김민석 'DMZ 영화제 계약 파기' 비판에 경기도 '도비 의존한 고비용 운영구조' 반박

큰사진보기 ▲경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제 축소 운영을 두고 김민석 더불어민주당 대표가 "계약 파기"라고 비판하자 하루 만에 예산과 관람객 수, 자체수입 등을 공개하며 반박에 나섰다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제 축소 운영을 두고 김민석 더불어민주당 대표가 "계약 파기"라고 비판하자 하루 만에 예산과 관람객 수, 자체수입 등을 공개하며 반박에 나섰다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제 축소 운영을 두고 김민석 더불어민주당 대표가 "계약 파기"라고 비판하자 하루 만에 예산과 관람객 수, 자체수입 등을 공개하며 반박에 나섰다.도는 20일 DMZ국제다큐멘터리영화제에 올해 총사업비 약 40억 원이 투입되고 이 가운데 도비가 31억 원으로 전체 수입의 77.5%를 차지한다며 "도비에 의존한 고비용 운영구조와 예산 투입 대비 관객 성과, 다른 지방자치단체와의 지원 형평성 등을 고려해 축소 운영한 것"이라고 밝혔다.도가 공개한 자료에 따르면 영화제의 티켓과 후원·협찬 등 자체 사업수입은 1억1100만 원으로 전체 수입의 2.8% 수준이다.지난해 영화제 관람객은 모두 1만3760명으로 이 가운데 유료 관람객은 6663명, 무료 관람객은 7097명이다.경기도는 총사업비 40억 원을 전체 관람객으로 나눌 경우 관람객 1명당 약 29만 원, 유료 관람객만을 기준으로 하면 1명당 약 60만 원의 사업비가 투입되는 셈이라고 설명했다.다만 이는 영화제 총사업비를 관람객 수로 단순 환산한 수치로, 영화제 개최에 따른 문화적·산업적 효과나 비관람객 대상 사업 효과 등을 별도로 평가한 결과는 아니다.조직 운영비도 문제로 제시했다. 경기도 자료에 따르면 영화제 조직은 비상근 집행위원장과 정규직 10명, 단기 전문인력 60명 등 모두 71명으로 구성되며 인건비에 연간 약 14억 원이 들어간다.경기도는 "재정적 자립 기반이 사실상 부재하고 인력비에만 연간 14억 원이 소요돼 성과와 무관하게 과도한 조직 유지비가 투입되고 있다"고 주장했다.다른 지방자치단체와의 지원 규모도 비교 대상으로 들었다. 경기도가 올해 DMZ국제다큐멘터리영화제 한 곳에 지원하는 도비는 31억 원이다. 경기도 자료상 서울시가 올해 15개 영화제에 지원하는 전체 예산 10억3000만 원의 약 3배다.서울시가 개별 영화제에 가장 많이 지원하는 서울국제여성영화제 지원액 3억3800만 원과 비교하면 약 9.2배다. 인천 디아스포라영화제의 올해 예산은 6억 원이다. 다만 운영 방식에는 차이가 있다.경기도는 별도 사단법인을 통해 DMZ국제다큐멘터리영화제를 운영하면서 인건비와 운영비까지 도비로 지원하는 반면 서울시는 공모를 통해 영화제를 선정하고 지원금 사용 범위에서도 상근직 인건비와 사무실 임대료 등을 제외하고 있다.인천 디아스포라영화제 역시 별도 사단법인이 아닌 인천영상위원회가 운영하고 있어 단순한 지원액 비교만으로 세 영화제의 비용 효율성을 판단하기에는 차이가 있다.경기도는 또 DMZ영화제와 별도로 경기콘텐츠진흥원을 통해 도내 소규모 영화제 6곳에 모두 1억원을 지원하고 있다며 영화제 간 지원 규모와 형평성도 재검토할 필요가 있다는 입장이다.앞서 김 대표는 19일 광주에서 청년 영화인들과 만난 자리에서 경기도의 DMZ국제다큐멘터리영화제 축소 운영을 두고 "어떤 의미에서 보면 계약 파기"라며 "책임 있는 공공은 도의적, 신의적 파괴 행위를 한 것"이라고 비판했다.김 대표는 독립영화가 지역의 이야기를 담고 지방 문화의 기반을 형성한다는 점에서 공공의 지원 필요성을 강조했다.이에 경기도가 하루 만에 구체적인 재정·관람객 자료를 내놓으면서 논쟁은 영화제 축소의 적정성과 공공 문화사업에 대한 재정지원 수준을 둘러싼 문제로 번지는 모습이다.특히 김 대표와 추미애 경기도지사가 최근 다른 현안을 놓고도 공개적으로 입장차를 드러내고 있는 가운데 민주당은 오는 21일 경기도와 예산정책협의회를 진행할 예정이다.