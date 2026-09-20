첫 국민연금 받은 남편에게 폰뱅킹을 알려줬다

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"기분이 이상해."

"빠르네."

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큰사진보기 ▲통장에 찍힌 숫자의 이면에 담긴 남편의 32년만큼은 선명하게 다가온. ？AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"잘 들어갔지?"

"응, 애썼어!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

첫 국민연금 입금일인 지난 8월 25일, 남편이 지나가듯 말했다. 젊어서부터 32년간, 회사가 몇 번 바뀌긴 했어도 쉼 없이 꾸준히 직장을 다닌 남편이 드디어(?) 올해 첫 국민연금을 수령하게 됐다.우리는 서로 마주 앉아 '빠르다'라는 말만 반복했다. 그 말 외에 또 다른 어떤 말로 첫 국민연금 개시일의 감흥(?)을 설명할 표현은 딱히 떠오르지 않았다.국민연금은 정부가 직접 운영하는 공적 연금제도이다. 1960년 공무원 연금제도의 도입으로 시작되었으며, 일반 국민 대상의 공적 연금 제도가 본격적으로 실시된 건 1988년부터라고 한다. 1999년엔 전 국민 대상이 되고, 2003년엔 1명 이상 사업장으로까지 확대되었는데 내가 처음 국민연금 가입할 당시엔 거부감이 꽤 컸던 것이 사실이다.국민연금이 선택이 아니라 필수라는 사실을 받아들이기 쉽지 않았다. 우스갯소리로 '내 노후는 내가 알아서 준비하겠다'라는 말을 나누기도 했다. 하지만 국민연금이 의무보험이 된 이후 나 역시 가입자가 되었고, 어느새 수급자가 된 남편과 달리 나는 아직도 납부 중이다.젊던 시절, 사회생활을 할 때엔 이 국민연금이라는 것이 마치 세금처럼 느껴졌다. 나중에 수급자가 될 거라는 것은 너무 먼 훗날이었으므로, 그저 지금 당장 적지 않은 돈을 내야 한다는 것만이 억울했다. 게다가 그토록 오랜 기간 납부하고 나서 받는 수령액이라는 것도 만족스럽지 않은 수준이었다. 당연히 국민연금으로 생활할 수는 없다. 그러니 더욱 마음속에 반발심이 있었다.이제 남편은 은퇴했으니 정기적인 급여가 들어오지 않고 9개월간 실업급여를 받았다. 그리고 이후 두 달간은 급여도, 실업급여도, 국민연금도 없는 시기를 보냈는데 어쩐지 허전한 마음이 있던 것이 사실이다. 그리고 그 두 달을 지나 국민연금 수급 개시로 인해 첫 연금액이 들어왔을 때, "그것으로 생활이 되는 것도 아닌데…." 내지는 "그렇게 오래 납부하고 겨우 그걸 받는다고…?" 하는 말들 뒤에 새로운 이런저런 생각이 따라왔다. '연금'이라는 것에 대한 것들이었다.돌아가신 친정 아빠는 일생 직업 군인이었다. 젊은 시절 엄마는 노후를 이야기 하며 "연금만 가져도 산다"고 했다. 물론 나이 들어서는 그 말을 수정했다. 그래도 영관급 장교로 퇴역한 아빠의 군인연금은 일생 유용했으며, 나이 들어가는 두 분에겐 액수 이상의 의미가 있었다.그건 일생 일해서 번 돈이 아직 이어진다는 의미이면서, 동시에 어떤 경우에도 매달 지급되는 수입이 있다는 든든한 같은 것이었을 테다. 그 돈으로 생활이 모두 해결되는 것은 아니나 그 든든함 만큼은 확실했을 테니까.장교는커녕 직업군인이나, 교원, 공무원도 아닌 그저 일반 회사원으로 일생을 보낸 남편의 국민연금은 기대보다 적다. 하지만 막상 연금을 받는 남편에겐 또 다른 의미임이 분명하다. 일생 사회인으로 일을 해왔다는 것을 말해주는 것이며, 앞으로도 죽을 때까지 보장되는 소득이라는 위안도 있지 않을까.집안의 모든 금융거래는 모두 내 소관이지만, 나는 남편 명의의 계좌로 들어오는 국민연금을 내 생활비 계좌로 자동이체 시키지 않았다. 대신 남편에게 매달 내게 입금해달라고 했다.현금지급기도 써본 적이 없는 남편에게 뒤늦게 폰뱅킹을 가르치며 웃음이 났다. 그래도 32년간 급여를 받으면서 막상 자기 급여통장을 제대로 본 적도 없는 남편이 이제라도 매달 급여를 아내에게 이제 시켜주는 데서 또 다른 뿌듯함을 느끼지 않을까 싶어서였다.송금하고서 남편이 묻는 말에 나도 다시 통장의 입금 내역을 봤다. 선명하게 찍힌 숫자와 남편 이름. 액수는 물론 중요하다. 하지만 액수는 중요하지 않기도 하다. 나는 여전히 국민연금을 모두 찬성하지도, 모두 반대하지도 않는다. 만약 지금이라도 선택할 수 있다면 어쩌겠느냐 묻는다면 여전히 내는 쪽을 선택할까.하지만 통장에 찍힌 숫자의 이면에 담긴 남편의 32년만큼은 선명하게 다가온다. 나 역시 아직 납부하고 있지만 65세가 되어 국민연금을 받게 된다면 아마 비슷한 마음이 들 것이다. 그러니 새로 배운 폰뱅킹을 미심쩍어하며 '잘 들어갔느냐?' 재차 확인하듯 묻는 남편의 말에 대답한다.