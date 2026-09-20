"잘못 인정하고 진실 밝혔다"... 5.18 피해자들, 곽종근 전 특전사령관 선처 호소

큰사진보기 ▲곽종근 전 육군특수전사령관이 지난 2025년 2월 6일 오후 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 6차 변론기일에 증인으로 출석해 증언하고 있다. ⓒ 헌법재판소 제공 관련사진보기

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12.3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 군 지휘부 5명의 1심 선고를 앞두고, 곽종근 전 육군특수전사령관에 대한 5·18민주화운동 유족과 생존자, 광주지역 인사들의 선처 요구가 이어지고 있다.내란 특검이 징역 20년을 구형한 가운데, 1980년 계엄군의 국가폭력을 직접 경험했던 이들이 46년 뒤 다시 계엄에 병력을 투입한 특전사령관의 정상참작을 요청하고 나선 것이다.5.18 어머니회와 광주시의원들은 지난 18일 서울중앙지법 형사합의 26부에 탄원서를 제출했다. 이들은 곽 전 사령관이 계엄 당시 특전사 병력을 출동시킨 책임에서는 자유로울 수 없지만, 이후 자신의 잘못을 인정하고 수사와 재판 과정에서 계엄의 전말을 밝히는 데 협조한 점은 양형에 반영돼야 한다고 주장했다.특히 5.18 피해 당사자들의 호소가 눈길을 끌었다. 1980년 5월 23일 11공수여단 병력이 저지른 광주 주남마을 미니버스 총격사건의 유일한 생존자 홍금숙(당시 춘태여상 1학년)씨는 자신을 "공수부대라면 치를 떨고 살아온 사람"이라고 밝히면서도 "곽종근과 같은 군인이 있었다면 광주의 비극을 막을 수 있었을 것"이라고 탄원했다.5.18 최초 사망자로 알려진 김경철씨의 어머니도 당시 계엄군 지휘관 가운데 잘못을 인정하고 반성한 장군이 없었다며 곽 전 사령관을 용서해 달라고 호소했다.곽 전 사령관이 국립 5.18민주묘지를 홀로 찾아 참배했던 사실도 뒤늦게 알려졌다. 양재혁 5.18 유족회장은 이를 국가폭력에 대한 사죄의 뜻으로 받아들인다며, 뒤늦게나마 잘못을 알고 국민의 편에 서려 한 점을 높이 평가한다는 취지로 선처를 호소했다.광주시의원들은 "곽 전 사령관은 자신의 잘못을 반성하는 반성문을 제출했을 뿐만 아니라, 헌법재판소와 법정에서 일관되고 진솔한 진술로 계엄의 불법성을 명백히 밝혔다"면서 "진실을 밝힌 그의 공과를 깊이 참작해, 자유의 몸으로, 남은 재판과 조사에 임할 수 있도록 법원의 명철한 판단을 부탁드린다"고 밝혔다.이들은 또 진실을 밝힌 사람에게 지나치게 무거운 형을 선고할 경우 앞으로 국가적 사건에서 내부자가 진실을 밝히기 어려워질 수 있다는 점도 선처를 요청하는 이유로 들었다.곽 전 사령관은 지난 7월 24일 열린 결심공판에서 자신의 책임을 부인하기보다는 국민과 부하들에게 사과하는 데 최후진술의 상당 부분을 할애했다. 피고인 가운데 유일하게 대부분의 혐의를 인정한 그는 자리에서 일어나 "국민들께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"고 말한 뒤 고개를 숙였다.이어 부하들을 국회와 중앙선거관리위원회에 출동시킨 데 대해 후회와 미안함을 나타냈다.그는 또 비상계엄 선포 당시 국회에 먼저 도착해 군 병력에 맞섰던 시민들을 언급하며 "온몸으로 저항하는 시민들을 보면서 저뿐만 아니라 현장에 있던 부대원들의 양심을 일깨우기 시작했다고 생각한다"고 말했다. 시민들의 저항이 현장의 군인들에게 영향을 미쳤다는 취지였다.곽 전 사령관은 12.3 비상계엄 당시 김용현 전 국방부 장관의 지시에 따라 국회와 중앙선거관리위원회 등에 특전사 병력을 투입한 것과 관련해 내란중요임무종사 등의 혐의로 재판을 받아왔다.곽 전 사령관을 비롯해 박안수 전 육군참모총장(특검 구형 징역 25년), 여인형 전 국군방첩사령관(징역 30년), 이진우 전 수도방위사령관(징역 30년), 문상호 전 국군정보사령관(징역 20년) 등 비상계엄 당시 주요 군 지휘관 5명에 대한 1심 선고공판은 21일 오후 3시 서울중앙지법에서 열린다.