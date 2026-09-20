상어 출몰에 난리난 부산 북항 친수공원

큰사진보기 ▲18일 부산시에서 발송한 안내문자와 20일 오후 1시경 북항 친수공원 수로에서 목격된 상어 ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲20일 오후 1시경 북항 친수공원 수로 주변 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 12시경 북항 친수공원 수로 주변 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 1시경 해경이 북항 친수공원 수로에서 바다 방향으로 보트를 타고 펜스 등의 작업을 하고 있는 모습 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

지난 18일 오전, 부산 시민들에게 한 통의 안전 안내문자가 발송됐습니다. 부산역 뒤편에 조성된 북항 친수공원 내 수로에 상어가 출몰했다는 내용이었습니다. 해운대·광안리 해수욕장도 아닌, 도심 역세권 인공수로에 상어가 나타났다는 소식에 처음에는 오발송된 문자로 오인하는 시민들도 적지 않았습니다.하지만 실제로 살아있는 상어가 유영하는 모습이 포착됐고, 이 낯선 방문객은 일약 부산의 화젯거리로 떠올랐습니다. 썰물이나 유속을 타고 곧 바다로 되돌아갈 것이라는 예상과 달리, 상어는 사흘째 친수공원 수로에 머물고 있었습니다.20일 정오 무렵, 상어가 여전히 머물고 있다는 북항 친수공원 현장을 직접 찾았습니다.부산역에서 보행교를 건너 친수공원으로 향하는 길목부터 평소와는 확연히 다른 분위기가 감지됐습니다. 평소 이 다리를 건너는 시민들은 대개 좌측의 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)로 향하는 방문객들입니다. 하지만 이날은 우측 친수공원 방면으로 걸음을 재촉하는 인파가 훨씬 많았습니다.자가용을 이용해 공원을 찾은 차량들도 끊이지 않았습니다. 평소 여유 공간이 넉넉하던 친수공원 주차장은 낮 시간대임에도 이미 3분의 2 이상 채워져 있었습니다. 주말 야간에는 만차로 인해 진입조차 어려웠고, 출차에만 상당한 시간이 소요됐다는 이용객들의 후기가 잇따르기도 했습니다.보행교에서 만난 한 어린아이는 아버지의 손을 이끌며 발걸음을 재촉했습니다. 대여섯 살 남짓으로 보이는 아이는 "아빠, 빨리 가자. 상어가 바다로 가면 어떡해"라며 연신 소리를 치며 뛰어가기도 했습니다.정오가 채 되지 않은 시각이었지만 공원 내부는 이미 인파로 북적였습니다. 특히 상어가 자주 출몰하는 것으로 알려진 수로 주변 난간은 빈틈을 찾기 어려울 정도로 사람들이 빽빽하게 모여들어 접근조차 쉽지 않은 상태였습니다.상어는 수면 위에 줄곧 떠 있지는 않았습니다. 물속 깊은 곳에 머물다가 대략 5분에서 10분 간격으로 수면 가까이 올라와 유영을 시작했습니다. 등지느러미와 꼬리가 물살을 가르며 요동치자, 난간에 기대어 기다리던 시민들 사이에서는 "저기 있다"는 외침과 함께 탄성이 터져 나왔습니다.잠시 모습을 드러냈던 상어가 다시 깊은 물속으로 자취를 감추면 곳곳에서 짙은 아쉬움의 탄식이 이어졌습니다. 보통 야생동물 출몰 소식은 단발성 목격에 그치기 쉽지만, 이곳은 10여 분 정도만 기다리면 어김없이 상어가 다시 수면 위로 모습을 드러냈습니다. 이 때문에 시들은 자리를 뜨지 않고 오랜 시간 수로 주변을 지켰습니다.인파가 계속해서 밀집하자 관리 당국의 안내 방송도 쉴 새 없이 울려 퍼졌습니다. 공원 관리 측은 "안전을 위해 수로 주변 펜스에 기대지 말아달라"면서 "원활한 통행과 안전을 위해 한 자리에 30분 이상 머물지 말아달라"는 당부 방송을 반복해서 송출했습니다.현장에서 만난 시민들의 반응은 다양했습니다. 평소 친수공원에서 조깅을 자주 한다는 부산진구 주민 A씨는 "친수공원에 이렇게 많은 사람이 한꺼번에 몰린 것은 처음 본다"고 말했습니다. 공원 이용에 지장이 없느냐는 질문에 A씨는 "대부분의 시민들이 상어가 출몰하는 수로 쪽에만 집중되어 있어 큰 불편은 없다"고 설명했습니다.가족과 함께 친수공원을 찾은 시민 B씨 역시 "상어를 일부러 보러 나온 것은 아니었지만 뜻밖의 볼거리가 되어 흥미로웠다"고 말했습니다.외지에서 온 방문객들의 발길도 이어졌습니다. 여행용 캐리어를 끌고 수로 난간을 지켜보던 C씨는 "서울에서 부산으로 여행을 왔다가, 부산역에서 기차를 타기 전 상어가 있다는 뉴스를 보고 잠깐 들렀다"고 말했습니다. 이어 "상어를 보기는 했는데, 너무 순식간에 물속으로 들어가 버려 조금 아쉽다"고 전했습니다.이번 상어 출현이 그간 시민들에게 다소 생소했던 북항 친수공원의 입지를 알리는 계기가 됐다는 평가도 나왔습니다. 유튜브 채널 <부산본색>에 출연하는 김욱 작가는 현장에서 "평소에는 북항 재개발 구역이나 친수공원을 잘 모르는 시민들도 이번 상어 출몰 소식 덕분에 이곳의 존재를 알게 됐다"면서 "어찌 보면 상어가 북항을 널리 알리는 효자 노릇을 톡톡히 하고 있는 셈"이라고 말했습니다.이어 김 작가는 북항의 공간적 가치에 대해서도 언급했습니다. 그는 "북항 주변은 KTX 부산역과 바로 맞닿아 있어 접근성이 매우 뛰어나다"며 "일각에서 제기되는 돔구장 건립 논의 역시 충분한 수요와 당위성이 있을 것"이라고 말했습니다. 아울러 "단순한 야구장을 넘어 복합 문화 공연장으로서의 잠재력도 주목해볼 만하다"고 덧붙였습니다.한편, 해양경찰 등 관계 당국은 인위적인 퇴치나 포획보다는 상어가 스스로 외해로 빠져나가도록 유도하는 방침을 세웠습니다. 국립수산과학원 측이 "상어를 강제로 몰아내거나 자극할 경우 공격성을 보일 수 있다"는 자문 의견을 전달했기 때문입니다.이에 따라 해경은 수로 바깥 바다 쪽에 보트를 대기시키고, 해양 레포츠를 즐기는 시민 접근을 차단하기 위한 안전 펜스를 설치하는 등 돌발 사고 방지에 주력하고 있습니다. 도심 한복판 수로에 찾아온 상어 덕분에 북항 친수공원은 '북항 아쿠아리움'이라는 이색적인 명소로 시민들이 찾는 주말 나들이 장소가 됐습니다.