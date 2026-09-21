추석 연휴에 아프면 어디로? "하루 평균 8294곳 운영"

오는 추석 연휴 기간에도 응급의료체계가 24시간 가동된다. 연휴 동안 전국 응급의료기관 416곳이 평소처럼 24시간 운영되며, 하루 평균 8294곳이 넘는 병·의원과 약국이 문을 연다.
21일 보건복지부에 따르면 오는 9월 24일부터 27일까지 사흘간 국민들의 의료 이용 불편을 최소화하기 위해 '추석 연휴 문 여는 병·의원 및 약국'을 지정·운영하는 등 비상 응급의료체계를 가동한다.
특히 연휴 기간 전국 응급의료기관 416곳은 24시간 진료 체계를 유지한다. 이와 함께 문을 여는 병·의원과 보건소 등은 하루 평균 3495곳, 약국은 4383곳으로 하루 평균 8294곳의 의료기관과 약국이 시민들의 건강을 지키기 위해 운영될 예정이다.
경증은 동네 병·의원부터... 119 중증 이송 공백 차단
복지부는 연휴 기간 환자의 증상 정도에 따른 단계별 의료기관 이용을 당부했다.
가벼운 증상이 나타난 경우에는 응급실로 직행하기보다 가까운 동네 병·의원을 먼저 찾는 것이 바람직하다. 진료 후 중증질환이 의심되면 의료진의 판단 아래 상급 의료기관으로 즉시 이송된다.
반면 호흡곤란, 갑작스러운 팔다리 마비, 언어 장애 등 심각한 중증 의심 증상이 발생하면 머뭇거리지 말고 즉시 119에 신고해야 한다. 119구급대의 중증도 판단에 따라 최적의 응급의료기관으로 신속히 이송받을 수 있다.
문 여는 병·의원 및 약국 정보는 중앙응급의료센터 누리집('이젠', www.e-gen.or.kr
)이나 '응급똑똑', '응급의료정보제공' 앱을 통해 실시간으로 확인할 수 있다. 복지부 콜센터(129) 및 시·도 콜센터(120)를 통한 유선 안내도 제공된다. 특히 '응급똑똑' 앱은 자가 증상 입력을 통해 응급실 방문 필요성을 직접 판별해 주는 서비스도 함께 지원한다.
다만 복지부는 의무재난문자나 방송 자막 등으로 안내되는 의료기관이라도 당일 운영 상황이 변경될 수 있으므로, 출발 전 반드시 해당 기관에 직접 전화해 진료 여부를 확인하는 것이 필요하다고 당부했다.
특수외상·소아·산모 비상체계 구축... 재난 대응도 24시간
복지부는 연휴 기간 소아·임산부 등 취약 분야와 특수 재난에 대비한 맞춤형 대응체계도 함께 가동한다.
전국 17개 권역외상센터를 통해 손가락 절단 등 특수외상 비상진료를 실시하고, 권역·지역심뇌혈관질환센터 29곳에서는 24시간 심뇌혈관 전문 협력체계를 구축한다. 소아 진료 공백을 막기 위해 달빛어린이병원 156곳과 소아전문응급의료센터 14곳이 상시 운영되며, 중앙모자의료센터 전원전담팀을 통해 고위험 산모와 신생아의 신속 이송을 지원한다.
아울러 광주·호남 지역에서 시범 실시했던 '응급환자 이송체계 혁신 사업'을 연휴 전까지 전국으로 확대 적용해 중증환자 이송 및 전원 지연을 차단할 계획이다. 다수 사상자 발생에 대비해 전국 45개 재난거점병원의 재난의료지원팀(DMAT)과 보건소 신속대응반도 출동태세를 상시 유지한다.
이중규 보건복지부 공공의료정책관은 "국민들께서 추석 연휴를 안전하게 보낼 수 있도록 응급의료체계 운영에 만전을 기하겠다"며 "응급실 의료진이 중증응급환자의 치료에 집중할 수 있도록 증상이 심하지 않은 경우에는 먼저 가까운 동네 병·의원을 이용해 주실 것을 당부드린다"고 전했다.