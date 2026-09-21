60만원이 6억원으로…이희정 의원이 잡아낸 계룡시 추경 오류

큰사진보기 ▲계룡시의회 이희정 의원이 지난 17일 제190회 제1차 정례회 예산결산특별위원회에서 집행부를 상대로 추가경정예산안에 대해 질의하고 있다. [사진 계룡시의회 제공] ⓒ 서준석 관련사진보기

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충남 계룡시가 시의회에 제출한 추가경정예산안 자료에서 숫자가 잘못 적히거나 예산 증액 이유가 충분히 설명되지 않은 사례가 잇따라 확인됐다. 예산액과 기존 예산을 계산한 증감액이 맞지 않았고, 60만 원을 증액하는 사업의 산출내역에는 6억 원이 적혀 있었다.계룡시의회 이희정 의원은 지난 17일 열린 제190회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 제4차 회의에서 도시건축과와 상하수도과의 2026년도 제2회 추가경정예산안을 심의하며 제출 자료를 하나씩 대조했다.먼저 도시건축과의 '금암동 8번지 용지 매출 수익' 자료에서 계산이 맞지 않는 부분이 나왔다. 예산액은 15억4349만7000원, 기존 예산인 기정액은 13억 원으로 적혀 있었지만 증감액은 2억4349만7000원으로 기재됐다.두 금액을 빼면 증감액은 2억4949만7000원으로, 제출 자료와 600만 원 차이가 난다.이 의원은 회의장에서 담당 팀장에게 직접 계산해 보도록 했다. 담당 팀장도 2억4949만7000원이 맞는다고 확인했다. 도시건축과장은 "잘못된 내용"이라며 정정이 필요한 사항이라고 인정했다.하대실 도시개발사업에서는 사업 면적이 자료마다 달랐다. 시가 의회에 제출한 자료에는 사업 규모가 20만9407.7㎡로 적혀 있었지만, 이 의원이 확인한 2023년 9월 11일 변경자료에는 20만9689.4㎡로 나와 있었다. 두 자료 사이에는 281.7㎡ 차이가 났다.상하수도과 심의에서는 금액 단위가 크게 잘못 적힌 사례가 나왔다. '누수 신고 포상금'은 이번 추경에서 60만원을 늘려 달라고 요구한 사업이지만, 산출내역에는 소요예산이 6억 원으로 기재돼 있었다.이 의원이 "60만 원과 6억 원은 상당히 큰 차이"라며 자료를 제대로 확인하고 제출했는지를 묻자 상하수도과장은 "60만 원이 맞다"고 답했다.예산 증액 이유를 자료만으로 알기 어려운 사업도 지적됐다.'상수도 신설 급수공사'는 이번 추경에서 8000만 원을 증액해 달라고 요구했다. 본예산에서는 '100만 원×70세대'였던 산출내역이 추경에서는 '300만 원×50세대'로 바뀌었다. 세대당 금액은 100만 원에서 300만 원으로 높아졌고 대상은 70세대에서 50세대로 줄었다.이 의원은 단가와 대상 세대가 달라졌다면 그 이유를 예산자료에 구체적으로 적어 의회가 증액 필요성을 판단할 수 있도록 해야 한다고 지적했다.'상수도 시설 정밀 안전 점검'도 기존 예산 6000만 원에 6000만 원을 추가해 모두 1억2000만 원으로 늘리는 내용이지만, 제출 자료에는 기존 예산만큼 다시 증액해야 하는 이유가 충분히 설명되지 않았다는 지적을 받았다.반면 같은 상하수도과의 '하수처리시설 대수선' 사업은 신규 사업과 증액 내용, 소요예산 등이 비교적 구체적으로 적혀 있었다. 이 의원은 같은 부서가 작성한 자료에서도 사업에 따라 산출근거와 설명의 구체성에 차이가 있다고 짚었다.이희정 의원은 이 같은 문제를 일부 부서의 실수로만 넘기지 말고 예산자료 작성과 검토 과정 전반을 점검해야 한다고 주문했다. 예산 담당 부서에도 각 부서가 작성한 자료의 금액과 산출근거 등을 사전에 확인한 뒤 의회에 제출하도록 해달라고 요구했다.이 의원은 "시민의 세금이 투입되는 예산을 의회가 심의·의결하기 위해서는 집행부가 정확한 자료와 명확한 산출근거를 제시해야 한다"며 "예산자료 작성 단계에서부터 철저히 검증해 같은 문제가 반복되지 않도록 해야 한다"고 질타했다.