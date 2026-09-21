정전이 '일정'인 세부, 살다보니 다 방법이

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큰사진보기 ▲9월 9~13일 세부 순환정전 일정Visayan Electric이 9월 10일 공식 Facebook에 게시한 9월 9~13일 순환정전 일정 조정 안내 ⓒ Visayan Electric 공식 Faceb 관련사진보기

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"오늘 순환정전 업데이트 나온 거 있나요?"

"지금 거기도 전기 나갔나요?"

"한 시간이 넘었는데 아직 안 들어와요."

두 시간 예정이던 정전이 한 시간 만에 끝난 날, 우리는 "오늘은 다행이다"라고 말했다. 얼마 전까지만 해도 한 시간 정전이면 충분히 불편했다. 그런데 정전이 며칠씩 반복되자 기준이 달라졌다. 두 시간이 한 시간이 되면 짧게 끝난 날이었고, 아예 정전이 없는 날은 운이 좋은 날이 됐다.처음에는 하루 한 시간 정도였다. 세부시 등 메트로세부 지역의 배전회사인 '비사얀 일레트로닉(Visayan Electric)'이 페이스북에 지역별 순환정전 일정을 올리면 그날 우리 동네 시간을 확인했다. 어떤 날은 오후 4시부터 5시였고, 다른 날은 조금 이르거나 늦었다. 휴대전화와 노트북을 미리 충전하고 인터넷으로 해야 할 일은 정전 전에 끝냈다. 그러다 한 시간이 두 시간이 되기도 했고, 공지된 시간과 다르게 전기가 끊기거나 예정에 없던 정전도 생겼다.엄마들 단톡방에도 아침부터 정전 관련 질문이 올라왔다.처음에는 정전 시간표를 공유했다. 그다음에는 정전이 와도 생활을 이어갈 방법을 찾기 시작했다. 충전식 선풍기와 조명, 대용량 보조배터리에 이어 정전 중에도 인터넷 공유기를 일정 시간 사용할 수 있게 해주는 무정전 전원장치(UPS), 포켓 와이파이에 대한 질문도 나왔다.온라인 수업이나 업무가 있는 집에서는 전기가 끊기는 것만큼 인터넷이 끊기는 것도 문제였다. 정전 시간을 확인하는 일조차 쉽지 않은 날도 있었다. 처음에는 페이스북에서 공지되던 일정이 이후 홈페이지를 통해 안내되기도 했는데, 막상 접속하려니 홈페이지가 제대로 열리지 않는 때도 있었다. 결국 다시 단톡방에서 "오늘 업데이트 본 사람 있나요?"라고 물어야 했다.공지된 시간과 실제 정전 시간이 어긋나는 문제는 주민들의 불평으로만 끝나지 않았다. 지난 9월 14일 만다웨시 의회는 주민과 사업자들이 발표된 정전 시간에 맞춰 일상을 조정하고 있다며 Visayan Electric에 가능한 한 공지된 시간을 지켜달라는 결의안을 냈다.정전은 불이 꺼지는 데서 끝나지 않았다. 같은 빌리지에 사는 한 엄마는 샤워 도중 전기가 나가면서 물까지 끊겼다. "정전도 불편했지만 샤워 중에 물까지 갑자기 안 나오니까 정말 난감했어요." 전기로 작동하는 펌프가 멈추는 곳에서는 정전이 단수로 이어지기도 한다. 실제로 메트로세부수도공사(MCWD)는 9월 9일 전력 중단으로 일부 펌프가 멈추면서 여러 지역에 급수 차질이 발생했다고 공지했다.단톡방에는 냉장고나 세탁기를 고칠 수 있는 곳을 묻는 글도 자주 올라왔다. 우리 집 세탁기도 고장이 났다. 수리기사는 메인보드 문제라며 잦은 정전이나 전력이 다시 들어오는 과정의 전압 변동이 영향을 줬을 가능성이 있다고 설명했다. 최근에는 세탁기 메인보드뿐 아니라 냉장고의 보드나 컴프레서 문제로 수리를 요청하는 집도 많다고 했다. "사용하지 않을 때는 세탁기 코드를 빼두세요." 수리기사가 마지막으로 덧붙인 조언이었다.필리핀에도 공식 AS센터는 있지만 접수한다고 바로 수리기사가 오는 것은 아니다. 방문까지 며칠을 기다리는 경우도 있다. 세탁기는 며칠 미뤄 쓸 수 있다 해도 냉장고는 사정이 다르다. 수리비뿐 아니라 기다리는 동안 가전을 제대로 사용하지 못하는 불편까지 따라온다. 정전은 한두 시간이었지만, 그 영향은 한두 시간으로 끝나지 않았다. 물을 걱정하고, 해야 할 일을 옮기고, UPS나 충전식 기기를 사고, 고장 난 가전을 수리했다.최근 세부에서 반복된 순환정전은 동네 배전선이나 개별 시설의 문제 때문은 아니었다. 필리핀 에너지부(DOE)에 따르면 비사야 지역에서 여러 발전설비가 동시에 가동을 멈추면서 전력 공급량과 예비전력이 줄었다. 공급이 부족해지자 전력망 운영기관이 배전회사에 사용량 감축을 요구했고, 이에 따라 지역별 순환정전이 시행됐다. 내가 휴대전화에서 그날그날 확인하던 한 줄의 정전표 뒤에는 비사야 전체 전력망의 사정이 있었던 것이다.공급의 불안정과 별개로 필리핀의 전기요금은 동남아에서도 높은 수준이다. Reuters는 지난 6월 필리핀의 주거용 전력요금이 동남아 최고 수준에 속하며, 가계가 전기료로 월소득의 약 12%를 지출한다고 보도했다. 세계은행 역시 필리핀의 높은 전력비가 가계뿐 아니라 기업 경쟁력에도 부담이 된다고 지적했다. 세부도 예외는 아니다. Visayan Electric의 주거용 전기요금은 지난 6월 kWh당 13.74페소였고, 7월에는 14.90페소로 올랐다. 발전비 상승분을 모두 반영했다면 17.59페소까지 오를 수 있었지만, 에너지규제위원회(ERC)의 승인을 받아 일부 비용 반영을 미뤘다고 회사 측은 밝혔다.물론 높은 전기요금과 순환정전이 하나의 원인과 결과인 것은 아니다. 전기를 생산하는 발전회사, 전력망을 운영하는 NGCP, 각 가정에 전기를 전달하는 배전회사가 맡는 역할도 다르다. 하지만 가정에서는 그 구분이 사라진다. 매달 내는 전기요금도 한 가계의 지출이고, 정전에 대비해 산 UPS와 충전식 선풍기도 같은 지갑에서 나간다. 세탁기 수리비도, 수리기사를 며칠씩 기다리는 시간도 결국 한 집에서 감당한다.최근에는 내가 사는 지역에서도 전력 부족에 따른 순환정전이 일단 멈췄다. 하지만 두 시간 예정이던 정전이 한 시간 만에 끝나자 우리가 "오늘은 다행이다"라고 말했던 장면은 선명하다. 전기요금은 매달 고지서에 찍힌다. 정전 때문에 바꾼 일정과 새로 산 UPS, 고장 난 가전을 고치기 위해 들인 시간과 돈은 어디에도 찍히지 않는다. 그 몇 주 동안 세부의 가정들은 전기를 쓰는 비용뿐 아니라, 전기가 없을 때를 견디는 비용까지 감당하고 있었다.