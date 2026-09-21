세부에서 한 달, 아이의 영어는 얼마나 달라질까

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲필리핀 세부의 한 영어도서관에서 진행되는 1대1 영어 수업 ⓒ 임선임 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲영어 원서로 고전을 읽고 마음에 남는 문장을 필사해 공유한 독서모임 단체 대화방 ⓒ 임선임 관련사진보기

세부에 와서 적잖이 놀란 것 가운데 하나는 어학원의 숫자였다. 바다가 있는 휴양지라는 이미지가 먼저였는데, 막상 살아보니 영어를 배우러 오는 사람도 그만큼 많았다. 방학마다 아이와 한 달 살이를 하러 오는 가족도 있고, 몇 년째 같은 방식으로 세부를 찾는 가족도 있다. 한 달 살이를 하러 왔다가 아이를 학교에 입학시키고 아예 이곳에 정착하는 경우도 드물지 않다.아주 어린 아이와 함께 세부를 찾는 가족도 많다. 비교적 적은 비용으로 일대일 수업을 오래 받을 수 있다는 점은 큰 장점이다. 부모 입장에서는 한 달이라는 짧은 시간 안에 아이에게 눈에 보이는 변화가 있었으면 한다. 아이가 영어로 먼저 대답하고, 문장이 조금씩 길어지고, 식당이나 쇼핑몰에서 자연스럽게 말을 꺼내기 시작하면 '영어가 늘었다'는 것을 바로 실감할 수 있기 때문이다.나는 원래 '영어는 무조건 어릴수록 빨리 시작할수록 좋다'는 생각에는 회의적인 편이었다. 일찍 시작하는 것보다 더 중요하게 본 것은 영어를 배우는 동안에도 자기 언어로 충분히 읽고, 생각하고, 표현하는 힘이 함께 자라는 것이었다.아이가 자랄수록 어휘는 빠르게 확장되고, 생각을 표현하는 방식도 다양해진다. 같은 일을 여러 각도에서 보고, 다른 사람의 마음을 짐작하고, 자신의 경험과 연결해 설명하는 힘도 함께 자란다. 아는 영어가 많아지는 것과 영어로 꺼내놓을 생각이 많아지는 것은 조금 다른 문제다.그래서 영어를 배우는 동안 자기 언어로 읽고 생각하는 시간도 충분했으면 한다. 가장 편한 언어로 생각의 폭을 넓히고 표현할 수 있는 것이 많아질수록, 다른 언어로 옮겨갈 내용도 함께 쌓인다. 여러 언어와 문화 속에서 자라는 경험은 큰 자산이다.그 과정에서도 자신의 경험과 감정을 가장 편한 언어로 충분히 표현할 수 있는 기반은 필요하다. 제2언어가 더해지면서 자기 언어의 세계까지 함께 넓어질 수 있다면 더 좋다. 그런데 세부에서 생활하면서는 영어를 실제로 써보는 경험의 힘도 또렷하게 보였다.세부에서 만난 한국 엄마들과 이야기를 하다 보면, 하고 싶은 말은 아주 간단한데 영어가 바로 나오지 않아 막혔다는 이야기를 종종 듣는다. 식당에서 주문을 조금 바꾸거나, 쇼핑몰에서 물건 하나를 묻거나, 운전기사에게 간단한 부탁을 하려는데 순간적으로 말이 나오지 않는 것이다. 나중에 문장을 떠올려보면 허탈할 정도로 단순한 경우도 많다.대부분 우리가 중학교 때 이미 배웠던 단어나 표현이고, 요즘 아이들이라면 훨씬 일찍부터 접했을 법한 것들이다. 우리 세대는 적어도 중·고등학교 6년 동안 영어를 배웠고, 지금 아이들은 그보다 훨씬 더 일찍 영어를 시작한다. 그런데 오랜 시간 영어를 공부했어도 실제 상황에서는 짧은 한마디가 쉽게 나오지 않는 경우가 있다.문법 문제를 풀고 긴 지문을 해석하는 연습과, 눈앞의 사람에게 필요한 말을 바로 꺼내는 연습은 달랐다. 그래서 세부에서 아이들이 영어로 주문하고 질문하고, 잘못 알아들으면 다시 묻는 모습을 보면 이런 환경의 장점도 알게 된다.일대일 수업에서는 선생님의 질문에 계속 직접 답해야 하고, 틀리더라도 다시 말한다. 수업이 끝난 뒤에도 식당이나 쇼핑몰, 택시 안에서 영어를 써야 하는 순간이 생긴다. '영어를 알고 있는 것'과 '영어를 실제로 쓰는 것' 사이의 거리를 줄이는 데는 이런 경험이 도움이 된다.'어릴수록 무조건 유리하다'는 통념은 연구에서도 조금 더 복잡하게 다뤄진다. 제2언어 습득 연구자 로버트 드키이저(Robert DeKeyser)는 2022년 자연스럽게 제2언어에 장시간 노출되는 환경과 제한된 교실 학습을 구분해 연령 효과를 살폈다. 그가 검토한 교실 연구에서는 어린 학습자가 반드시 더 빠르게 배우는 것은 아니었고, 오히려 나이가 많은 학습자가 더 빠르게 배우는 경우도 있었다.물론 실제 영어 환경에 오래 노출되는 것과 짧은 기간 집중적으로 배우는 것은 같은 경험이 아니다. 하지만 적어도 영어를 일찍 시작하는 것만으로 모든 것이 결정되는 것은 아니라는 점은 생각해볼 필요가 있다.부모에게는 한 달 뒤 아이가 영어로 더 자연스럽게 주문하고, 질문에 조금 더 빨리 답하고, 선생님과의 대화에서 먼저 말을 꺼내는 변화가 가장 먼저 보인다. 그것도 분명한 성장이다. 하지만 아이 안에서 자라는 모든 것이 그렇게 빨리 밖으로 드러나는 것은 아니다.좋은 책을 읽고, 마음에 남는 문장을 음미하고, 낯선 생각 앞에서 잠시 멈추고, 자기 언어로 충분히 이야기해보는 시간은 당장 눈에 띄는 결과를 만들지 않을 수도 있다.얼마 전 세부에서 일주일에 한 번 영어 원서로 고전을 읽는 독서모임에 참여했다. 그 주에 읽기로 한 부분을 읽고, 마음에 남는 문장을 골라 필사한 뒤 단톡방에 나눴다. 일주일에 한 번 만나서는 책을 읽으며 떠올랐던 생각을 한국어로 나눴다.한 인물이 왜 그런 선택을 했는지, 나는 왜 어떤 장면에서 마음이 불편했는지, 같은 대목을 다른 사람은 왜 전혀 다르게 읽었는지를 오래 이야기했다.왜 그 문장을 골랐는지 이야기하다 보면 혼자 읽을 때 지나쳤던 표현이나 장면을 다시 보게 됐다. 고전이라 더 좋았다. 오래전에 쓰인 이야기인데도 그 안에서 내 모습을 발견하기도 하고, 다른 사람의 해석을 들으며 내가 보지 못했던 마음을 만나기도 했다.책 한 권을 읽는 동안 나를 이해하는 폭도, 타인을 이해하는 폭도 조금씩 넓어졌다. 영어책을 읽었지만 우리가 오래 나눈 이야기는 단어나 문법보다 사람의 선택과 마음에 더 가까웠다.경제협력개발기구(OECD)가 2023년 발표한 국제 학업성취도 평가(PISA) 2022 평가 틀에서도 읽기는 단순히 글자를 해독하고 정보를 찾아내는 능력에 머물지 않는다. PISA는 읽기 문해력을 글을 이해하고, 활용하고, 평가하고, 성찰하며 그 내용에 참여하는 능력으로 정의한다.좋은 책을 읽는 동안 언어와 생각은 따로 움직이지 않는다. 모르는 단어와 표현을 만나고 문장의 구조를 익히는 한편, 마음에 남는 문장을 음미하고 '왜 그랬을까', '나라면 어떻게 했을까', '왜 같은 장면을 저 사람은 다르게 읽었을까'를 묻게 된다.아직 영어로 표현할 수 있는 범위가 좁다면 그 질문만큼은 가장 익숙한 언어로 충분히 따라가도 된다. 아이의 생각까지 현재의 영어 수준에 맞춰 작게 만들 필요는 없다.2025년 니나 생어스(Nina L. Sangers) 연구팀이 발표한 제2언어·외국어 다독(extensive reading) 메타분석에서도 다독은 독해와 어휘뿐 아니라 읽기 유창성, 쓰기, 구어 능력 등 여러 언어 영역에서 작거나 중간 정도의 긍정적인 효과를 보였다.좋은 책을 읽고, 마음에 남는 문장을 음미하고, 낯선 생각 앞에서 잠시 멈추고, 자기 언어로 충분히 이야기해보는 시간은 당장 눈에 띄는 결과를 만들지 않을 수도 있다. 그래도 그런 시간이 쌓이면 아이의 '생각 창고'에는 단어뿐 아니라 질문과 경험, 다른 사람의 마음을 이해해본 기억도 함께 들어찬다.자기 생각을 영어로 풍부하게 말하려면 결국 말할 것이 아이 안에 먼저 쌓여 있어야 한다. 말하기 연습이 영어를 밖으로 꺼내는 일이라면, 독서는 언젠가 꺼내 쓸 생각을 차곡차곡 쌓는 시간이다. 빨리 나오는 영어보다 조금 늦더라도 아이 안에 오래 남을 것을 먼저 채워주는 것. 어쩌면 영어는 그렇게 천천히, 그러나 더 깊어지는지도 모른다.