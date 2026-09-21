여행 작가가 말하는 '환대'의 힘

큰사진보기 ▲여행작가 채지형 특강 ⓒ 조연섭 관련사진보기

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강원도 동해시 발한도서관은 지난 19일 오후 2시 채지형 여행 작가를 초청해 '인생을 바꾸는 여행의 힘'을 주제로 특강을 열었다.채 작가는 이날 특강에서 여행이 개인의 삶의 태도와 가치관에 미치는 변화에 대해 강연을 진행했다. 발한도서관은 채 작가와 각별한 인연이 있는 장소다. 채 작가는 지난 2020년 9월 발한도서관에서 여행 글쓰기 강좌를 진행한 것을 계기로 동해시에 정착했으며, 현재 묵호 지역에서 여행 전문 서점 '잔잔하게'를 운영하며 창작과 문화 활동을 지속하고 있다.채 작가는 강연을 통해 세계 90여 개 나라를 여행하며 기록한 사진 자료를 함께 소개했다. 또한 관광 정보 습득보다 여행이 인간의 사유를 어떻게 확장하는지에 주목해야 한다고 설명했다. 특히 채 작가는 여행의 핵심 가치로 '환대'를 꼽았다.그는 그리스의 소도시 주민들과 파키스탄 오지에서 만난 현지인들이 낯선 여행자에게 베푼 친절을 언급하며 "시간이 지나도 기억에 남는 것은 유명 관광지가 아니라 현지에서 마주한 사람들의 작은 친절과 온기"라고 말했다. 이어 "타지에서 경험한 따뜻한 환대는 일상으로 돌아와 타인에게 친절을 실천하는 계기가 된다"라고 덧붙였다.또한 익숙한 환경에서 벗어난 여행은 자아를 성찰하는 중요한 기회라고 정의했다. 낯선 사람과 문화를 접하면서 자신의 선호를 명확히 인식하게 되고, 다양한 삶의 방식을 포용하는 새로운 시각을 형성할 수 있다는 것이다.또한 네팔 지역 여성들의 전통 벽화가 단순한 민속 유산을 넘어 경제적 자립과 자녀 교육으로 이어진 사례를 들며, 지역의 고유 전통문화가 주민의 삶을 실질적으로 개선하는 자원이 될 수 있음을 강조했다.채 작가는 여행을 더욱 유익하게 향유하는 방안으로, 현지 전통 시장과 고유 음식을 찾아 주민들의 생활상을 가까이서 관찰하고, 자신만의 여행 습관을 정립해 볼 것을 제안했다. 끝으로 채 작가는 "여행은 나를 발견하고 타인을 이해하며 세계와 연결되는 과정"이라며 "독서와 여행은 낯선 문화를 마주함으로써 타인의 삶을 깊이 공감하고 이해하는 역량을 기르는 중요한 통로"라고 밝혔다.한편, 채 작가는 동해에 정착해 생활하며 체득한 묵호항, 논골담길, 골목 시장과 이웃 주민들의 이야기를 기록한 저서 <언제라도 동해>를 출간하는 등 지역 문화 확산에도 힘쓰고 있다.