대한민국 국민? 북향민? 둘 다 하면 안 되나요

큰사진보기 ▲호칭에 대한 다양한 소리들다양한 정체성의 소리들 ⓒ 박예영 관련사진보기

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"멀리서 보면 3만여 명이다. 가까이에서 보면 3만 개의 삶이 있다."

덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.





나는 오래전부터 나의 정체성에 대해 여러 가지로 이야기해왔다. 현재 대한민국 국적을 갖고 살아가기에 '대한민국 국민'도 나의 정체성이고, 북에서 왔기 때문에 '북향민'도 나의 정체성이라고 말이다. 한반도의 통일을 간절히 원하는 의미에서는 'United Korean, One Korean, New Korean', 우리말로 '통일민'이라는 표현도 신앙적으로 고백해왔다. 하지만 이 모든 용어가 필요 없는 한반도의 통일이 이루어지는 그날을 가장 기다린다고도 말해왔다.이 연재의 첫 글에서 나는 '탈북민'이 자신의 정체성이라고 생각하는 사람들의 의견을 존중한다고 썼다. 동시에 '북향민'으로 불리고 싶은 사람들 역시 같은 고향에서 온 당사자라고 했다. 내게 탈북은 삶의 서사이고, 북향은 고향을 설명하는 정체성이다. 그런데 한국에서 24년을 살며 전혀 다른 방식으로 자신을 설명하며 살아가는 북향민들도 만났다.한 분은 공무원으로 일하고 있었다. 어느 날 집으로 '북한이탈주민'과 관련된 서류가 왔는데 깜짝 놀랐다고 했다. 이미 여러 차례 관련 기관에 북한이탈주민과 관련된 서류도, 전화도 하지 말아달라고 당부했는데 우편물이 온 것이다. 그분은 자녀들에게 자신의 고향을 이야기할 생각이 없다고 했다. 주변 사람들도 자신을 그냥 한국 사람으로 알고 있다고 했다. 결국 해당 기관에 항의전화를 했다고 한다. 그분에게는 우리가 알지 못하는, 그냥 '대한민국 국민'으로 살아가고 싶은 이유가 있었을 것이다.또 다른 분의 이야기는 조금 달랐다. 결혼할 당시 배우자는 그의 고향이 북쪽이라는 사실을 알고 있었다고 한다. 그런데 자녀를 낳고 살면서 배우자와 시댁이 그 사실을 자녀들에게 밝히는 것을 꺼렸다고 했다. 자신은 말하고 싶었지만 가족이 원하지 않아 오랫동안 자녀들에게 고향을 말하지 못했다고 한다.결국 이분은 이혼을 선택했는데 이혼 후 뜻밖의 사실을 알게 됐다고 한다. 자녀들은 이미 엄마의 고향이 북쪽이라는 것을 알고 있었다는 것이다. 알고도 모른 척하며 오히려 엄마를 위로해주었다고 당시의 상황을 담담히 전해주었다. 정작 자녀들은 받아들이고 있었는데 어른들이 그것을 흠으로 여기고 감추려 했던 셈이다.나는 이런 이야기를 들을 때마다 분단이 거대한 정치의 문제로만 존재하는 것이 아니라 한 사람, 한 사람의 가정과 관계 안에도 깊이 들어와 있음을 새삼 발견하게 되었다.한국에 온 지 약 30년 된 또 다른 분은 최근 불거진 호칭 문제를 두고 '인권침해'라며 시위하는 모습을 보면서 "이게 이렇게까지 할 일인지 모르겠다"고 했다. 자신은 고향을 물어보면 '북한'이라는 말도 굳이 꺼내지 않고 그냥 도와 도시 이름을 이야기한다고 했다.지난 글에서 나는 이렇게 썼다.삶이 다르다면 자신을 설명하는 방식도 하나일 수 없다. '탈북민'이라는 이름을 자신의 정체성으로 받아들이는 사람도 있다. '북향민'이라는 이름이 자신을 더 잘 설명한다고 생각하는 사람도 있다. 둘 다 싫고 그냥 대한민국 국민으로 평범하게 살아가고 싶은 사람도 있다.사실 내 개인적인 감정을 이야기한다면, 나는 누가 나를 어떻게 부르는지가 그리 중요하지 않았다. 나는 덤으로 사는 인생이라고 늘 생각해 왔고, 무엇을 위해 어떻게 살 것인지를 늘 더 많이 고민했기 때문이다.그럼에도 10여 년 전부터 내가 '북향민'이라는 호칭을 써온 출발점은 나의 자발적인 제안이 아니었다. 다른 북향민의 고충과 제안에서 시작됐다. 제안자는 "탈북해서 대한민국에 살고 있는데 지금도 계속 '탈북 중'인 것 같아 너무 싫다"고 하면서 '북향민'이라는 용어로 칼럼을 써달라고 했다. 그것이 계기가 됐다. 나도 그 마음에 공감했고 말의 뜻도 좋아 칼럼 한 편에 그치지 않고 이 용어를 함께 부르자는 운동을 시작했다. 그러자 북향민뿐 아니라 출신과 상관없이 많은 분들이 함께 불러주기 시작했고 여기까지 왔다. 어쩌면 나에게 '북향민'이라는 말은 처음부터 다른 북향민의 마음과 생각을 존중하는 데서 시작된 셈이다.그렇기 때문에 오히려 나는 모든 사람이 나와 같은 이름을 선택해야 한다고 생각하지 않는다. 자신이 원하는 이름을 말할 수는 있다. 그러나 다른 사람이 원하는 이름을 틀렸다고 하거나, 그렇게 불려서는 안 된다고 말할 수는 없다고 생각한다. 3만여 명의 삶이 다르듯 자신을 설명하는 방식 역시 다를 수 있기 때문이다.어떤 사람에게는 호칭이 중요하고, 어떤 사람에게는 중요하지 않을 수 있다. 또 어떤 사람에게는 자신의 고향을 말하는 것조차 아직 쉽지 않은 일일 수 있다. 그래서 '그냥 대한민국 국민으로 살고 싶다'는 말도 나는 북향민들이 살아가는 여러 모습 가운데 하나라고 생각한다.2025년 남북하나재단의 '북한이탈주민 실태조사'에 따르면 조사 대상 북향민 가운데 한국 입국 후 5년 이상 지난 사람이 97.5%다. 이제 대다수가 대한민국에서 5년, 10년, 20년을 살아가고 있다.대한민국 국민으로 시민적 정체성을 가지고 살아가는 것은 너무나 자연스러운 일이다. 다만 나는 여기에서 한 가지 질문을 하고 싶다. 대한민국 국민으로 살아간다는 것과 북에 고향을 둔 사람으로 살아간다는 것은 정말 둘 중 하나를 선택해야 하는 일일까.나는 대한민국 국민이다. 동시에 북에 고향을 둔 사람이다. 누군가는 그 두 번째 설명을 굳이 꺼내지 않고 살아가기를 원할 수도 있다. 그것 역시 그 사람의 삶이다. 그러나 아직 우리에게 '북한이탈주민'(탈북민)이라는 행정적 이름이 필요하다면 또 다른 질문도 남는다. 보호와 정착지원을 위해 만들어진 이름은 언제까지 우리를 설명해야 하는가. 시간이 흐르고 세대가 바뀌어도 우리는 계속 '북한을 이탈한 사람'으로 설명되어야 하는가. 이 질문은 다음 글에서 조금 더 깊이 들여다보려 한다.탈북민을 넘어 북향민으로, 우리는 우리 자신을 어떻게 설명할 것인가.그리고 이 질문은 한반도 안에서만 존재하는 것은 아니다. 고향을 떠나 새로운 사회의 시민으로 살아온 세계의 수많은 '디아스포라 북향민들' 역시 자신이 떠나온 곳과 지금 살아가는 곳 사이에서 자신을 설명해왔다. 북향민 역시 그 더 큰 이야기 속에서 바라볼 수 있지 않을까.