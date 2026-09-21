참붕어, 납자루, 떡납줄갱이... 하천 생태계를 관찰하다

큰사진보기 ▲양평군 서종면 북한강으로 흐르는 수입교 벽계천에서 어린이들이 족대를 든 어른을 따라 민물고기 채집 활동을 하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

"이건 참붕어고 납자루, 떡납줄갱이도 있네. 머리 부분에 비늘이 없는 이건 밀어예요."

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"줄납자루와 각시붕어, 떡납줄갱이가 있으면 그 하천엔 뭐가 많을까요?"

"참갈겨니 먹이인 수서곤충은 하천 생물다양성과 건강성을 나타내는 중요한 지표 생물이에요."

큰사진보기 ▲양평군 서종면 벽계천에서 민물고기 채집·조사 활동을 마친 어린이와 학부모들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

"하천에 민물고기 종류가 많을수록 그 하천은 건강하단 증거고, 하천 생태계의 현 상황을 이해할 수 있어요. 우리가 물고기를 채집하는 이유예요."

큰사진보기 ▲우리지역연구소 주관 남양주시 진접읍 왕숙천에 사는 민물고기 조사 활동에 앞서 이완옥 한국민물고기보존협회 회장이 하천 생태 탐사 활동의 의미와 취지를 설명하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

큰사진보기 ▲남양주시 진접읍 왕숙천 민물고기 채집·조사를 마친 하천 생태 탐사 활동 참여자들이 채집한 민물고기를 촬영하며 관찰하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

경기 양평군 비영리 공익단체 우리지역연구소가 지난 6월부터 진행한 '우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기' 일곱 번째 순서가 지난 12일 서종면 수입교 아래를 흐르는 벽계천에서 열렸다.어린이와 학부모 20여 명은 성무성 물들이연구소 대표가 알려준 대로 한 줄로 서서 물고기를 한 방향으로 몰았다.성 대표가 족대를 들어 올리자 4~5종의 민물고기가 나왔고, '어린이 탐사대원들'은 물고기를 관찰하며 성 대표의 설명에 집중했다.하천 바닥에 산란한 후 알을 모래로 덮는 모래무지와 노란 혼인색을 띠는 참갈겨니도 있었고, 얼마 후엔 한반도 고유 어종인 쉬리와 각시붕어도 나왔다. 이날 벽계천에서는 채집 활동 20분 만에 13종이 확인됐고, 약 1시간 동안 모두 20종의 민물고기가 잡혔다.답은 민물조개다. 이들 민물고기의 산란 장소다.성 대표가 알려준 대로 하천의 돌을 살살 들어 뒤집으니 다양한 곤충의 유충이 서식했다. 하천의 돌 하나에도 작은 물속 세계가 있었다.우리지역연구소는 벽계천 생태 탐사에 앞서 지난달 31일에는 남양주시 진접읍 왕숙천에서 어류 조사 활동을 진행했다.벽계천 탐사 활동이 어린이 위주였다면, 이날 왕숙천에는 성인들이 모였다. 대진대학교 생명과학과 동아리 학생들부터 서울 은평구 생태 교육단체인 물푸레생태교육센터, 서울 홍제천 생활환경실천단 활동가 등이 참여했다.이날 왕숙천에서 성 대표와 함께 족대를 든 이완옥 한국민물고기본존협회 회장은 어류 조사를 왜 하는지 근본적인 물음을 던졌다. 그는 "민물고기 종 다양성을 기반으로 생태계의 다양성을 추정할 수 있다"며 "지금 우리가 하천의 현 상황을 이해하는 건 미래 수생태계 정책을 수립하는 기본 조사가 된다"고 강조했다.민물고기 채집을 마치고 어종을 관찰하니 왕숙천에서도 돌고기, 납자루, 모래무지, 밀어, 누치, 쉬리, 돌마자, 줄몰개, 잉어 치어까지 20종 가까운 민물고기가 살고 있었다. 이 회장은 "왕숙천에 수서 곤충도 많고, 특히 치어가 많이 발견됐다는 건 여기서 살아가는 물고기가 건강하다는 증거"라며 "이것만 봐도 왕숙천은 건강한 하천이라고 할 수 있다"고 말했다.이날 채집한 어종은 '전국자연환경조사 어류 현지조사표' 양식에 빠짐없이 기재해 우리나라의 미래 하천 생태계 정책을 수립하는 데 밑거름이 되도록 했다. 벽계천과 왕숙천에서 열흘 간격으로 '생물다양성 이야기'를 진행한 한수진 우리지역연구소 소장은 "양평뿐 아니라 여러 지역에서 다양한 연령대의 활동가들과 생물다양성에 대한 지식을 쌓을 수 있었다"며 "하천에 깃들어 사는 모든 생명의 소중함을 깨닫는 시간이 됐다"고 말했다.