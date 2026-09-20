유시민 "멸칭 쓰는 지지층, 이재명 대통령 정치적으로 고립시켜"

이재명 대통령이 최근 여권 지지층에 서로를 향한 멸칭과 비난을 멈춰달라고 호소한 가운데, 유시민 작가가 범여권 내부서 멸칭을 쓰는 지지층을 '신발 속 돌멩이'에 빗대며 이들이 이 대통령을 "정치적으로 고립시켜 왔다"라고 지적했다.
앞서 이 대통령은 18일 현안 기자회견에서 여권 지지층 분열로 혐오 발언이 오가는 상황을 두고 "누군가를 멸칭하거나 혐오하거나 증오하지 않으셨으면 좋겠다"라며 "그걸 볼 때마다 마음이 아프다"라고 밝혔다.
이후 이 대통령은 본인의 개혁 성과를 다룬 한 지지자의 글을 리트윗했다가, 해당 지지자가 과거 민주개혁진영 내 다른 정치인과 지지층 등에 대한 멸칭·비난을 담은 글을 써 왔던 점이 문제가 되자 "인용글 작성자의 다른 글로 상처받는 분들이 있다면 유감을 표하며 몇 말씀 드리겠다"라며 지지층 내 멸칭·혐오 표현을 말아 달라고 거듭 호소했다(관련 기사: '대통령의 친구' 향한 이 대통령의 호소 "멸칭·폭언, 개혁의 장애물"
https://omn.kr/2juki).
유시민 "그 돌들이 대통령 힘들고 고통스럽게 해"
유시민 작가는 20일 공개된 유튜브 채널 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 프로그램 '탁현민의 더 뷰티풀'에서 검찰개혁을 이 대통령에게 맞지 않는 신발로 빗댄 데 이어, 멸칭을 쓰는 일부 지지층의 행태도 강하게 비판했다. 그는 검찰개혁과 관련해 "지금 우리의 대통령께선 국민이 신겨 준 신발을 어쩔 수 없이 신고 가는 중"이라며 "본인이 원치 않는 신발을 신고 걸으니 불편하시죠"라고 말했다.
해당 프로그램 진행을 맡은 탁현민 전 청와대 의전비서관이 이어 '유 작가는 멸칭 문제에 대해 일찌감치 문제 제기를 했고 대통령은 여기에 대해 매우 가슴이 아프다고 얘기했다. 오늘 그 말씀이 신발 속 돌멩이를 꺼내는 계기가 될 수 있을까'라고 묻자 유 작가는 "그것까진 안 될 것 같다"라고 회의적인 반응을 내놨다.
유 작가는 "흙길을 가다 조그만 돌멩이가 발바닥에 들어가면 굉장히 불편하니까 꺼내고 털어서 가야 하는데, (이 대통령은) 돌멩이가 들어왔다곤 생각하지 않고 '그냥 불편하다'는 상태 같다"라며 "어떤 멸칭으로 누군가를 비난할 때 그 멸칭이 그 사람의 존엄을 해치지 못한다. 그런 말을 하는 사람들이 자기 자신의 존엄을 해치고 있는 것"이라고 지적했다.
그러면서 "그런 돌들이 지난 1년 넘는 세월 동안 대통령을 힘들게 하고 있고 고통스럽게 만들고 정치적으로 고립시켜 왔다"라며 "그런데 대통령은 이 진단을 있는 그대로 하지는 않는 것 같다. 계속 발바닥에 작은 돌멩이들이 있는 채 걸어가실 것 같다"라고 봤다.
유 작가는 "(이 대통령이) 그 신발을 신고 걸음을 잘 못 걷는 상황"이라며 "지금이라도 신발을 털고, 돌을 빼내고, 다시 걸어가면 얼마든지 원래의 속도로 원래 가고자 한 곳으로 갈 수 있다"라고 했다. 그러면서 "제가 돌을 집어넣은 게 아니고 저는 돌이 들었다고 말했다"라며 "(이 대통령이) 신발을 털기 위해선 일단 벗어야 한다. 그래야 신발 내부 상태를 볼 수 있다"라고 덧붙였다.
한편 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 20일 페이스북에서 "친명을 자처하는 국회의원, 정치인, 평론가, 유튜버 및 시민들께 정중하고 강력히 요청한다"라며 "이 대통령 글의 취지에 따라 '멸칭 정치'와 '갈라치기 정치'를 중단해야 한다"라고 밝혔다. 그러면서 "상호존중과 연대의 정신을 되살리는 게 진영을 더욱 건강하게 만들고 국정 기반을 강화하는 길"이라고 덧붙였다.