수영선수 김민섭, 21일 자유형 단체전으로 메달 레이스 시작

큰사진보기 ▲김민섭 수영선수대한수영연맹이 2026년 9월 9일 공식 인스타그램에 공개한 아시안게임 경영 국가대표 남자 선수단 소개 사진 속 김민섭 선수 ⓒ 대한수영연맹 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 여수타임스에도 실립니다.

여수 출신 수영선수 김민섭이 오는 21일 자유형 단체전 800m 예선을 시작으로 아시안게임 메달을 향한 레이스에 나선다.김민섭은 22일 개인혼영 400m에 출전한 뒤 25일 주종목인 접영 200m 예선에 나선다. 자유형 단체전에서 동료들과 호흡을 맞춘 뒤 개인혼영과 접영으로 이어지는 일정인 만큼 경기 사이 회복과 컨디션 관리가 중요한 승부 요소가 될 전망이다.대한수영연맹은 지난 9일 공식 인스타그램을 통해 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 국가대표 남자 선수단을 소개했다. 명단에는 김민섭이 포함돼 태극마크를 달고 아시아 무대에 서게 됐다.그는 여수한려초와 여수문수중, 여수충무고를 거치며 성장했다. 여수에서 수영선수의 꿈을 키운 선수가 국제종합대회에 출전한다는 점에서 이번 도전은 고향에도 뜻깊은 의미를 갖는다.접영 200m에서의 기록은 메달 기대를 뒷받침한다. 김민섭은 2024년 3월 KB금융 코리아스위밍 챔피언십에서 1분54초95의 한국기록을 세웠다. 한국 선수로는 처음으로 1분55초 벽을 넘어선 기록이다.2024년 파리올림픽에서는 한국 남자 접영 사상 처음으로 준결승에 진출했다. 접영 200m 준결승에서 1분55초22로 전체 13위를 기록하며 세계 정상급 선수들과 경쟁했다. 올림픽 무대에서 얻은 경험은 이번 대회에서도 중요한 자산이 될 전망이다.그의 도전은 여수에서 수영을 배우는 후배들에게도 의미 있는 본보기가 된다. 지역에서 성장한 선수가 한국기록과 올림픽 준결승 진출을 거쳐 아시안게임 무대에 서는 과정은 세계무대를 향한 꿈을 키우는 계기가 될 수 있다. 고향 여수에서 시작된 도전이 아시안게임 레이스에서 값진 결실로 이어지기를 바란다.