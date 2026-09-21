가을날 책과 사람이 만나다

▲제4회 북적BOOK적 서산축제 - 서산 북페스티벌 이모저모 서산문학예술연구소가 지난 19일 서산문화원에서 ‘제4회 북적BOOK적 서산축제 - 서산 북페스티벌’을 개최했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲다양한 체험 프로그램은 아이들의 큰 인기를 끌었다. ⓒ 서산문학예술연구소 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산문학예술연구소가 지난 19일 서산문화원에서 '제4회 북적BOOK적 서산축제 - 서산 북페스티벌'을 개최했다.'문학과 사람이 어우러지는 시간 속으로'라는 주제로 열린 이번 축제는 일상 속 특별한 추억을 선사하고 독서의 즐거움을 나누는 장으로 꾸며졌다. 특히 '책 읽는 도시 서산'을 지향하며 온 가족이 함께 즐길 수 있는 복합 문화 축제로 펼쳐졌다.이번 행사에는 서산문학 자료관을 비롯해 지역 문인, 지역 서점, 독립출판사 등이 함께 참여하는 '지역 협력형 축제'로 진행됐다. 방문객들은 자유롭게 책을 읽고 구매하며 여유로운 시간을 즐겼다.개막식은 김가연 대표의 인사말을 시작으로 이완섭 서산시장의 영상 격려사, 백종신 서산문화원장과 성일종 국회의원의 축사로 이어졌다. 김가연 대표는 "복잡한 일상에서 벗어나 책 속으로 떠나는 여행을 통해 지혜와 영감이 풍성해지고, 책과 사람이 따뜻한 만남으로 어우러지는 행복한 시간이 되기를 소망한다"고 밝혔다.축하공연에서는 '헬로우유기농 밴드'와 강석종의 감성적인 목소리와 연주가 어우러져 잔잔한 감동을 선사했다. 관객들은 리듬에 맞춰 머리를 흔들고 손뼉을 치며 뜨겁게 호응했다.문화원 광장 곳곳에 마련된 캘리아트, 벌룬아트, 페이스페인팅 체험 부스와 동화구연은 아이들의 호기심과 감성을 자극했다.이와 함께 정호승 시인과의 만남, 책 프리마켓, 시화전, 즉석 백일장, 시민 참여 무대, 지역 예능인의 시낭송 및 연주 등 다양한 프로그램이 운영되어 북페스티벌이 시민들의 휴식처이자 문화 거점으로 제 역할을 다했음을 증명했다.더불어 '김대진커피아카데미'에서 제공한 커피와 '서문연 카페'의 간단한 간식·음료는 방문객들에게 깊은 풍미와 여유를 더해 주었다.행사장을 찾은 한 시민은 "화창한 날씨 속에 특별한 '가을날의 기억'을 선물 받았다"며 "책과 사람, 지역의 이야기가 어우러져 서산 시민들에게 뜻깊은 만남을 약속해 주는 자리였다"고 소감을 밝혔다.