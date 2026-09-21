내란특검 완패... 윤재순·임종득, 공소기각 판결

윤석열 정부 대통령실 재직 중 국가안보실 인사에 개입한 혐의로 재판에 넘겨진 윤재순 전 총무비서관과 임종득 국민의힘 의원이 공소기각 판결을 받았다.
서울중앙지방법원 형사합의23부(재판장 오세용 부장판사)는 21일 오후 윤 전 총무비서관과 임 의원의 국가안보실 군인 인사청탁 사건 선고기일에서 공소기각 판결을 선고했다. 임 의원은 안보실 2차장 재직 중인 2023년 9월경 윤 전 비서관으로부터 청탁을 받고 A 대령을 국가안보실 산하 국가위기관리센터 직원으로 발탁한 혐의를 받는다(직권남용 및 국가공무원법 위반). 윤 전 비서관은 청탁금지법 위반 혐의도 받는다.
내란특검(특별검사 조은석)의 공소사실에 따르면, 윤 전 비서관은 2023년 8월 서울 용산구 대통령비서실로 임기훈 당시 국가안보실 국방비서관을 불러 "윗선으로부터의 부탁"이라며 "A 중령(현 대령)을 국가안보실에서 근무할 수 있게 해달라. A 중령의 부친은 대통령과도 친분이 있다"는 취지로 말했다. 이후 임 의원은 이 같은 청탁 내용을 임 전 비서관으로부터 보고받은 뒤 "그렇다면 해줘야겠다"고 승낙했다. 특검은 윤 전 비서관에게 징역 5년, 임 의원에게 징역 3년을 구형한 바 있다.
오 재판장 "위법한 수사와 공소제기 정당화 안 돼"
그러나 오 재판장은 윤 전 비서관과 임 의원의 인사 청탁 의혹이 특검 수사 대상에 포함되지 않는다고 판단했다.
오 재판장은 "이 사건 공소사실이 특검 수사 대상이 되려면 헌법상 적법절차 원리 형사절차와 법정주의 원칙에 따른 범위에서 벗어나지 않고 합리적인 관련성 범위 내 있어야 한다"라며 "그런데 이 사건은 비상계엄 선포 상황을 조성할 목적으로 (우리 군) 무인기를 북한 영공으로 침투시킨 일명 무인기 사건과 구체적·개별적 연관관계에 있다고 보기 어렵다"라고 말했다.
무인기 침투 사건이 내란특검법 제2조 제8항에 따라 수사 대상으로 규정된 것과 달리 인사 청탁 의혹 사건은 특검법에 규정돼 있지 않을뿐더러, 무인기 침투 사건과 관련성도 없어 특검이 수사와 공소제기를 할 수 없다는 것이다.
오 재판장은 '무인기 침투 사건을 수사하다가 인사청탁 의혹을 인지했으므로 관련 사건이 될 수 있다'는 특검 측 주장을 받아들이지 않았다. 동법 제2조 제11항은 무인기 침투 사건 수사 과정에서 인지된 관련 사건도 특검 수사 대상에 포함하는 규정이다.
오 재판장은 "이 사건 행위는 대통령실 비서실과 총무비서관실, 국가안보실 등에서 이뤄진 반면, 무인기 사건은 드론사와 북한 영공에서 이뤄져 범행 시기와 발생 장소 등 어느 것도 일치하지 않는다"라고 설명했다. 그러면서 "단순히 언론 매체 등에서 의혹이 제기됐다는 사정만으로 특검이 관련 의혹으로 거론된 대상자들의 행위를 수사·기소할 수 있도록 하면 수사 대상이 무제한 확장된다"라고 부연했다.
오 재판장은 '인사 청탁 의혹 사건 관련 압수수색 영장이 이미 서울중앙지방법원을 통해 발부받았다'는 특검 측 주장에 대해서도 "수사 적법성 판단의 기초가 될 수는 있어도 본안 판사를 구속하는 효력이 있다고 보기 어려우며, 압수수색 영장 발부 사정만으로 위법한 수사와 공소제기를 무조건 정당화할 수 없다"라고 기각했다.
오 재판장은 "이 사건은 부적법한 수사 대상에 대한 공소제기로서 그 자체로 부적법하다"라며 "(특검) 수사 개시 시점에 수사할 필요성이 있다는 이유만으로 그 과정에서 발생한 위법 요소를 정당화시킬 수 없다"라고 강조했다.
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