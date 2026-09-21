농지 투기는 엄단, 관행적 위반은 38년 만에 '양성화'

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 6월 11일 경기도 화성시 팔탄면을 찾아 농지 전수조사 추진 상황을 점검하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 6월 11일 경기도 화성시 팔탄면을 찾아 농지 전수조사 추진 상황을 점검하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 6월 11일 경기도 화성시 팔탄면 행정복지센터에서 농지 전수조사 추진 상황을 점검하고, 농업인, 지방정부, 농지 조사원과의 간담회를 갖고 현장 의견을 수렴하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

정부와 여당이 전국 농지 전수조사 과정에서 드러난 명백한 투기 행위에 대해서는 강력한 처분 조치를 내린다. 반면 농촌 현장의 관행적인 농지법 위반 행위에 대해서는 대대적인 양성화 및 정상화 조치를 추진하기로 했다.농림축산식품부는 21일 오전 열린 당정협의회에서 이 같은 내용이 담긴 '농지 전수조사 추진상황 및 향후 조치계획'을 논의하고 확정했다고 밝혔다.이번 조치는 2021년 공공기관 임직원 농지 투기 사건 이후 강화된 농지 관리 체계 속에서, 현장 농민들의 불필요한 불안감을 해소하고 농촌 현실과 법 제도의 격차를 줄이기 위해 마련됐다. 농지 전수조사는 지난 5월 18일 시작돼 행정정보와 항공사진을 활용한 기본조사를 마쳤으며, 8월부터 조사원이 현장을 직접 확인하는 심층조사가 진행 중이다. 조사 결과는 아직 확정되지 않았다.정부는 영농 의사 없이 개발이익이나 시세차익을 노린 명백한 투기 행위에 대해서는 예외 없이 법과 원칙에 따라 처분명령 등 엄중 조치를 취할 방침이다.주요 엄단 대상은 ▲토지거래허가구역 내 거짓 영농계획서를 제출해 농지를 취득한 뒤 무단 휴경·불법 임대한 사례 ▲농업법인을 설립해 농지를 취득한 후 부동산업을 영위한 사례 ▲경매 등으로 공유지분만 취득한 뒤 무단 휴경·불법 임대한 사례 등이다.또한, 식량안보 강화를 위해 국가 예산이 투입된 농업진흥지역(옛 절대농지) 내에서 농지를 야적장이나 야영장 등 비농업용 시설로 무단 변경해 사용한 중대한 불법 전용 행위 역시 원상 회복 명령 등을 부과하기로 했다.윤원습 농식품부 농업정책관은 지난 18일 기자들과 만난 자리에서 "투기 행위와 농업진흥지역에서의 중대한 농지 불법 전용은 법과 원칙에 따라 조치하겠다"며 "토지거래허가구역에서 거짓 영농계획서를 제출하는 등의 방법으로 농지를 취득한 뒤 무단 휴경하거나 불법 임대한 사례" 등을 엄단 대상으로 꼽았다. 이어 "농지 투기는 농업인의 농지 접근성과 안정적인 영농을 저해하고 가격 왜곡을 초래한다"며 "농지법에 따라 처분명령을 부과하는 등 엄중하게 조치할 예정"이라고 강조했다.김지환 농지과장 역시 "한 사례에서는 122명이 거짓 영농계획서를 제출해 농지를 취득했지만 실제로는 한 사람이 농사를 짓고 있었다"며 "농지의 공유지분을 157명이 취득하고 마을 주민 한 사람이 농사를 짓는 동안 지분 소유자들은 개발에 따른 시세차익을 노린 사례도 있다"고 예를 들었다. 이러한 행위는 사회통념상 영농 의사가 없는 명백한 투기로 판단한다고 설명했다.반면, 투기 목적이 아닌 상속 농지, 고령농 농지, 농촌 현장의 관행적인 임대차 및 휴경에 대해서는 처분 대신 정상화 기회를 부여한다.농업인 간 서로 농지를 바꿔 경작하거나 마을 농지를 모아 경작하는 등 현장의 관행적 임대차는 농지은행에 임대 위탁할 경우 처분을 유예한다. 당정은 임차인 퇴거 등 현장의 혼란을 막기 위해 '임대차 특별 정비기간'을 오는 11월 15일까지 연장 운영하기로 했다. 소유한 지 3년이 지난 농지를 이 기간 내에 농지은행에 위탁하면 보완조사 대상에서 제외하고 종결 처리할 예정이다.윤 농업정책관은 "농업인들이 편의상 서로 농지를 바꿔 경작하는 경우나 마을 농지를 한 명의 임차인이 모아 경작하는 경우 등 투기와 관계없이 이뤄지는 농촌 현장의 관행적 임대차는 실경작자가 안정적으로 영농을 계속할 수 있도록 농지은행에 임대 위탁하면 처분을 유예하기로 했다"고 설명했다.소유자가 불분명한 미등기 상속 농지는 행정청이 대리경작자를 지정하거나 재산세 납부자 등이 대표로 농지은행에 위탁하는 방안을 검토한다. 맹지나 경사지 등 직접 경작이나 임대가 어려워 방치된 농지도 농지은행이 수탁받아 농지로 복구하거나 영농형 태양광 등 대안적 활용을 모색할 계획이다.특히 이번 대책에는 1988년 이후 38년 만에 농지 불법 전용에 대한 양성화 방안이 포함됐다. 농업진흥지역 외의 농지에서 절차를 거치지 않고 설치된 농업용·공공 시설 등은 사후 전용 신청과 농지보전부담금 납부 등을 거쳐 합법 상태로 추인해 주는 방안을 추진한다.다만 비닐하우스나 버섯재배사로 위장해 식당을 운영하거나 태양광발전에만 사용하는 등 명백한 위법 시설은 자진 정비 기간을 두어 본래 용도로 교정하도록 할 방침이다. 장기간 임야화 되어 농지 복구 실익이 낮은 토지는 현실에 맞게 지목을 변경하는 방안도 검토된다.당정은 이러한 처분 유예와 사후 전용 추인의 법적 근거를 마련하기 위해 연내 '특별조치법' 제정을 추진하고, 현행 농지법 개정도 병행하기로 했다. 농지 매입 및 농지연금 등 관련 예산의 국회 단계 증액도 적극 검토할 예정이다.윤 농업정책관은 "현행 농지법에는 조사 과정에서 확인된 위반 사항에 대해 처분을 경감해 줄 수 있는 근거가 없다. 따라서 특별조치법 제정이 반드시 필요하다"며 "제정된 지 30년이 지난 농지법 전반을 재검토하여 변화된 농촌 현실을 반영하겠다"고 밝혔다.송미령 농식품부 장관은 "농지 전수조사는 우리 농지의 현실을 정확히 파악하고 농지제도를 현실에 맞게 바꾸어 농업·농촌을 활성화하기 위한 출발점"이라며 "선의의 농업인들에게 불이익이나 불편이 없도록 조치할 예정이니 불안해하지 마시고 조사에 적극 협조해 주시기 바란다"고 당부했다.