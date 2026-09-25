추석 덕담, 긁지 않고 하는 법... 한 글자만 빼세요

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시끌벅적하게 사람이 모이는 자리에는 언제나 '말'이 있습니다. 명절이라 반가운 마음에 건넨 한마디가 비수가 되기도 하고, 관계를 망치기도 합니다. 우리는 어떤 말을 피하고 어떤 말을 나눠야 할까요. 한가위의 말을 고민합니다.

큰사진보기 ▲추석 차례상. ⓒ 픽사베이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"잘해라" 대신 "네 뜻을 펼치길 바라"라고 말해 주면 어떨까. ⓒ 픽사베이 관련사진보기

"얼굴 좋아 보이네"

"예뻐졌네"

"우와! 너 살 빠졌다"

큰사진보기 ▲아이들에게 건네는 말 돌아보기. ⓒ 픽사베이 관련사진보기

"몇 학년이니?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 송주연 시민기자의 개인 블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.

2년 전 추석이었다. 유방암 치료를 마치고 처음 만난 친척들은 예상대로 나의 건강에 관심이 많았다. 인사를 드릴 때마다 "괜찮지?" "고생했어" 같은 질문과 격려를 받았고, 나는 그때마다 "괜찮아요"라고 웃으면서 답했다. 걱정해 주는 마음들엔 감사했지만, 반복되는 질문이 조금 피곤하기도 했다.인사를 나눈 후, 어떤 분들은 조언을 건네왔다. 그 내용은 대체로 자신이 중요하게 여기는 것과 관련이 있었다. 운동을 좋아하는 분은 "이제 운동 열심히 해라"고 했고, 즐겁게 사는 걸 중시하는 분은 "스트레스받지 말아라. 스트레스가 만병의 근원이야"라고 했다. 음식에 관심이 많은 분은 "채식한다고 그러지 말고 골고루 잘 챙겨 먹어"라며 고기를 자꾸만 내게 건넸다. 이쯤 되자 스멀스멀 짜증이 일었다. 빨리 그 자리를 빠져나오고 싶은 기분이 들었다.이 모든 말들은 나를 아끼고 걱정해서 해주는 선의를 가진 말들이다. 그런데도 나는 왜 그토록 불편했을까. 이는 '암 환자는 이래야 해'라는 각자의 기준에 근거해, '나에게 좋은 건 너에게도 좋은 거야'라고 가정하고 말을 건넸기 때문이다. 상대방의 고유한 경험에 대한 관심보다는 통념과 추측에 기반해 건네는 말들은 어딘지 평가받고, 침해받았다고 느끼게 한다.악의가 없이 주고받는 말들에 상처 받는 건 대부분 이런 이유다. 그래서 제안한다. 이번 추석엔 '나와 너는 다르다'를 기억하며 '나는 너에 대해 잘 모른다'는 마음으로 말해보기를. 마치 상담자처럼 말이다.상담심리사로 오랫동안 일하면서, 가장 중요하게 여기는 것 중 하나가 '편견 없이 타인을 바라보기'다. 상대방의 진짜 마음을 이해하기 위해서는 나의 시선이 아닌 상대방의 시선으로 그 세계를 들여다봐야 한다. 그러려면 나의 기준, 혹은 사회적 통념들을 내려놓고 '나는 너를 잘 모른다'는 전제에서 대화를 시작해야 한다.가치중립적인 언어를 사용하는 게 중요한데, 그래서 피하게 된 말이 있다. "잘 지냈니?"라는 말이다. "잘 지냈니?"는 매우 흔히 주고받는 안부 인사이지만, 자칫 이 말은 '잘 지내야만 한다'라는 뉘앙스를 풍길 수 있다.살다 보면 잘 지내지 못할 때도 많지 않은가. 어딘가 아프고, 일이 잘 풀리지 않고, 마음이 우울하거나 불안한 상태일 때도 있다. 잘 지내지 못함을 삶의 일부로 바라보는 태도야말로 우리를 '잘 지내게' 만든다. 그래서 상담자들은 "잘 지냈니?" 대신 "어떻게 지냈니?"라고 묻는다. 상대방이 어떤 상황에 있든지 존중한다는 마음을 담아서 말이다. 이렇게 안부를 물으면 대체로 조금 더 솔직한 답변이 돌아온다.같은 맥락에서 상대방이 어떤 일을 겪었다고 해서, 그 일에 따르는 감정을 추측해서 말하는 것도 피하는 게 좋다. 예를 들면, 오랫동안 취업 준비를 하고 있는 조카에게 "아이고 힘들지"라고 지레 말할 필요 없다. 이런 말들은 나름대로 취업 준비를 즐겁게 하고 있을 수도 있는 조카에게 '내가 힘든 상황이구나'라고 느끼게 할 뿐이다.같은 상황이라도 사람마다 느끼는 감정은 모두 다를 수 있다. 그러니 '나라면 이랬을 것 같아'라는 가정하에 상대방의 감정을 추측하지 말고 그저 "어땠어?"라고만 물어보면 어떨까. 아마도 좀 더 열린 대화를 이어갈 수 있을 것이다.가족들이 모였을 때 유독 주목 받는 사람들이 있다면 아마도 '새출발'을 한 이들일 것이다. 학교에 입학한다든지, 새 직장을 갖는다든지, 자격시험에 합격했다든지 하는 이들이다. 그럴 때 우리는 흔히 "잘해라" 혹은 "열심히 해라"라고 격려한다.그런데 이 말은 '능력주의'의 세례를 받아 상대방을 '평가'하는 말이다. 뭐든 열심히 노력해 성과를 내야만 가치 있는 사람이라는 뉘앙스를 풍기면서 '잘 해내야'만 한다는 압박감까지 준다. 그래서 많은 이들이 이런 말들에 부응하기 위해 애를 쓰거나, 성과가 나지 않으면 가족 모임에 가기를 꺼리게 된다.하지만 "잘해라" 대신 "네 뜻을 펼치길 바라"라고 말해 주면 어떨까. 압박감 대신, 새로운 곳에서 내가 원하는 것이 무엇인지 조금 더 고민해 보게 되지 않을까. 내가 선택한 길에서 나만의 색을 찾아보라는 응원은, 새출발에 꼭 따르게 되는 평가에 대한 두려움을 조금은 덜어내 줄 수 있을 것이다. '평가'가 내포돼 기분을 상하게 하는 말에는 이런 말도 있다.종종 아이스 브레이킹을 위해 사용하는 이 말은 우리 문화권에서는 '칭찬'의 의미로 쓰인다. 하지만, 이는 상대방의 몸을 대상화해 평가하고 판단하는 말일 뿐이다. 이런 말은 상대방이 자신의 몸을 편안하게 바라보는 걸 방해한다. 아무리 칭찬이라 해도 좋은 기분을 오래도록 남기지 못한다. 아이스 브레이킹을 위해 떠오르는 말들이 외모에 대한 것들밖에 없다면 차라리 날씨나 사회적 이슈 등 개인적이지 않은 것으로 대화를 시작해 보기를 권한다.마지막으로 살펴보고 싶은 것은 아이들에게 건네는 말들이다. 명절엔 오랜만에 집안의 아이들이 모이곤 한다. 설과 추석 반년 정도의 시간인데도 아이들은 쑥쑥 자라 전혀 다른 모습으로 등장하기도 한다. 아이들에게 어른들은 가장 먼저 이렇게 말을 건넨다.이 말이 상처가 되는 경우도 있다. 내가 만나온 청소년 내담자 중에는 중학교를 자퇴하고 검정고시를 준비하거나, 고등학교를 자퇴하고 공무원 시험을 준비하는 저마다의 길을 가는 아이들이 꽤 있었다. 이 아이들이 꼽은 가장 곤란한 말 중 하나가 바로 '몇 학년이니?'라는 질문이었다. 아이들은 자신의 학년을 친구들의 학년으로 계산해서 답하는 센스를 발휘하면서도 '내가 정상이 아닌 것 같은' 기분을 느끼기도 한다.사실 여러 가지 이유로 정규교육 과정 외의 길을 선택한 아이들은 의외로 주변에 많다. 정규교육 과정을 거치는 것만을 '정상'으로 바라보는 시선은 학교 밖의 다양한 아이들을 배제한다. 그러니 오랜만에 만나 근황을 잘 모르는 아이들이 얼마나 자란 건지 궁금하다면 "몇 학년"이 아닌 그냥 "너 올해 몇 살이지?"라고 물어보면 어떨까. 굳이 나이 물을 필요가 있을까 싶긴 하지만 말이다.조금 더 어린 아이들에게는 흔히 "친구들하고 잘 놀아라"라고 덕담을 건네곤 한다. 여기서 '잘'은 상황마다 다른 의미일 수 있겠지만, 모든 아이가 '잘' 노는 것도 아니고 잘 놀아야만 하는 것도 아니다. 이런 말엔 외향적인 성격을 더 좋은 것으로 여기는 편견이 숨어 있다.하지만, 어떤 아이들은 혼자 있을 때 더 편안함을 느끼기도 한다. '내향적'인 성향은 타고난 기질적 특징 중 하나로 있는 그대로 존중받아야 한다. 내향형 아이들에게 친구들은 어떤지 자꾸 묻고, 친구들과 잘 지내라고 조언하는 것은 자신의 성향이 부적절한 것은 아닐까 하는 의구심을 갖게 할 수 있다. 아이들의 다양한 면을 존중하고 싶다면 이런 덕담도 삼가는 것이 좋다.우리가 만나 안부를 주고받는 말 중 마음을 상하게 하는 말들에는 대체로 '잘'이라는 표현이 들어가 있다. 쓰임에 따라 다르긴 하지만, 대체로 '잘'은 좋은 평가를 받아야 한다거나 당연히 그래야 한다는 의미를 내포할 때가 많다. 그래서 자칫 사람들의 다양성과 고유함을 존중하지 못하는 결과를 초래한다.이번 추석에는 좀 다르게 물으면 어떨까. 내가 가진 편견들을 한 번 점검해 보고 '잘'이 들어간 말보다 열린 질문을 하면서. 다듬어진 말과 질문이라면 서로를 더 평등하게 바라볼 수 있지 않을까. 결국 서로의 마음이 잘 연결되는 명절 연휴를 보낼 수 있지 않을까 싶다.암 경험자인 나처럼 아픈 사람들도, 우울하거나 불안한 사람도, 일이나 관계가 잘 풀리지 않아 힘든 사람도 모두 '존중'받는다고 느끼는 추석 연휴가 되기를 바란다.