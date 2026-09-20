전국 지역 예술인들의 큰 잔치, 제 4회 도계전

큰사진보기 ▲제4회 도계전 포스터제4회 도계전(삼척기획전) 전환 포스터 ⓒ 도계전 주최측 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제3회 출품작전제훈작 -검은꽃 피고 지고,잉크젯 프린트 ⓒ 전제훈 관련사진보기

"우리 지역뿐만 아니라 전국의 예술가들이 함께 자생적으로 만들고 있는 도계전은 석탄 시대의 아픔을 품어 안고, 치유하고, 상생하고, 이제는 새로운 미래에 대한 대안으로써 예술이 하나의 역할을 담당하려고 합니다. 그것은 석탄 시대의 유산이 도계만의 것이 아니기 때문입니다.



우리는 예술로서 그것을 기억하게 하고 그 위에 새로운 꽃을 피우려 합니다. 예술은 반드시 번듯한 도시에서만 있지 않습니다. 지극히 자유롭고 유동적입니다. 때로는 변방에서도 시작하고 그곳이 중심이 될 수 있다는 것을 우리는 경험을 통해 굳게 믿습니다.



지역을 매력적으로 만들어 가고, 예술을 통해 관계 인구를 늘리고, 도계만의 독특한 문화예술의 도시로 정착하게 하는 것, 더 나아가 전국 그리고 동북아 전체를 겨냥하는 적극적인 예술의 실험을 지향하고 있습니다. (중략)



시대는 인공지능의 시대에 접어들었고 새로운 생태계로 나아가는 발걸음이 무척이나 빠르게 진행되고 있습니다. 우리는 이러한 시대의 흐름을 간파하고 있고, 예술이 새로운 방향을 찾아가는 길을 도계에서 시작하고 있습니다. 우리의 이러한 노력이 꽃을 피울 수 있도록 많은 분의 관심과 성원을 부탁드립니다."

"문화예술의 양산박을 만들고 싶어요. 그게 제 꿈입니다. 없는 놈한테 서울은 안 돼도 변방은 예술로도 충분히 만들 수 있습니다. 삼척 도계에 다양한 문화예술이 자유롭게 숨 쉬는 한국의 양산박을 만들어 놓겠습니다."

올해에도 어김없이 '도계전'이 열린다. 도계는 한때 번영을 누렸던 탄광 도시였다. 삼척도계 탄광은 우리나라 3대 탄광으로도 불렸었다. 마지막 탄광이었던 삼척도계 탄광이 2025년 6월에 폐광되었다. 도계 전은 이렇게 폐광된 도시 도계에서 매년 열리고 있는 전국 지역 예술인들의 큰 잔치다.올해 4회째를 맞는 도계전은 회를 거듭할수록 성장하고 있다. 2023년 '성스러운 땅, 생명의 대지'라는 주제로 처음 시작한 도계전은 전국에서 38명의 예술가가 참가하였는데, '끝남과 시작'이라는 타이틀로 개최한 2024년 제2회에는 78명의 예술가들이 참가하였다. 2025년 제3회 '상생' 전에는 전년의 두 배에 가까운 전국 106명의 작가(200여 작품)가 참여하였고, 중국 작가와 일본 작가들도 참여하여서 한중일 국제적인 성격까지 갖춘 큰 행사가 되었다.올해 제4회를 맞는 도계전은 '전환(转换, a just transition)'이라는 주제로 오는 10월 3일 ~ 30일까지 열린다. 올해에는 참여 작가도 회화, 조각, 판화, 사진, 칠예, 도예, 서예, 캘리, 전각, 유리, 캐리커처, 민화작가 등 분야에서 약 150명이 될 것이라고 하니 해마다 성장하는 모습에 응원하는 한 사람으로서 마음이 참으로 좋다.수많은 정치인이 지역 소멸 문제를 말한다. 수도권을 제외한 전국 어디를 가나 지역 소멸을 걱정하지 않는 곳은 없기 때문이다. 지역 살리기는 정부 부처를 이전하고, 공장을 지어 지역을 개발하고, 미래 산업을 발굴하는 것도 필요하겠지만 무엇보다 지역문화 활성화에 더 큰 관심을 가져야 한다.지역 소멸의 원인 중 하나가 돈과 사람뿐만 아니라 문화까지 수도권에 집중되어 있기 때문이다. 사람은 밥만 먹고살 수 없다. 문화도 먹고살아야 한다. 돈줄만 가지고 지역을 살리겠다는 생각이 무모한 이유다. 그런 의미에서 도계전은 지역 소멸을 막고 지역문화 부흥의 본보기이며 지역에 거주하는 수많은 뿌리예술가에게 주는 희망이다.지역문화 활성화는 거창한 말이 아니다. 지역에 상주하는 수많은 뿌리예술가(무명예술가라는 말보다 뿌리예술가라는 말이 더 어울리듯 하다)를 발굴하고 지원하고 육성하는 일을 말한다. 전국 지역에는 오늘도 농사꾼 화가, 지역활동 음악인, 술 빚는 춤꾼, 차 만드는 소리꾼 등으로 위장해 활동하는 뿌리예술가들이 즐비하다. 하루빨리 이런 뿌리 예술가들에 대해 최소한 생계비 정도를 지원해 주는 예술인 기본 수당 제도가 시행되었으면 좋겠다.전시회가 열리는 삼도, 도계는 폐광으로 생기를 잃어가는 그야말로 막장 도시다. '막장'은 갱도의 막다른 곳을 일컫는다. 일상에서는 '막장=끝장'이라는 의미와 혼용하여 '막장 드라마'와 같이 '갈 데까지 간 상태'나 '거의 회생이 불가능한 상태'를 이르는 말로 쓰인다.막장이라는 말을 주로 '갈 데까지 간 상태'와 같이 부정적인 말로 쓰는 이유는 그 말속에 고달픈 광부들의 삶이 묻어 있기 때문이다. 그 광부들 속에는 수배를 피해 온 운동권, 깡패나 범죄자들, 도시 생활의 낙오자들도 섞여 있었다. 세상에 상처 입은 이런저런 사람들이 마지막으로 찾은 곳이 갱도 끝 막장의 삶이었으니 막장이라는 말속에 갈 데까지 흘러온 인생의 한탄이 묻어날 수밖에 없었던 셈이다.하지만 따지고 보면 막장은 새로운 시작점이기도 하다. 갱도가 끝나는 막다른 곳이지만 그곳이 석탄을 캐내는 시작점이기 때문이다. 그러니 막장이 꼭 부정적인 의미로만 쓰일 일은 아니라는 생각도 든다. 횟수를 거듭할수록 성장하는 도계전을 보면서 더욱 그런 생각이 굳어진다. 막장 도시에서 지역문화 부흥을 캐기 시작한 막장 뿌리예술가들의 위대한 도전을 응원한다. 그들의 예술혼을 추앙하며 올해 열리는 4회 도계전 도록 일부를 공유한다.1회부터 이 전시회를 기획하고 준비해 온 이종헌 선생의 강렬했던 일성이 여전히 귓가를 맴돈다.일시: 2026년 10월 3일(월) ~ 10월 30일(수) 1달간참여작가: 회화, 조각, 판화, 사진, 칠예, 도예, 서예, 캘리, 전각, 유리, 캐리커쳐, 민화작가 등 약 150여 명장소: 도계초등학교 소달분교장주관: 제4회 삼척기획전 전시준비위원회주최: 옻뜰후원: 삼척시, 삼척관광문화재단