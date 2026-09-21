정은경 "현장 목소리 바탕으로 세심한 복지정책 추진"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 18일 오전 서울 구로구 고려대학교 구로병원을 방문해 간호·간병통합서비스 병동 운영 현황을 점검했으며, 간담회를 통해 병원 관계자들의 의견을 수렴했다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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정은경 보건복지부 장관이 추석 명절을 앞두고 "앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 세심한 복지정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.정 장관은 21일 오전 서울 서대문구 홍제3동 주민센터를 찾아 최일선에서 복지 업무를 담당하는 지방정부 공무원들의 노고를 격려하고, 저소득 가구를 직접 방문해 생활 여건과 애로사항을 살폈다.이번 방문은 추석을 앞두고 도움이 필요한 이웃의 생활을 살피는 동시에 기초생활보장과 긴급복지 등 복지제도가 실제 현장에서 어떻게 작동하는지 점검하기 위해 마련됐다.이날 정 장관은 현장 관계자들로부터 기초생활보장제도와 긴급복지 지원, 위기가구 발굴 추진 현황 등에 대한 설명을 듣고 실제 복지 업무를 수행하는 담당자들의 목소리를 경청했다. 정 장관은 이 자리에서 "현장에서 애쓰시는 지방정부 공무원들의 노고에 다시 한번 깊이 감사드린다"며 현장 공무원들의 헌신에 감사를 전했다.이어 정 장관은 관내 기초생활수급자 가정을 직접 방문해 어르신의 생활 여건을 꼼꼼히 살피고 명절 인사를 했다.정부는 최후의 사회 안전망인 기초생활보장제도를 강화해 생활이 어려운 국민의 기본적 삶을 보장하고 자립을 지원할 방침이다.이를 위해 정부는 2027년 기준 중위소득(급여 기준선)을 역대 가장 큰 폭인 6.70% 인상해 국민의 복지 기준선을 높이고, 내년 하반기부터는 중증장애인이 있는 가구에 대해 생계급여 부양의무자 기준을 전면 폐지하는 방안을 추진하고 있다. 성장의 온기를 국민 삶의 곳곳에 전달하고 가장 어려운 취약계층의 삶을 더욱 두텁게 보살피겠다는 취지다.정 장관은 이번 현장 방문을 마치며 현장의 목소리를 지속적으로 복지 정책에 반영해 나갈 것을 다시 한번 강조했다.