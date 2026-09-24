'오디세이' 보러 2박 5일 멜버른 여행 가는 까닭

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큰사진보기 ▲지난 7월 27일, 체코 프라하에서 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>의 70mm IMAX 필름을 상영 준비중인 모습. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석에는 무조건 푸짐해야죠!일 년 중 가장 풍성한 계절이라는 수확의 한가위에는 무조건 푸짐하면 좋겠어요. 엄마는 몇 년 전부터 송편 빚지 말고 사다 먹자고 하시지만, 괜히 고집을 부리고 있습니다. ⓒ 이창희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오디세이를 제대로 볼 수 있는 41개의 상영관크리스토퍼 놀런 감독이 찍은 형식을 지켜서 상영할 수 있는 상영관은 전 세계에 단 41개뿐입니다. 아시아에는 단 한 곳도 없어요. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲간신히, IMAX 멜버른의 티켓을 구했습니다.계속 매진이더니, 어느날 아침, 간신히 앞에서 두 번째 자리이긴 하지만 티켓을 구했습니다. ⓒ 이창희 관련사진보기

"추석 연휴에 멜버른으로 <오디세이>보러 가는 게 낭비일까요?"

모든 것은 크리스토퍼 놀런 때문이다. 영화를 감독이 '찍은 대로' 볼 수 있는 극장이 전 세계에 단 41개뿐인 것이, 이번 추석에 집에 갈 수 없게 된 이유다. 나는 이번 추석에 <오디세이>를 찾아, 지구를 반 바퀴 돌아 호주의 멜버른으로 떠난다.생각해 보면 내게 추석이라는 명절의 의미는 40년 동안 크게 변화했다. 어릴 적에는 할아버지 댁에 차례 지내러 가느라 새벽부터 아빠 손을 잡고 고개를 넘어야 했던 날이었다. 집을 떠나 도시로 유학을 떠났던 청소년기에는 오랜만에 집에 돌아와 맛있는 것을 실컷 먹으며 뒹굴뒹굴할 수 있는 휴일이었다.그러다 직장 생활을 하게 되고부터는 일이 우선이라 출장이 겹치면 못 갈 수도 있는 가족의 행사였다가, 이제는 내가 원하는 방식으로 지낼 수 있는 소중한 연휴라는 의미가 더 크다. 가장 큰 변화는 십여 년 전 아빠가 떠나시면서, 고향집에 모이는 가족의 범위도 크게 줄어들었고, 전통의 규범보다는 새로운 시대의 규칙을 스스로 정하겠다는 형제들의 의견이 중요해지는 때가 된 것이다.그래도 보통의 추석에는 엄마의 주도로 명절의 음식을 준비하고, 내가 우겨서 송편을 100개쯤 빚었다. 남동생 가족은 먼저 와서 차례를 지낸 후 일찍 떠나고, 여동생들은 각자의 집안에서 차례를 지내고 나서 고향에 들르는 식으로 명절을 보내곤 했었다.친척들은 각자 편한 시간에 집안의 어른이신 팔순의 엄마께 인사를 드리고 가셨고, 나의 형제들은 엄마와 우리만의 시간을 보내면 되었다. 평소라면 엄마 혼자 지내는 고향집이 오랜만에 조카들의 웃음소리와 재잘거림으로 가득 찼고, 달님을 보며 소원을 빌기도 하니 평소의 주말과는 다른 즐거움이 있었다. 그게 '명절'이라는 민족 대이동이 남겨준 의미가 아닌가 싶다.하지만 그마저도 각자의 '사정'에 따라 얼마든지 바뀔 수도 있었다. 이번의 여행도 그 수많은 사정 중 하나다.이번 추석은 보통의 추석처럼 고향집에서 가족들과 보낼 예정이었다. 그런데 크리스토퍼 놀런 감독의 새 영화 <오디세이>를 한국의 일반 상영관에서 두 번이나 보고 났더니, 감독이 IMAX 70mm 필름(15-Perforation 70mm 필름)으로 공들여 촬영한 원래의 화면을 제대로 보고 싶다는 욕심이 자꾸만 자라났다.그러기 위해선 IMAX 70mm 필름의 영사 시설을 갖춘 전 세계 41개의 상영관 중 하나를 찾아야 했는데, 아시아에는 단 한 곳도 없었다. 그나마 용산 CGV IMAX에서 감독이 의도한 1.43 대 1의 화면비로 볼 수 있지만, 이곳 역시 표를 구하는 것이 하늘의 별 따기였다.그래서 선택한 것이 호주의 IMAX 멜버른이다. 전 세계 41개의 상영관 중, 북미와 유럽의 40개를 제외하고 유일하게 그 외의 대륙에 있는 상영관이다. 멜버른이라니! 이게 이번 추석 멜버른 여행의 시작이었다.이제는 널리 알려진 이야기이지만, 놀런 감독은 상업영화 최초로 모든 장면을 IMAX 필름 카메라로 찍었다고 한다. 요즘 시대에 길이만 600km인 필름을 써 가면서 영화를 찍는다니, 참으로 고집스러운 감독이라고 느껴진다. 인공지능이 세상 모든 인간의 영역을 잡아먹고 있는 2026년, 놀런은 세상의 가장 반대편에 있는 감독일 것이다.그 복잡한 화면을 컴퓨터 그래픽이나 특수촬영에 의지하기보다는, 배우들에게 몇 달이나 노 젓기 훈련을 시켜서 직접 노를 젓게 하고, 18미터에 달하는 로봇 인형을 사용하여 폴리페모스를 찍었으며, 키가 2미터를 넘는 배우들을 캐스팅하여 원근법만으로 압도적인 화면을 그려내었다. 그런데 감독이 이렇게 공들여 찍은 장면을 제대로 보는 게 이렇게 머나먼, 또 하나의 여행이 될 줄이야.지난 7월 23일, IMAX 멜버른의 회원가입부터 했다. 다음으로 해야 하는 일은 당연히 <오디세이>의 표를 구하는 것인데, 이것도 만만치 않게 어려웠다. 당시에 8월 말까지의 상영이 잡혀있는 상황이었는데, 모든 날의 자리가 매진이었다. 그 이후로 틈틈이 자리가 있는지를 챙겨보았는데, 내가 앉을 좌석 하나가 보이지를 않았다. 이게 무슨 일인가, 하며 기사를 찾아보니, 북미와 유럽 이외에서 '유일하게 아이맥스 필름 상영이 가능하다'라는 지위는 세상의 많은 영화 팬들을 유혹하고도 남을 명성이었다.그러다가 8월 19일 오전에 보니 기적처럼 자리가 나타났다! 다행스럽게도 추석 연휴의 시작인 9월 24일 오후의 좌석을 잡을 수 있었다. 일단은 표를 손에 넣고 나니 한결 마음이 놓였다.사실 내가 가는 거의 모든 여행의 시작은 이런 식이었다. 언제라도 취소할 수 있고, 환불이 가능한 예약부터 먼저 잡아놓고 나서, 고민은 그때부터 시작하는 거였다.나의 멜버른 여행에 대한 고민도 8월 19일에서야 시작되었다. 다행스러운 것은 추석 연휴의 표를 구했으니, 휴가를 많이 쓰지 않아도 괜찮다는 점이다. 반면 걱정이라면 고난의 북중미 월드컵 여행 이후의 쪼들린 주머니 사정이 아직 다 회복되지 않았다는 것.추석 연휴의 여행이 혹시라도 가족에게 아쉬움이 되지는 않을까, 하는 걱정은 없었다. 가족들에게 이런 상황이 처음도 아니니 말이다.친구들이 있는 카톡 방에 물었더니, "아니", "아뇨!", "절대!"의 기대하던 대답이 3연속 올라왔다. "표구하기 어렵다더니 어떻게 구했냐"부터 시작해서, "우리나라에서는 절대 보기 어려우니 일단 떠나!"라는 격려까지 줄줄이 이어졌다. 역시, 고민의 끝은 주변의 이해와 조금의 부추김이 필요하다.그렇게 나는 추석 연휴의 '멜버른 오디세이'를 결심했다. 중국의 공항들을 경유하는 저렴한 비행 편을 신중하게 골랐고, 멜버른 IMAX에서 가까운 시내에 적당한 호스텔 한 곳을 예약했다. 12시간도 넘게 날아가서 2박 5일(이 중 1박은 복귀 중 난징 공항의 경유다)의 짧은 일정이라는 게 아쉽기는 하지만, 추석 명절 덕분에 떠날 수 있는 여행이라 다행이다.부디 돌아오는 길에 난징에서 헤매지 않고, 늦지 않게 출근할 수 있길 바랄 뿐이다. 모두 즐거운 추석 보내시고, 제 짧은 여행이 너무 오래 걸리지 않기를 기원해 주세요!