"신선 농식품, 어디가 더 싸지?" 발품 대신 앱으로

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 21일 청주 오스코에서 열린 '알뜰하게 장볼지도' 앱 시범 출시 기념식에 참석한 후 실제로 앱을 사용해보고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 21일 청주 오스코에서 열린 '알뜰하게 장볼지도' 앱 시범 출시 기념식에 참석, 발언하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 21일 청주 오스코에서 열린 '알뜰하게 장볼지도' 앱 시범 출시 기념식에 참석한 후 실제 앱 시연을 해보고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

인근 동네 마트마다 다른 농축산물 가격을 직접 돌아다니며 비교해야 했던 소비자들의 수고를 덜어줄 앱이 시범 운영에 들어갔다. 주변 판매처의 신선 농축산물 가격과 할인행사 정보를 소비자의 위치 기반으로 보여주는 '알뜰하게 장볼지도'가 경기 수원·강원 원주·충북 청주·전북 전주·경남 창원 등 5개 지역에서 시범 출시됐다.농림축산식품부와 과학기술정보통신부는 21일 오후 충북 청주 오스코에서 '알뜰하게 장볼지도' 시범 출시 기념식을 열고 농축산물 가격정보 협의체를 발족 기념식을 개최했다.이 앱은 과기정통부가 추진하는 'AI 민생 10대 프로젝트'의 첫 번째 결실이다. 국민이 일상에서 인공지능(AI)의 효용을 체감할 수 있도록 기획된 현장 밀착형 서비스다. 앱의 핵심은 소비자의 위치를 기반으로 주변 판매처에서 판매하는 신선 농축산물의 가격을 확인하고 비교할 수 있도록 한 것이다. 할인행사 정보도 함께 제공해 소비자가 장을 보기 전에 어느 판매처에서 어떤 품목을 싸게 살 수 있는지 확인할 수 있도록 했다.여기에 AI 채팅을 활용한 요리법과 추천 구매처 등도 제공한다. 단순히 가격을 보여주는 데 그치지 않고 가격 비교부터 구매, 요리까지 장보기 과정 전반을 지원하는 서비스를 목표로 한 것이다.정부는 이번 시범 출시 기간에 실제 이용자들의 의견을 반영해 서비스를 보완한 뒤 내년 하반기 전국 상용화에 나설 계획이다.이를 위해 농식품부와 앱 개발업체, 참여 유통업체, 한국마트협회, 소비자단체협의회 등이 참여하는 '농축산물 가격정보 협의체'도 이날 출범했다. 협의체는 앱에 제공되는 가격정보의 정확성과 서비스 개선 등을 논의하게 된다.실제 현장에서 정보가 제대로 제공되는지를 확인하는 자리도 마련됐다. 기념식 이후 참석자들은 청주시 아산마트 오송점을 찾아 앱 다운로드 홍보와 이벤트를 진행하고, 앱에 표시된 농축산물 가격과 매장에서 실제 판매되는 가격을 비교해 정보의 정확성을 점검했다.송미령 농식품부 장관은 "그간 주변 판매처별 가격을 알기 위해 직접 방문하는 등 발품을 팔아야 했던 소비자의 불편을 크게 줄여줄 것으로 기대한다"며 "내년 하반기 전국 상용화를 위해 소비자 편의성을 높이기 위한 기능을 이번 시범 출시 기간에 최대한 보완하고, '알뜰하게 장볼지도'가 국가대표 장보기 비서로서 제대로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "이번 '알뜰하게 장볼지도'의 출시는 'AI 민생 10대 프로젝트'의 첫 걸음으로, AI가 국민의 일상과 가까운 분야에서 실질적인 가치를 만들어 내는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 농식품부를 비롯한 관계부처와 민간이 긴밀히 협력하여 국민이 실제로 체감할 수 있는 AI 서비스를 발굴·확산하고, AI 기술의 혜택이 국민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.