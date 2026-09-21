런던 한복판 물들인 알록달록 한복… "이것이 K-컬처의 진짜 매력"

큰사진보기 ▲제1회 런던한복콘테스트에 참가한 열두명의 참가자들 ⓒ 이택민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제1회 런던 한복콘테스트를 축하하기 위해 한복을 곱게 입고 참가한 필자의 한 살배기 딸 ⓒ 이택민 관련사진보기

​영국 런던의 중심, 킹스크로스에 위치한 삼성 KX(Samsung KX) 행사장이 알록달록하고 고운 한복 빛깔로 가득 채워졌습니다. 지난 20일(현지 시간), 한국의 대명절 추석을 맞아, 런던을 중심으로 활동하는 한국 문화 교류 브랜드 '얼빛(EolBeat)'이 주최한 '추석 페스티벌 런던 2026' 현장 이야기입니다.​이날 축제의 꽃은 단연 '제1회 런던 한복 콘테스트'였습니다. 국적도, 나이도, 경력도 각기 다른 열두 명의 참가자들이 저마다의 이야기를 담아 고운 한복을 차려입고 무대 위에 올랐습니다. ​무대에 들어선 참가자들의 모습은 그야말로 장관이였고, 청록색, 파란색, 분홍색 등 다채롭고 아름다운 한복을 입은 참가자들은 저마다 개성 넘치는 자태와 표정으로 한복의 멋을 표현해냈습니다.런던 한복판에서 펼쳐진 이 특별한 콘테스트에 현지 방문객들과 관객들은 연신 탄성을 자아내며 카메라 셔터를 눌렀습니다. ​이번 콘테스트는 심사위원단 점수 80%와 현장 관객 투표 20%를 합산해 '진·선·미'를 가리는 방식으로 진행되어 현장의 열기를 더욱 뜨겁게 달궜습니다.특별 MC로는 영국에서 활동 중인 콘텐츠 크리에이터 '코리안 빌리(Korean Billy, 공성재)'가 마이크를 잡아 유쾌하고 매끄러운 진행으로 분위기를 끌어올렸습니다. 또한 Mikey Espinosa, Mary Kim, Ellie Chang, Becky Lee Smith, Belle Yoo 등 K-컬처 및 한복 분야의 전문 심사위원들이 한복에 대한 이해도와 표현력을 중심으로 세심한 심사를 진행했습니다.또한, 현장에서는 한복 콘테스트 외에도 런던 시민들과 현지 한인들이 함께 어우러지는 다양한 체험 행사가 펼쳐졌습니다. 방문객들은 직접 한복을 입어보고 사진을 남기는 한복 체험부터 송편 만들기 워크숍, 강강술래, 축제 마켓, 한국 음식까지 즐기며 한국 추석의 따뜻한 정과 풍요로움을 함께 느꼈습니다.​행사를 기획한 얼빛 신효성 대표는 "언젠가는 런던 최초의 한복 중심 축제를 만들어 누구나 함께 한국문화를 즐기는 장을 만들고 싶었는데 이렇게 현실이 되어 감개무량하다"며 "한국인뿐만 아니라 한복과 한국 문화를 사랑하는 영국 현지인들 모두가 함께 즐기고 소통하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"고 소감을 전했습니다. ​단순한 한복 경험을 넘어, 한국 문화로 함께 소통했던 런던에서의 특별한 추석 페스티벌, 알록달록 고운 한복 물결이 런던 시민들의 가슴속에 따뜻한 K-컬처의 울림으로 오래도록 남길 기대해 봅니다.