AI 기술을 전면에... 코리아 이커머스 페어에서 본 것

큰사진보기 ▲코리아 이커머스 페어 ⓒ 김용진 관련사진보기

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2026 코리아 이커머스 페어가 지난 17일부터 19일까지 서울 학여울역 인근 세텍(SETEC)에서 개최되었다. 개인적으로 사업을 하는 사람들이 이런 곳에서 어떤 아이디어와 영감을 얻을까 궁금하여 지난 18일 직접 찾아 현장을 확인해 보았다.내부로 들어서자 중국 무역 관련 영상이 재생되고 있었다. 중국 이우시와 린이시로부터의 제품 소싱을 홍보하는 특별관이 마련된 것을 기념하기 위한 것으로 보였다. 입장권은 출입문 우측의 무인발급기에서 QR코드를 찍는 것만으로도 바로 인쇄되어 나왔다.코리아 이커머스 페어 1관에서는 플랫폼-솔루션관이 운영되고 있었다. 이곳에서는 쇼핑몰 구축, AI를 활용한 라이브커머스, 무역 실무, 물류업 등에 관한 기업들이 부스를 운영하고 있었다. 특히 국내의 다양한 업체들이 참여하여 활기를 띠고 있었다.AI가 최근의 트렌드라는 것을 반영하기라도 한 듯, 참여 부스 중에서는 AI 기술을 활용했다는 것을 전면에 내세운 업체들이 많았다. 라이브커머스, SNS 활용 영상 등 제품의 홍보를 위한 AI 쇼호스트와 모델 제작 및 활용 업체가 눈에 띄었다.또한 하나의 플랫폼으로 다양한 쇼핑몰과 연동하여 상품 판매가 가능한 업체, 제품을 설명하는 상세 페이지 제작에 AI를 활용하는 업체 등 창업 또는 사업 초기 단계에서 필요한 것을 서포트하는 업체도 있었다. 이런 부분을 보면 기술의 발전에 따라, 업체가 제공하는 편리성 높은 툴들을 활용하여 사업을 시작하기에 좋은 환경이 구축된 것 같다고 느껴졌다.2관은 KOEFA 소싱 마켓 - 이우 상품 기업관이 운영되고 있었다. 2관은 가장 아쉬운 지점이 많았던 곳인데, 2관의 좌측에 KOEFA 소싱 마켓으로 활용되는 공간은 제대로 된 부스가 설치되어 있지도 않고, 참관인들의 관심과 이목을 끌기 어렵게 되어있었다.우측에는 중국 이우 상품 기업관 부스들이 위치해 있었다. '이우시가 어디지? 왜 여기가 유명하지?' 라는 생각이 들어 부스 운영하는 업체 관계자들에게 물어보니, 중국 내 공장에서 생산하는 물류가 모이는 거점의 역할을 하는 곳이라고 한다. 다만 기대와는 달리 부스가 활발하게 운영되지는 못하고 있는 듯하였다. 다소 아쉬운 지점은 있었으나, 중국에서 소싱되는 제품의 브랜드와 수준에 대해 대략적으로 알 수 있는 곳이었다.3관은 린이시 우수 상품 기업관이었다. 피규어부터 여행상품에 이르기까지 중국의 제조사와 공급사가 부스를 운영하며 참가하였다. 중국에서의 상품 소싱을 위해 직접 중국 현지를 조사할 필요 없이 어떤 품질의 제품이 유통되는지 참고할 수 있는 좋은 장소였다. 다만, 린이시 기업들만의 차별화된 상품보단 대체로 평이한 수준의 상품군이 소개되고 있었다. 제조사 측과의 상담 또한 부스별 통역의 지원 수준에 따라 상이했다.한쪽에서는 카페가 운영되고 있었는데, 여러 부스를 돌아다니며 대화하다 보니 목이 마른 이들에게 몹시 구미가 당기는 곳이었다. 결국 이겨내지 못하고 아메리카노 한 잔을 사 마셨다. 판매 전략이 아주 탁월한 것 같다는 느낌을 받았다.이번 2026 코리아 이커머스 페어는 상품 소싱부터 이커머스 관련 서비스 업체들까지 한 곳에서 볼 수 있는 좋은 기회였다. 특히 중국 내 위탁생산(OEM)이 많이 이루어지는 가운데, 해당 기업의 제품들이 어느 수준의 품질을 가지고 있는지 직접 확인해 볼 수 있었다. 온라인 사업을 하는 사람들뿐만 아니라 창업을 고민 중인 이들에게 가벼운 시장 조사와 현세대의 사업 환경에 대해 체험할 수 있는 공유의 장이기도 했다.내년에는 어떤 기업과 상품들이 우리를 맞이할지 기대해 보며, 앞으로도 코리아 이커머스 페어가 사업을 꿈꾸는 이들에게 영감을 주는 곳으로 쭉 자리매김하기를 바란다.