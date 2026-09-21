전력자립도 200% 충남의 역설... 천안 거리에 울려 퍼진 "에너지 지산지소"

큰사진보기 ▲천안종합터미널 앞 도로를 채운 행진 참가자들9일 오후 충남 천안시 신부동 천안종합터미널 앞 도로에서 열린 '9·19 충남기후정의행진'에서 참가자들이 무대를 향해 앉아 집회를 진행하고 있다. ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회 현장에 놓인 피켓과 현수막집회 현장 바닥에 아산·천안 열병합발전소 영향권을 명시한 피켓이 세워져 있고, 뒤편으로 '에너지 지산지소' 현수막이 걸려 있다. ⓒ 최민선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현장 발언을 경청하는 참가자들도로 바닥에 앉은 시민들이 무대 트럭에서 진행되는 각 지역 주민 대표들의 발언에 귀를 기울이고 있다. ⓒ 최민선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 충남 아산 열병합발전소 건립 반대 주민대책위원회에서 활동하고 있는 시민입니다.

지난 19일 토요일 오후, 충남 천안시 동남구 신부동 천안종합터미널 앞 왕복 8차선 도로 중 2개 차로가 집회 대열로 채워졌다. 청명한 초가을 날씨 속에 열린 '9·19 충남기후정의행진' 현장이었다.아산에서 주거지 및 학교 인근 열병합발전소 추진 문제로 대책위원회 활동을 이어오던 시민으로서, 충남 전역의 환경 의제가 모이는 현장을 직접 확인하고 목소리를 내기 위해 행진에 동참했다.도로 바닥에 돗자리를 펴고 앉은 대열에는 환경단체 관계자뿐 아니라 교복을 입은 청소년, 손뼉 도구를 든 어린이, 농촌 지역에서 상경한 노년층 주민 등 각계각층의 시민들이 자리하고 있었다. 참가자들의 손에는 각 지역의 현안을 담은 손피켓이 들려 있었다.집회 현장 한쪽에 세워진 입간판 형태의 피켓에는 다음과 같은 구체적 수치가 적혀 있었다. "반경 5km 이내 20만 명 직접영향권, 천안시 인구 41% 주민 건강 위협하는 열병합발전소 반대!" 피켓 뒤편으로는 "전력 식민지 그만! 이제는 에너지 지산지소!"라는 대형 현수막이 펼쳐져 있었다.충청남도는 전국 석탄화력발전소의 절반 가까이가 밀집해 온 지역으로, 광역 단위 전력자립도가 이미 200%를 상회한다. 지역 내 소비량을 충당하고도 남는 대규모 전력을 수도권과 주요 대도시로 송전해 온 국가 에너지 공급의 핵심 기지다.그러나 현행 개발 계획에서 행정과 사업자는 '기초지자체 단위의 전력자립도를 제고해야 한다'는 논리를 내세우고 있다. 광역 단위로는 전력이 과잉 공급되는 지역 내에서, 소도시 단위 자립을 명분으로 아파트 단지와 학교가 밀집한 생활권 인근에 대규모 LNG 열병합 및 복합화력발전소를 추가 건설하려는 정책이 주민들과 충돌을 빚는 원인이다.이날 설치된 무대 트럭에서는 아산과 천안뿐 아니라 충남 각지에서 올라온 주민 대표들의 자유 발언이 이어졌다.발언대에 오른 청양 지천댐 반대 대책위 관계자는 댐 건설 추진에 따른 수몰 위기와 농업 기반 붕괴 우려를 전했다. 호남 송전선로 관련 대책위 주민은 고압 송전탑 건설 경로 설정에서 겪는 농촌 주민들의 피해와 갈등을 증언했다.개별 지역의 사안은 서로 달랐으나 관통하는 구조적 문제는 일치했다. 전력과 용수의 대규모 소비처는 수도권과 대도시인데, 그에 수반되는 환경적 위험과 입지 갈등은 지방의 중소도시와 농어촌이 전담해 온 중앙 집중식 자원 배분의 불균형이다.집회 종료 후 참가자들은 '에너지 지산지소(地産地消)'를 구호로 내걸고 천안 도심 도로를 따라 평화 행진을 진행했다.처음 '아산 열병합발전소 반대' 서명지를 쥐었을 때, 주민들의 시작은 단순히 내 주거지와 가족의 안전을 지키겠다는 일상적 불안감이었을지 모른다. 그러나 9·19 기후정의행진 현장에서 확인한 본질은 단순한 지역 이기주의(NIMBY)가 아니었다. 수십 년간 고착화된 중앙 집중형 전력 공급 구조가 지방에 일방적으로 환경적·사회적 비용을 떠넘겨 온 구조적 모순에 대한 문제 제기였다.기후위기 시대의 지속 가능한 에너지 전환을 위해 전문가들이 한목소리로 강조하는 원칙 역시 '지산지소(지역에서 생산하고 지역에서 소비하는 분산형 전원 체계)'다. 전력 생산에 수반되는 환경 부담과 사회적 갈등을 소비지와 생산지가 공평하게 분담하지 않는다면, 지역을 둘러싼 갈등과 불신은 되풀이될 수밖에 없다. 광역 단위 전력자립도가 이미 200%를 초과한 충남에 '기초지자체 자립'이라는 명분을 들어 인구 밀집지 인근에 대규모 발전 시설을 추가하는 방식이 과연 정책적 설득력을 가질 수 있는지 짚어보아야 하는 이유다.오늘 거리에 나선 평범한 주민, 학생, 어르신들의 목소리는 무조건적인 개발 거부가 아니다. 일방통행식 행정 절차를 멈추고 주민의 실질적 환경권과 안전권을 보장하는 사회적 합의를 이루어내라는 상식적인 요구다. 정부와 지자체는 지방의 일방적 희생을 전제로 한 전력 공급 체계를 재검토하고, 생산과 소비의 불균형을 바로잡는 실질적인 제도 개선과 대화의 장을 마련해야 한다.