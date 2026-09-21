"가족들이랑 명절 전에 미리 만나길 정말 잘했다"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"대전 들어가는 길에 갑천생태호수공원 잠깐 들렀다 갈까요?"

큰사진보기 ▲위쪽 왼쪽 사진: 공원 산책로와 수변 전망 위쪽 오른쪽 사진: 전망일도에서 바라본 생태섬 전경 아래쪽 왼쪽 사진: 호수에 비친 푸른 산과 구름 아래쪽 오른쪽 사진: 맑은 날의 호수 반사 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽 세로 사진: 푸른 하늘 아래 우뚝 솟은 나선형 전망대 가운데 위쪽 사진: 파란 하늘을 배경으로 붉게 피어난 꽃무릇 가운데 아래쪽 사진: 아파트 단지와 버드나무가 어우러진 잔잔한 호수 풍경 오른쪽 세로 사진: 맑은 호숫가에 곧게 자란 미루나무와 산책로 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲위쪽 왼쪽 사진: 출렁다리 진입로 위쪽 오른쪽 사진: 호수공원 전경 아래쪽 왼쪽 사진: 수변 데크 산책로 아래쪽 오른쪽 사진: 다리와 도시 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"우와, 대전에 이렇게 좋은 곳이 있었어요? 멀리 사는 형님 덕분에 우리가 대전 명소를 다 와보네요!"

이번 추석은 조금 일찍 찾아왔다. 지난 19일부터 1박 2일 동안 우리 가족은 추석 전 가족 모임을 가졌다. 연휴의 극심한 교통 체증을 피해 한발 먼저 다녀오는 나들이 겸 가족 모임이었다.첫 일정으로 납골당을 찾아 아버님께 참배를 올렸다. 정성껏 준비한 포와 향, 술, 그리고 평소 아버님이 유독 즐겨 드시던 송편을 차례로 올렸다. 참배를 마친 뒤에는 가족들이 둘러앉아 나누어 먹을 몇 가지 음식을 곁들이며 아버님을 추억했다. 아버님을 뵙고 나오는 길, 마음이 한결 가볍고 든든해졌다.다음 목적지는 대전이었다. 최근 시누이가 이사를 하게 되어 집들이를 겸해 시누이 집에서 1박을 하기로 한 것이다. 대전으로 향하는 차 안에서 문득 인터넷에서 보았던 글 하나가 떠올랐다. 대전에 '갑천생태호수공원'이라는 곳이 아주 잘 조성되어 있다는 소식이었다.나의 제안에 가족들 모두 흔쾌히 동의했다. 대전 서구와 유성구 경계에 도달하자 탁 트인 호수가 반겨주었다. 대전시 설명을 찾아보니, 2025년 9월에 개장한 이곳은 대전 최초의 호수공원으로 약 43만㎡(약 13만 평) 규모의 대규모 친환경 공원이라고 한다. 오랜 숙의 과정을 거쳐 자연과 사람이 공존하도록 만들어진 공간이라 그런지 첫인상부터 무척 세련되고 쾌적했다.한낮의 날씨는 아직 햇살이 꽤 뜨거웠다. 우리는 넓은 주차장에 무사히 주차를 마치고 먼저 공원 내 카페로 향했다. 시원한 음료를 마시며 담소를 나누니 타는 듯한 더위가 한풀 꺾이고 몸과 마음이 충전되는 기분이었다.음료를 마신 후 본격적으로 호숫가를 한 바퀴 돌아보기로 했다. 주말을 맞아 이미 많은 시민이 아이들의 손을 잡고 나와 풍경을 즐기고 있었다. 특히 어린이 놀이터 근처에는 알록달록한 돗자리들이 쫙 깔려 있었고, 그 위로 아이들의 웃음소리가 끊이지 않았다. 아이들과 다정하게 놀아주는 젊은 부모들의 모습, 손을 잡고 거니는 연인들의 모습까지 공원 전체에 온기가 가득했다.넓디넓은 호수 주변으로는 버들과 미루나무가 곳곳에 심어져 있었다. 완공된 지 얼마 되지 않아 아직 나무들이 제 모양을 다 갖추지는 못했지만, 머지않아 푸른 가지를 길게 늘어뜨리고 빨간 꽃무릇이 공원 전체를 물들일 때면 참으로 장관이겠구나 싶었다. 당장은 그늘을 만들어줄 큰 나무가 적어 아쉬움이 남았지만, 곳곳에 그늘이 제법 있었고, 걷기 위한 산책로만큼은 더없이 훌륭했다. 산책하다 더워질 때쯤 만난 '스마트 쉼터'는 가뭄의 단비 같았다. 시원한 에어컨 바람이 빵빵하게 나오는 공간에서 잠시 더위를 식힐 수 있어 감탄이 절로 나왔다.특히 반려견을 키우는 내 눈을 사로잡은 것은 단연 '펫쉼터'였다. 반려견이 안전하게 뛰어놀 수 있도록 조성된 이 공간은 무인 스마트 시스템으로 운영되고 있었다. 체고 측정 후 체고 40cm 이상은 대형견, 미만은 중소형견 구역으로 분리되어 있어 사고 위험 없이 안심하고 이용할 수 있었다. 별도의 사전 예약 없이 현장에서 QR 인증만으로 이용할 수 있어 반려동물 가족들에게는 더없이 반가운 공간일 듯했다.갑천생태호수공원의 또 다른 매력은 5가지 테마로 조성된 '테마섬'이었다. 전망대가 있어 호수 전체를 한눈에 담을 수 있는 '전망 일도', 다양한 그네와 자가발전 놀이기구가 있는 '그네 이도', 원형 공간에서 공연을 즐기는 '콘서트 삼도', 넓은 잔디밭에서 축제와 휴식을 즐기는 '축제 사도'와 '휴식 오도'까지, 섬 하나하나마다 색다른 재미가 숨어 있었다.이 중에서도 가장 기억에 남는 곳은 단연 '전망 일도'였다. 강바람이 솔솔 불어오는 전망대에 오르니 탁 트인 호수공원 전경이 한눈에 내려다보였다. 전망대 꼭대기에는 '별을 낚는 조형물'이 설치되어 있었는데, 그곳에서 가족들과 돌아가며 '별 따기' 포즈를 취하고 사진을 찍었다. 나중에 확인해보니 그야말로 최고의 포토존이었다.호수 위를 가로지르는 출렁다리를 건너며 수변 경관을 감상하고, 오름언덕의 정원 조경을 둘러보는 재미도 쏠쏠했다. 때마침 시간에 맞춰 가동된 곡사분수와 상징분수의 물줄기는 한낮의 열기를 시원하게 날려주었다. 주차장과 화장실 등 편의시설도 넉넉하고 깨끗해 이용하는 내내 불편함이 전혀 없었다.정작 대전에 살고 있는 둘째 동서와 시누이는 이런 멋진 공원이 생긴 줄도 몰랐다며, 정작 멀리 사는 사람이 더 잘 안다고 웃음을 터뜨렸다. 우연히 본 인터넷 게시물 덕분에 온 가족이 잊지 못할 추억의 한 페이지를 또 하나 쌓은 셈이다.저녁에는 시누이 집에 도착해 매콤달콤한 오징어 볶음 덮밥으로 간단하지만 맛있는 저녁을 먹었다. 도란도란 이야기를 나누다 보니 시간 가는 줄 몰랐다. 언제 만나도 참 정겹고 따뜻한 우리 가족이다.다음 날은 요양병원에 계신 어머님을 모시고 나와 근처 식당에서 점심을 함께했다. 식사 후에는 근처 솔숲으로 이동해 다과를 나누며 느긋한 한때를 보냈다. 다음 달에 있을 어머님 생신과 아버님 기일에 다시 만날 것을 기약하며, 각자의 일상으로 아쉬운 작별을 고했다.다가오는 진짜 추석 연휴에 우리 가족은 각자 여행을 가거나 휴식을 취하기로 했다. 남들보다 한 발 먼저, 교통이 복잡하지 않을 때 나들이하듯 다녀온 이번 추석 전 가족 모임. 덕분에 다가오는 긴 연휴를 한결 마음 편히 기다릴 수 있게 되었다. 가까이 사는 동서와 연휴에 만나 조선왕릉을 다녀오기로 벌써 약속도 잡아두었다.가족과 함께한 다정한 시간, 그리고 갑천생태호수공원에서 찍은 사진 속 환한 웃음들이 다가오는 가을을 한층 더 풍성하게 만들어주고 있다.