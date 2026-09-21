인천시, 추석 연휴 시민 편의 종합대책 운영

큰사진보기 ▲인천시는 시민 교통비 부담을 덜기 위해 원적산터널과 만월산터널, 청라하늘대교는 추석 연휴인 9월 24일 0시부터 9월 27일 자정까지 통행료를 면제할 방침이다. 사진은 청라하늘대교. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)는 2026년 추석 연휴인 9월 24일부터 9월 27일까지 시민들이 보다 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 교통, 의료, 성묘, 생활경제, 문화정보를 아우르는 '2026년 추석 연휴 시민 편의 종합대책'을 운영한다.이번 종합대책은 연휴 기간 시민들이 필요로 하고 현장에서 체감할 수 있는 편의사항과 혜택을 중심으로 마련됐다. 인천시는 연휴 4일간 15개 상황반과 비상대응체계를 가동하고, 교통편의, 응급의료, 성묘 지원, 생활경제, 문화정보 안내 등 시민 생활과 밀접한 12개 분야별 대책을 추진한다. 관련 편의정보와 혜택은 인천시 홈페이지와 120 인천콜센터 등을 통해 안내할 예정이다.추석 연휴 기간 시민 이동 편의를 높이기 위한 특별 교통대책도 추진한다. 인천시는 귀성·귀경과 성묘 이동 수요 증가에 대비해 고속버스·시외버스·여객선 등 대중교통을 증편·증회 운행하고, 도시철도는 심야 연장 운행을 실시할 계획이다. 아울러 시민 교통비 부담을 덜기 위해 원적산터널과 만월산터널, 청라하늘대교는 9월 24일 0시부터 9월 27일 자정까지 통행료를 면제​해 연휴 기간 원활한 이동을 지원한다.인천시는 성묘객 이동 편의를 위한 지원 대책도 추진한다. 9월 25일 인천가족공원 셔틀버스를 운영하고, 9월 24일부터 26일까지 제일고교 운동장에 임시주차장을 마련해 성묘객​의 이동과 주차 편의를 지원할 계획이다. 아울러 인천가족공원을 정상 운영하는 한편 온라인 성묘도 병행해 성묘객 분산과 현장 혼잡 완화를 유도할 방침이다.연휴기간 의료 공백을 최소화하기 위한 비상진료체계도 가동한다. 응급의료기관 21개소와 응급의료시설 5개소 등 총 26개소에서 24시간 응급실 운영체계를 유지하고, 문 여는 병·의원과 약국 및 공공심야약국 35개소의 운영 정보도 안내해 시민들이 필요한 의료서비스를 제때 이용할 수 있도록 지원할 예정이다.생활경제 분야에서는 시민들이 체감할 수 있는 다양한 명절 혜택을 제공한다. 착한가격업소 이용 시 국내 신용카드로 1만 원 이상 결제하면 2천 원 상당의 혜택을 제공하고, 이용후기 이벤트도 진행한다.9월 16일부터 20일까지는 디지털 온누리상품권 할인율을 10%로 상향하고, 할인 구매한도를 20만 원 늘려 120만 원까지 확대한다. 9월 18일부터 30일까지는 인천사랑상품권 이벤트를 추진해 연매출 30억 원 이하 가맹점에서 인천e음으로 결제하면 월 100만 원 한도 내에서 10% 캐시백 혜택을 제공한다. 강화군과 옹진군 등 인구감소지역 가맹점에는 15% 캐시백이 적용된다.이와 함께 '인천직구' 온라인 특별전에서 인천 우수상품 할인쿠폰을 제공하고, 인천 '더담지' 매장 특별전을 통해 명절상품을 할인 판매하는 등 시민들의 명절 장보기 부담을 ​덜어줄 계획이다.전통시장 이용 편의도 높인다. 인천시는 전통시장 주변 도로 22곳에서 주·정차를 한시적으로 허용해 명절 장보기 편의를 지원할 방침이다. 다만 소방시설 주변이나 교통안전에 지장을 주는 구간은 제외된다. 아울러 물가안정과 안심 소비 환경 조성을 위해 명절 성수품 가격 동향과 원산지 표시 등을 점검하고, 시민 생활과 밀접한 63개 품목의 가격 정보도 공개할 예정이다.시민들이 연휴 기간 볼거리와 즐길거리를 쉽게 확인할 수 있도록 인천문화재단 홈페이지를 통해 각종 문화행사 정보를 안내하고, 박물관 4곳과 송암미술관 등의 전시·운영 정보를 함께 제공할 예정이다.박찬대 시장은 "이번 추석 연휴 대책은 시민들이 이동, 의료, 성묘, 장보기, 문화생활 등 명절에 필요한 정보를 쉽게 확인하고 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 마련했다"면서 "연휴 기간 시민 편의사항과 혜택을 인천시 홈페이지와 120 인천콜센터 등을 통해 ​빠짐없이 안내해 시민들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.