이오덕이 뿌린 씨앗을 자신의 삶으로 꽃피운 이주영 선생님

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지난 9월 18일, 춘천 김유정문학촌에서 반가운 소식이 들려왔다. 이주영 선생님이 오랫동안 독서문화운동에 힘써 온 공로로 대통령상을 받으셨다.물론 기쁜 일이다. 그러나 나는 선생님이 대통령상을 받으셨기 때문에 이 글을 쓰는 것이 아니다.상을 받기 전에도 선생님의 삶은 빛나고 있었다. 쉰 해 가까이 어린이 곁을 지키고, 좋은 책을 어린이에게 건네고, 우리말과 우리글을 살리고, 교사가 양심을 지키는 교육을 위해 앞장서 온 그 삶 자체가 이미 귀한 가르침이었다.무엇보다 나는 이주영 선생님에게서 이오덕 선생님이 평생 품었던 교육의 뜻이 오늘까지 이어져 꽃피는 모습을 본다.그래서 이 글은 한 사람의 수상을 축하하는 글이기보다, 스승 이오덕이 뿌린 씨앗을 자신의 삶으로 꽃피운 제자 이주영에게 드리는 감사의 글이다.이주영 선생님의 독서운동은 1976년 춘천 강원대학교 정문 앞에 문을 연 '큰걸음서점'에서 시작되었다고 한다. 그때 큰걸음서점은 그저 책을 사고파는 곳이 아니었다. 쉽게 구할 수 없었던 책을 사람들에게 전하고, 세상을 새롭게 바라보는 생각을 나누던 작은 문화운동의 터전이었다.선생님은 서울의 출판사에서 판매금지 도서를 받아 검문과 검색을 피해 춘천까지 가져와 숨겨 두고 사람들에게 전하기도 했다고 회고한다. 책 한 권을 사람들에게 건네는 데에도 용기와 결단이 필요했던 시절이었다.그렇게 내디딘 작은 걸음이 반세기를 지나 참으로 '큰걸음'이 되었다. 서울양서협동조합에서 활동하던 스물네 살 무렵에는 "어린이와 청소년에게 좋은 책을 권하는 운동도 필요하다"고 제안했다고 한다. 그 뜻을 모아 어린이독서연구 모임을 꾸렸고, 1980년 어린이책 전시회가 큰 호응을 얻으면서 어린이도서연구회가 만들어지는 데 앞장섰다.좋은 책을 어린이에게 전하는 일은 그저 책을 많이 읽히는 일이 아니었다. 어린이를 가르침의 대상이나 미래를 위한 자원으로 보지 않고, 오늘을 살아가는 온전한 한 사람, 귀한 생명으로 존중하는 일이었다.선생님의 걸음은 어린이도서연구회에서 멈추지 않았다. 초원봉사회와 초원문고 보내기, 어린이문화연대, 도서관친구들, 학교도서관과 학급문고 살리기, 우리헌법읽기국민운동으로 이어졌다. 어린이책에서 글쓰기교육으로, 공동육아와 공동체교육으로, 도서관과 헌법 읽기로 선생님의 길은 끊임없이 넓어졌다. 그 긴 걸음 한가운데 이오덕 선생님이 계셨다.1977년 교사 생활을 시작한 이주영 선생님은 이오덕 선생님의 <이 아이들을 어찌할 것인가>를 읽고 깊은 감명을 받아 직접 이오덕 선생님을 찾아갔다고 한다. 그 만남은 한 젊은 교사의 삶을 바꾸었다. 어린이를 살리는 길, 우리말과 우리글을 살리는 길, 아이들이 자신의 삶을 자기 말로 정직하게 쓰도록 돕는 길 그리고 교육을 바로 세우는 길이었다.나는 이주영 선생님을 생각하면 언제나 이오덕 선생님을 떠올린다. 이오덕 선생님이 평생 뿌린 씨앗이 이주영 선생님의 삶에서 꽃피었기 때문이다. 이주영 선생님은 스승의 말씀을 기억하고 전하는 제자에 머물지 않았다. 스승의 뜻을 자신의 삶으로 살아 냈다.어린이를 시험 성적이나 가르침의 대상으로 보지 않고 온전한 생명으로 바라보는 일, 어린이에게 좋은 책을 읽히는 일, 아이들이 자기 삶을 자기 말로 쓰게 하는 일, 교사가 아이들과 함께 배우고 자라는 일마다 이오덕의 뜻은 이주영의 삶으로 이어졌다. <이오덕 삶과 교육사상>과 <이오덕 어린이문학론>을 펴낸 일도 그 길 가운데 하나였다.그러나 이오덕을 가장 잘 이어 가는 방법은 이오덕을 말하는 것이 아니라 이오덕처럼 사는 것일 것이다. 나는 바로 그 점에서 이주영 선생님을 우리 시대 참교육의 스승이라 부르고 싶다.이주영 선생님의 삶은 책읽기운동에서 시작해 어린이문화운동으로 이어졌고, 우리말과 우리글을 살리는 일과 삶을 가꾸는 교육운동으로 깊어졌다. 교사가 아이들 앞에서 양심을 지키며 교육의 주체로 서야 한다는 참교육운동으로 이어졌고, 마침내 사람이 사람답게 살아가는 세상을 만들려는 길로 넓어졌다.이 모든 길은 따로 떨어져 있지 않았다. 좋은 책 한 권을 어린이에게 건네는 것에서 시작한다. 그 책을 읽은 어린이가 스스로 생각하고, 자기 생각을 자기 말로 쓰고, 다른 사람의 아픔을 헤아린다. 그런 어린이가 자라 세상의 주인으로 살아간다. 그러니 어린이에게 좋은 책을 건네는 일은 곧 좋은 세상을 만드는 일이었다.선생님이 전국교직원노동조합을 만드는 일에 앞장선 것도 같은 뿌리에서 나온 일이었다. 교사의 권리만을 위한 길이 아니라 어린이가 존중받는 학교, 교사와 학생이 함께 살아나는 교육을 만들기 위한 길이었다.돌이켜 보면 오늘 내가 교육운동의 길에 나설 수 있었던 것도 이오덕 선생님과 이주영 선생님이 계셨기 때문이다. 두 분은 교육이 교실에서 지식을 가르치는 일에 그치지 않는다는 것을 보여 주셨다. 교육은 사람의 삶과 이어져 있고, 말과 글과 이어져 있으며, 민주주의와 공동체를 가꾸는 일과 이어져 있다는 것을 몸으로 가르쳐 주셨다. 앞선 분들이 온몸으로 길을 내주었기에 나 역시 그 길을 따라 걸을 수 있었다.이주영 선생님은 흔히 '마당발'로 불린다. 그러나 선생님의 마당발은 단순히 아는 사람이 많다는 뜻이 아니다. 선생님이 걸어간 자리에는 사람이 모였다. 사람이 모인 자리에는 이야기가 생겼고, 이야기가 모이면 일이 시작되었다.선생님은 사람을 만나면 그 사람 안에 있는 좋은 뜻을 찾아냈다. 그리고 흩어져 있던 사람들을 이어 함께 일하게 했다. 그래서 선생님의 발걸음은 사람과 사람 사이에 길을 내는 발걸음이었다. 작은 뜻을 모아 큰 뜻으로 만들고, 생각을 삶으로 옮기는 발걸음이었다.나는 그것 또한 참교육이라고 생각한다. 혼자 옳은 말을 하는 것이 아니라 함께할 사람을 찾고, 사람을 이어 주고, 마침내 함께 세상을 조금씩 바꾸어 가는 것. 이주영 선생님은 그것을 쉰 해 가까운 삶으로 보여 주었다.나는 이주영 선생님을 감히 '우리 시대의 방정환'이라 부르고 싶다. 방정환 선생님은 어린이를 낮추어 바라보던 시대에 어린이가 그 자체로 존중받아야 할 귀한 생명임을 일깨웠다. 이주영 선생님은 그 뜻을 오늘에 되살렸다. 어린이에게 좋은 책과 좋은 문화를 돌려주고, 어린이의 생각과 말을 존중하고, 어린이가 자유롭고 행복하게 살아갈 권리를 알리는 데 앞장섰다.또 방정환의 어린이 생명 존중 정신을 우리나라 안에만 가두지 않고 세계 어린이들이 만나 마음을 나누고 평화를 꿈꾸는 길로 넓혀 왔다. 나라와 말, 피부색과 문화가 달라도 어린이는 모두 귀한 생명이다. 전쟁과 가난, 차별과 경쟁에서 어린이를 지키는 일은 어느 한 나라만의 일이 아니다.그런 뜻에서 이주영 선생님은 이오덕의 교육 정신과 방정환의 어린이 사랑을 자신의 삶에서 만나게 한 분이라고 생각한다. 방정환이 어린이를 귀한 생명으로 바라보는 씨앗을 뿌렸다면, 이오덕은 그 생명을 교육과 우리말과 글쓰기의 자리에서 키웠고, 이주영은 그 뜻을 삶과 운동으로 이어 오늘에 꽃피웠다.이주영 선생님께는 말로 다 헤아리기 어려운 아픔의 시간도 있었다. 암 투병으로 사랑하던 학교와 교단을 떠나 교감 자리까지 내려놓아야 했다. 그러나 선생님은 병 앞에서도 삶의 뜻을 내려놓지 않았다. 오랜 투병을 이겨 내고 다시 일어나 학교 밖의 더 넓은 세상을 교실 삼아 어린이문화운동과 우리말 살리기, 방정환 정신을 알리는 일과 우리헌법읽기운동을 이어 가고 계신다.그래서 나는 선생님께서 이번에 받은 상보다 선생님이 살아온 삶을 더 크게 축하하고 싶다. 상을 받았기 때문에 그 삶이 빛나는 것이 아니다. 이미 빛나는 삶을 살아왔기에 상이 뒤늦게 그 삶을 찾아온 것이다.이주영 선생님께서 쉰 해 가까이 걸어온 길에는 한결같은 것이 있다. 어린이를 귀하게 여기는 마음이다. 사람을 믿는 마음이다. 우리말과 우리글을 살리려는 마음이다. 교사가 양심을 지키며 살아야 한다는 믿음이다. 그리고 교육으로 세상을 조금이라도 더 사람답게 만들고자 하는 뜻이다. 나는 그것을 참교육이라 부르고 싶다. 그리고 그 길을 먼저 걸으며 삶으로 보여 준 사람을 스승이라 부르고 싶다. 그런 뜻에서 이주영 선생님은 나에게, 그리고 이 시대 교육운동을 이어 가는 우리에게 참교육의 스승이다.스승 이오덕이 뿌린 씨앗이 제자 이주영의 삶에서 꽃피었다. 말로만 이어받은 것이 아니다. 책으로만 남긴 것도 아니다. 어린이 곁에서 꽃피었고, 좋은 책 속에서 꽃피었고, 아이들의 살아 있는 말과 글에서 꽃피었으며, 참교육을 꿈꾸는 교사들의 삶에서 꽃피었다. 그리고 그 꽃은 다시 씨앗이 되어 수많은 사람에게로 날아가고 있다.나 또한 그 씨앗 하나를 받은 사람이다. 그래서 이제 우리에게 남은 일은 이오덕을 기념하는 데 머무는 것이 아니다. 이주영 선생님을 칭송하는 데 머무는 것도 아니다. 그분들이 걸었던 길을 오늘 우리의 삶에서 다시 걷는 것이다. 아이를 한 사람의 귀한 생명으로 바라보고, 아이의 말을 귀하게 듣고, 우리 삶을 우리 말로 정직하게 쓰고, 교사가 양심을 지키며 아이들 곁에 서고, 사람과 사람의 손을 이어 더 나은 세상을 만드는 것. 그렇게 할 때 이오덕은 지나간 스승이 아니라 오늘 우리 곁에서 살아 있는 스승이 된다. 그리고 이주영 선생님에게서 피어난 꽃도 다시 우리의 삶에서 피어날 것이다.선생님, 오래도록 건강하십시오. 앞으로도 어린이들과 후배 교사들의 든든한 벗으로 우리 곁에 함께해 주십시오. 스승 이오덕이 뿌린 씨앗이 제자 이주영의 삶에서 이렇게 환하게 꽃피었습니다. 방정환이 품었던 어린이 사랑이 이오덕을 지나 이주영의 삶으로 이어졌습니다. 그리고 이제 그 씨앗을 우리가 받아 듭니다.이오덕, 이주영으로 꽃피우다. 그리고 이주영에게서 피어난 꽃을 이제 우리 삶으로 다시 꽃피우자./ 교육희망네트워크 상임대표, 이오덕 꽃피우기 일꾼