안동 문화의거리서 '2026 기후정의행진'... 19개 단체·시민 한목소리

큰사진보기 ▲2026안동기후정의행진2026안동기후정의행진 현장 ⓒ 김옥희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026안동기후정의행진2026안동기후정의행진 현장 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026안동기후정의행진2026안동기후정의행진 현장 ⓒ 강병두 관련사진보기

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2026 안동 기후정의행진 8대 요구안

하나. 2050 탄소중립 선도도시를 선언한 안동시는 탄소중립기본계획을 시민들에게 적극적으로 공유하고, 기후정의를 실현할 수 있는 실질적인 기본계획으로 전면 개선하라.



하나. 안동시는 기후위기 시대, 좌초자산인 안동 LNG 복합화력발전소를 전면 재검토하고, 지역 생태계와 공존하는 지속가능한 재생에너지 전환을 실현하라.



하나. 안동시는 청소년 무상교통을 시작으로 대중교통, 자전거, 보행이 편리한 이동하기 좋은 안동을 만드는데 앞장서라. 이와 함께 모든 시민의 무상교통을 실현할 수 있는 전면적인 공영제 전환으로 버스 운영의 공공성과 시민 참여를 확대하라.



하나. 안동시는 건물, 에너지, 교통, 농축산, 폐기물 등 모든 분야에서 탄소중립과 기후정의를 실현하는 정책을 선도하라. 이를 위해 안동시 탄소중립 기본조례에 따른 기후위기대응위원회도 조속히 구성하라.



하나. 기후위기, 농촌소멸이 가속화되는 시대에 농민들의 생존권을 보장하고, 지속가능한 먹거리 체계를 구축하여 시민들의 먹거리 기본권을 보장하라.



하나. 어린이, 청소년을 포함한 지역 사회의 기후-생태 정책 참여를 확대하여 이들이 기후위기에 주체적으로 대응할 수 있도록 제도적 기반을 마련하라.



하나. 기후 시민을 만드는 기후-생태 교육을 확산하고, 기후-생태 배움터, 공동체가 안동시민들의 삶터 곳곳에 만들어질 수 있도록 적극적으로 지원하라.



하나. 국가적이고 지역적인 기후재난에 대응하고 기후정의 실현하는 제도 개선과 문화 확산에 지역의 기성 정치권은 여야를 초월하여 앞장서라.



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19일 토요일, 경북 안동시 문화의거리 일대에서 '2026 안동 기후정의행진'이 개최됐다. 이번 행사는 기후재난의 현실을 고발하고 지역 사회의 탄소중립 대책과 기후정의 실현을 촉구하기 위해 마련됐다.같은 시각 인근 웅부공원에서는 'book적book적' 행사가 진행 중이어서 문화의거리에는 평소보다 사람이 많았다. 거리를 지나던 많은 시민이 안동기후정의행진 부스 프로그램과 퍼포먼스에 참여했다.이번 행사는 기후위기안동비상행동과 안동청소년기후행동이 주최했다. 안동시농민회, 가톨릭농민회 안동교구연합회, 민주노총, 전교조 전국교직원노동조합 안동지회, 경북북부 이주노동자센터, 미얀마관심이모임, 안동녹색당, 안동YWCA, 한살림경북북부, 안동 천주교정의평화구현위원회, 안동환경운동연합, 사회민주당, 안동청년공감네트워크, 그리스도교육수녀회와 영양군 농민회, 청송군 농민회, 소성리 사드 철회 성주 주민 대책위, 사드배치반대 김천 시민 대책위, 산불회복주민연대 의성무지개, 영풍석포제련소 봉화군 대책위 등 총 19개 단체가 연명하고 많은 시민들이 참여했다.이날 행사에서 사전 행사로 진행된 공공직조 퍼포먼스가 진행됐다. 일상생활예술공방의 김윤진 대표가 폐현수막을 활용해 직조의 씨줄과 날줄을 만들었으며, 기후정의행진에 참여한 시민들이 직접 직조틀을 대신해 "지금 당장 기후정의" 등의 구호를 외치며 함께 직조를 완성했다.오후 2시 분부터 진행된 부스 체험 공간도 시민들로 붐볐다. 한살림경북북부 부스에서는 '에너지 잡는 부채도사' 프로그램을 통해 무탄소 부채에 글씨와 그림을 꾸밀 수 있도록 하여 시끌벅적한 광장에서 각자의 예술감각에 집중하는 시간을 제공했다. 전교조안동지회는 일회용품 대신 사용할 수 있는 손수건을 준비해 알록달록 다양한 자연물 그림을 스탬프로 꾸미는 활동을 진행했다.안동녹색당 부스에서는 지난 9기 전국동시지방선거에서 당선된 허승규 안동시의원이 '안동청년공감네트워크' 활동을 통해 5년 넘게 의제를 올렸던 '버스타기 좋은 안동'을 주제로 청소년무상버스 정책의 필요성과 실효성을 안내하고, 안동 버스교통 개선점에 대한 설문조사를 진행했다.과거 2018년 그레타 툰베리가 스웨덴 스톡홀름 앞에서 '미래를 위한 결석 시위'를 한 이후 2019년 유럽 전역과 지구 전역의 거리에서 기후정의를 외치는 행동이 일어났다. 그동안 안동에서 해당 행동의 중심에 서서 실무를 담당해왔던 허승규 시의원은 이제 의원이 되어 현장에 참석해 시민들을 격려하고 목소리를 보탰다.그 밖에도 어린이들이 참여하여 제철 농산물을 배울 수 있었던 식생활교육지원센터의 '제철 맞추기 퀴즈' 부스가 운영됐다. 참가한 어린이들이 가볍게 참여하여 제철을 새롭게 알게 되는 시간이었다. 이어 안동YWCA의 '한 끼의 변화, 지구의 미래', 안동청소년기후행동의 환경퀴즈 및 나만의 캠페인 플랜카드 만들기, 안동환경운동연합의 '함께 그리는 미래', 전쟁의 기후 파괴성을 알리고 네팔 홍수 피해 성금을 모금한 미얀마관심이모임 부스가 운영됐다. 로컬그라피 오월의 '사진-행동 : OPEN WALL' 사진전과 성다솜 작가의 기후정의 페이스페인팅 체험 등도 함께 진행됐다.부스 운영에 이어 오후 4시부터는 시민문화제가 진행됐다. 정신영 안동녹색당 운영위원장의 사회로 진행된 개회사는 김수동 기후위기안동비상행동 상임대표와 권문희 안동청소년기후행동 대표가 열었다. 특히 청소년기후활동가로서 작년에 이어 올해도 개회사를 맡게 된 권문희 대표(학생)는 어떤 규칙과 규정보다는 아끼고 사랑하는 마음이 있다면 그것을 지켜주고 싶은 마음이 생기기에, 기후행동은 사랑을 전제로 한다는 것을 알게 되었다고 밝혔다.이어 기후불협화음의 합창(꽃다지 '주문')과 녹색친구들의 몸짓 공연이 펼쳐졌다. 녹색친구들의 몸짓은 동요 '개구쟁이' 노래를 2025년 기후정의행진 때 개사한 것으로, 기후부정의의 현장을 타파하고 기후정의를 이뤄내자는 의미를 담았다.문화제의 마지막은 시를 노래로 만들어 부르는 부부가수팀 '징검다리'의 공연으로 마무리됐다. 이날 징검다리는 첫 곡으로 옥상달빛의 '빨주노초파남보'를 불렀다. 이 노래는 환경 캠페인 앨범인 그린콘서트 에 수록된 곡으로, 기후정의행진 취지에 부합하여 특별히 선정된 곡이다.공연이 끝난 후, 공동 선언문 선포와 안동시를 향한 8대 요구안 낭독이 거행됐다. 이번 선언문 낭독은 각 단체의 대표들이 무대 위로 연대하여 나와 선언문의 내용을 단락별로 나누어 번갈아 읽는 방식으로 진행됐다.대표들은 선언문을 통해 최근 발생한 네팔 홍수 참사와 지구 평균기온 상승, 양산 42.5도 기록 및 거제 폭우 피해를 언급했다. 안동 지역과 관련해서는 지난해 임하, 남선, 일직면의 산불 피해에 이어 폭우 피해가 겹친 이중 재난 상황을 지적했다.또한 정부의 반도체·피지컬AI·AI데이터센터 중심 '3대 메가프로젝트'와 호르무즈 해협 파병 검토를 비판했으며, 안동시를 향해서는 탄소 배출을 초래하는 안동 LNG 복합화력발전소 2호기 건설과 안동댐 녹조 대발생 대책 부재를 지적했다.이에 따라 발표된 2026 안동 기후정의행진 8대 요구안은 다음과 같다.오후 4시 30분부터는 약 1시간 동안 거리 행진이 진행됐다. 행진 경로는 '무대 ➔ 안동YMCA ➔ 구 안동역 맞은편 ➔ 안동초등학교 ➔ 사장둑 ➔ 안동찜닭골목 입구 ➔ 중소기업은행 ➔ 무대' 순이었다.행진에는 녹색풍물단이 함께했으며 만장, 단체 깃발, 동물가면 등이 활용됐다. 안동 찜닭골목 입구 앞에서는 녹색풍물단의 풍물난장이 진행됐고, 김형동 의원 사무실 앞에서는 다이인 퍼포먼스(Die-inPerformance)가 펼쳐졌다. 다이인 퍼포먼스는 참가자들이 기후위기로 인해 생명을 위협받는 인류와 생태계의 멸종을 상징하며 아스팔트 바닥에 일제히 누워 침묵하는 항의 행동이다. 시민들은 거리에 누워 기후위기의 긴급함과 파괴적인 재난의 심각성을 고발했다.이후 참가자들은 몸을 일으켜 다시 행진을 이어가며 "지구를 불태우는 폭주를 멈춰라", "안동부터 기후정의 실현", "지금 당장 기후행동" 등의 구호를 외쳤다.한편, 이번 행진과 연계하여 9월 14일부터 20일까지 안동중앙시네마에서 관람료 2,000원에 다큐멘터리 영화 <정뱅이>와 <콘크리트 녹색섬>, <바로 지금 여기>를 상영하는 기후영화상영주간이 함께 운영됐다.