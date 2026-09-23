이래서 추석에 깨송편을... 기막힌 조상들의 지혜

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲경건한(?) 마음으로 추분+한가위 기념 차를 마실 준비를 한다. ⓒ 노시은 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민족의 대명절 한가위가 다가오니 송편과 밤과 도토리 솔잎까지 한 접시 위에 올려봤다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을이 훅 다가왔다. 겨울은 놀랍도록 빠르게 와버릴지 모르니까 충만하게 즐기자고 다짐을 해본다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲깨가 꽉 찬 송편. 너무나도 맛있다. 알고 보니 이 절기에 완벽한 음식이라는 걸 깨닫고 조상들의 지혜에 감탄했다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲굳이 향을 입히지 않아도 고소하고 부드럽고 달큰한 우유의 향기가 나는 내향금훤. 처음 마셨을 때 어떻게 이럴 수가! 그러며 신기했던 기억이 있다. ⓒ 노시은 관련사진보기

아침의 시원한 공기가 기분 좋다가 밤에는 쌀쌀해서 창문을 꽁꽁 닫고 잠들기를 며칠 반복했습니다. 그러다 보니 어느덧 추분(秋分)이네요. 일 년 중 낮과 밤의 길이가 거의 절반씩 나뉘는 날입니다.달력을 넘기며 날짜를 가늠해 보다가 문득 미소가 지어졌습니다. 올해 추분은 '9월 23일', 그리고 이로부터 불과 이틀만 지나면 우리 민족 최대의 명절인 추석(9월 25일)이 이어지기 때문입니다. 태양의 움직임을 기준으로 정해진 24절기와 달의 차고 기움을 기준으로 한 명절이 이토록 맞붙어 있는 달력을 보고 있자니, 가을 한가운데서 해와 달이 오순도순 인사를 나누는 것만 같아 묘한 설렘이 일어납니다.태양의 절기인 추분과 달의 명절인 추석. 이 두 날은 그저 우연히 날짜가 가까워진 것만은 아닙니다. 시간을 거슬러 옛 문헌들을 들여다보면, 원래 이 두 날은 '달(月)'을 사이에 두고 아주 깊숙하게 연결되어 있거든요.유교 경전인 <예기>(禮記)의 '제의(祭義)' 편에는 해와 달에게 제사 지내던 방식이 기록되어 있는데, 훗날 이 의례가 절기와 맞물리면서 춘분(春分)에는 해에게, 추분(秋分)에는 달에게 제사를 올리게 되었습니다.가을의 이 달 제사를 석월(夕月)이라 불렀지요. 가을의 한가운데이자 밤이 점차 길어지기 시작하는 추분이야말로, 차갑고 은은한 달의 기운을 기리기에 가장 완벽하고 이상적인 날이었기 때문입니다.하지만 이 풍습에는 한 가지 치명적인 맹점이 숨어 있었습니다. 추분은 양력을 기준으로 한 절기이므로, 매년 음력 날짜가 이리저리 달라진다는 점입니다. 어떤 해의 추분에는 초승달이, 어떤 해에는 그믐달이 뜨곤 했습니다. 가을 수확의 풍요에 감사하며 웅장한 달맞이를 해야 하는데, 정작 밤하늘을 올려다보니 크고 둥근 보름달이 없는 헛헛한 상황이 벌어지는 것입니다.그래서 옛사람들은 지혜를 발휘했습니다. 달의 모양이 매번 바뀌는 추분 대신, 연중 가장 크고 밝은 보름달이 뜨는 날인 음력 8월 15일로 달맞이와 수확 축제의 풍습을 훌쩍 옮긴 겁니다. 중국의 중추절(中秋節)은 그렇게 자리를 잡았지요. 신라의 가배(嘉俳)에서 자라난 우리의 고유 명절 추석(秋夕)은 뿌리가 다르지만, 가장 둥글고 밝은 가을의 보름달 아래서 한 해의 결실에 감사하는 넉넉한 마음만은 꼭 같습니다.그러니 올해처럼 추분과 추석이 이틀 간격으로 어깨를 나란히 한 것을 보면, 달을 사랑하고 수확의 기쁨을 나누려 했던 옛사람들의 마음이 시공간을 넘어 우리네 한가위 달빛 아래로 다정하게 놀러 온 것 같아 무척이나 반갑고 뜻깊습니다.추분을 지나며 자연은 본격적인 가을의 궤도에 오르고, 우리 몸 역시 계절의 미세한 변화를 감지하기 시작합니다. 한의학에서는 이 시기의 기후적 특징을 가리켜 '양조(凉燥)'라고 부릅니다. 서늘할 량(凉) 자에 마를 조(燥) 자, 즉 차가운 바람이 불고 대기가 마르면서 찾아오는 건조한 기운입니다. 이맘때면 피부가 버석거리고 속이 허전해지기 십상이죠.<동의보감>(東醫寶鑑) 같은 동양의 오랜 의서와 양생서들은 이 계절을 무사히 건너기 위해 특정한 식재료를 섭취할 것을 당부했습니다. 진액을 보충하고 속을 데우는 음식들인데, 그중에서도 대표적으로 권장된 것이 바로 '참깨'와 '쌀'입니다.<동의보감>의 기록처럼 참깨는 건조해진 몸을 윤택하게 다독여 주고, 송편을 빚는 멥쌀(갱미, 粳米)은 위의 기운을 고르게 하고 속을 따뜻하게 하여 헛헛해진 속을 든든하게 채워 주는 역할을 한다고 보았지요. 그런 의미에서 우리네 명절 상에 오르는 반질반질한 '깨송편'은 완벽한 절기 음식이었던 겁니다. 새삼스레 조상들의 밥상머리 지혜에 무릎을 치게 됩니다.송편을 떠올리면 참으로 재미있는 모순이자 아름다운 상징 하나를 발견하게 됩니다. 이웃 나라 중국은 중추절에 둥근 보름달을 그대로 본뜬 월병(月餠)을, 일본은 십오야(十五夜) 달맞이 날에 둥근 경단(츠키미 단고)을 빚어 먹습니다. 동아시아 삼국이 모두 일 년 중 가장 둥글고 꽉 찬 보름달을 기리는 명절인데, 정작 우리의 송편만은 보름달이 아닌 '반달' 모양을 하고 있다는 사실이지요.보름달은 지금 당장은 화려하지만 내일부터는 작아질 일만 남은 달입니다. 반면 반달은 절반뿐이어도 앞으로 차곡차곡 차오를 일만 남은 희망의 달이지요. 더 나은 내일을 바라며 송편을 반달로 빚었다는 유래가 여기서 나옵니다.다만 저는 찻자리를 준비하며 조금 더 따뜻한 해석 쪽으로 마음이 기웁니다. 내 몫으로는 절반의 달만 겸손하게 취하고, 나머지 절반의 여백은 이웃과 나누려고 반달 모양으로 빚었다는 이야기지요. 차오를 희망이 절반, 나눌 여백이 절반. 낮과 밤을 정확히 반으로 가르는 추분(秋分)과도 꼭 닮았습니다.쫄깃한 피를 한입 베어 무는 순간, 그 안에서 고소하고 달큰한 참깨 꿀즙이 입안 가득 톡 터져 나옵니다. 달콤하고 진한 깨송편 앞에서는, 이를 다독여줄 차를 고르는 일도 여간 즐거운 것이 아닙니다.깨송편의 소는 몹시 직관적으로 달고 진해서, 이를 산뜻하게 씻어주면서도 특유의 고소함을 덮어버리지 않는 맑은 차가 필요하지요. 오늘 이 반달 송편의 짝꿍으로 선택받은 것은, 둥글고 몽글몽글한 우유 향을 품은 대만의 우롱차 '금훤(金萱)'입니다.자사호에 뜨거운 물을 붓고 찻잎을 깨우면 참으로 신비로운 향이 피어오릅니다. 분명 찻잎과 물밖에 들어가지 않았는데, 꿀처럼 맑고 투명한 찻물 위로 갓 끓여낸 우유나 달콤한 계화(목서꽃) 같은 뽀얀 향기가 은은하게 감돌거든요.그래서 차를 즐기는 이들은 이 차를 가리켜 천연의 우유 향이 난다는 뜻에서 '내향금훤(奶香金萱)'이라 부릅니다. 대만의 차학자 우전탁(吳振鐸)이 오랜 연구 끝에 이 신품종(대차 12호)을 육성해 낸 뒤, 자신의 할머니를 기리며 그 이름 '금훤'을 붙여주었다는 다정한 사연마저 이 차의 몽글몽글한 향과 꼭 어울립니다.입안 가득 깨송편을 오물거리다 따뜻하게 우러난 금훤을 한 모금 머금어 봅니다. 맑고 산뜻한 찻물이 참깨의 기름진 맛과 끈적한 단맛을 마치 부드러운 우유처럼 둥글게 감싸 안습니다. 멥쌀과 참깨가 가을의 건조함을 촉촉하게 채우고, 은은한 우유 향을 품은 맑은 차 한 잔이 명절 음식의 무게감을 산뜻하게 덜어줍니다.하늘에는 수확을 축하하는 보름달이 뜨겠죠. 제 앞의 찻잔도 맑고 둥급니다. 그 곁에는 이웃과 나누고픈 따뜻한 반달이 놓였습니다. 낮과 밤이 마침내 평등해지는 추분, 그리고 수확의 기쁨을 나누는 한가위. 올가을에는 이 부드러운 금훤의 찻물처럼 우리의 마음도 둥글고 다정하게 씻기기를, 그리하여 내 몫의 반달을 기꺼이 이웃에게 건넬 수 있는 넉넉하고 평안한 시간이 되기를 가만히 바라봅니다.