국회의원과 긴급 간담회를 갖고 '행정수도 특별법 연내 제정'을 위한 입법 전략과 정치권의 초당적 협력 방안을 심도 있게 논의했다고 21일 밝혔다.이번 간담회는 대통령세종집무실과 국회세종의사당 건립이 가시화되는 가운데, 행정수도 완성을 위한 궁극적 방점인 특별법 통과를 올해 하반기 정기국회 내에 반드시 매듭짓겠다는 의지를 다지기 위해 마련됐다.김종민 의원은 간담회에서 과거 행정수도 이전 관련 위헌 논란 등 법적 특수성을 언급하며, "법안의 원활한 통과를 위해서는 여야 간의 초당적 합의와 협치가 절대적으로 필요하다"고 강조했다. 특히 국민의힘이 이미 지난 2025년 4월 '여의도 국회 시대'의 마침표를 찍고 '국회 세종 시대'의 문을 열겠다고 공언했던 만큼, 여당이 주도적으로 약속을 이행하고 야당 또한 전향적인 자세로 협조하여 이번 9월 국회 법안소위 상정 등 가시적인 입법 물꼬를 터야 한다고 촉구했다.또한 예상되는 위헌 시비나 소모적인 법적 쟁점에 대해 시민사회가 흔들림 없이 대응할 수 있는 논리적 확신과 공감대 확산 방안도 비중 있게 다뤄졌다. 김 의원과 대책위는 동 단위 모임 및 지역 단체별 설명회를 활성화하고, 온·오프라인을 아우르는 다각적인 여론 형성 운동을 전개해 국민적 공감대를 거세게 모아간다면 국회 심의 과정에 강력한 동력이 될 것이라는 데 의견을 같이했다.대책위는 이번 간담회를 발판 삼아 국회 국토교통위원회 위원장 및 여야 간사단과의 소통을 총력 전개하고, 9월 법안소위 상정과 국정감사 전 실질적 성과를 이끌어낸다는 방침이다.한편, '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회'는 지난 8월 31일 국회 앞 범국민결의대회를 개최한 데 이어 9월 1일부터 행정수도특별법 제정을 촉구하는 1인 릴레이 캠페인을 이어가는 등 입법 촉구 활동을 벌여왔다. 내일(22일)은 국회에서 '행정수도특별법 연내 제정 토론회'를 개최하고, 법안의 입법 동력을 이어가기 위한 활동을 계속할 예정이다.