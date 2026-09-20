불 꺼진 지방 소도시 밝힌 '이 불빛'마저 끄시렵니까

큰사진보기 ▲소도시의 텅 빈 밤을 채운 문화유산지난 주말 경북 상주시 태평성대 경상감영 공원에서 열린 '상주 문화유산 야행' 현장. 거대한 보름달 조형물 앞에서 한복을 입은 시민들이 환하게 웃으며 사진을 찍고 있다. 국가유산 활용사업은 야간 문화 시설이 턱없이 부족한 지방 소도시 시민들에게 가뭄에 단비 같은 문화 해방구가 되어주고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 전 문경시 학예연구관이자 문경시 문화예술과장과 가은읍장 등으로 26년간 공직에 몸담았으며, 현재 (사)국가유산활용학회 부회장으로 활동하고 있습니다. 예산 삭감으로 인해 현장에서 헌신해 온 수많은 청년과 민간 기획가들이 일자리를 잃고 지방의 문화 생태계가 무너지지 않도록, 독자 여러분과 언론의 많은 관심을 간곡히 부탁드립니다.

820조 원 규모의 내년도 슈퍼 예산안. 그 화려한 잔치판 뒤에서 정작 지역의 밤을 밝히고 청년들의 밥줄을 쥐고 있는 '우리고장 국가유산 활용사업' 예산이 93억 원(45%)이나 무참히 난도질당했다. 지난 목요일(17일) 소속 학회를 비롯한 국가유산 활용분야 3개 단체가 국회 앞에서 기자회견을 열고 예산 원상 복구를 촉구한 이유다.그리고 주말 저녁, 필자는 경북 상주시 태평성대 경상감영 공원에서 열린 '상주 문화유산 야행' 현장을 찾았다. 탁상행정으로 그어버린 서류상의 숫자 감소로 힘들어진 현장이 과연 어떤 모습인지 두 눈으로 똑똑히 확인하고 싶었기 때문이다.상주 태평성대 경상감영 공원에 들어서는 순간, 머릿속을 어지럽게 맴돌던 분노는 이내 가슴 벅찬 뭉클함으로 바뀌었다. 거대한 보름달 조형물 앞에서는 한복을 차려 입은 모녀가 환하게 웃으며 사진을 찍고 있었고, 늦은 밤임에도 광장을 가득 메운 수많은 시민들이 야외 마술 공연을 보며 환호성을 질렀다.수도권이나 대도시에 사는 사람들은 짐작하기 어렵다. 인구 10만 이하의 시 단위 소도시나 군 단위 농어촌 지역의 밤이 얼마나 적막한지 말이다. 해가 지면 거리는 어둠에 잠기고, 퇴근 후 가족과 함께 손잡고 나갈 만한 문화 공간은 전무하다시피 하다.그 황량한 지방의 밤을 깨우고 "우리 동네에도 가족과 함께 갈 곳이 있다"는 자부심을 심어준 것이 바로 이 '국가유산 야행'이다. 수천억 원을 들이부어 거대한 건물을 짓지 않아도, 우리 고장에 원래 있던 향교와 서원, 경상감영 같은 역사적 공간에 조명을 켜고 문을 열어주는 것만으로도 시민들은 열광한다. 국가 예산이 이토록 가성비 좋게, 피부에 와닿는 '문화 복지'로 쓰이는 사례가 과연 몇이나 될까.현장을 둘러보며 시선이 가장 오래 머문 곳은 다름 아닌 체험 부스들이었다. 과녁에 고리를 던지는 놀이 부스를 운영하고, 시민들의 동선을 안내하며 땀을 뻘뻘 흘리는 스태프들은 대부분 지역의 청년들이었다.이들은 정규직이 아니다. 지역 사회에서 프로젝트 단위로 일하는 프리랜서이거나, 아르바이트를 하며 미래를 준비하는 청년 기획자들이다. 93억 원의 국비가 깎이고 지방비 매칭이 취소되어 도합 230억 원의 현장 예산이 공중분해 되면, 전국적으로 3천여 명에 달하는 이 청년들의 일자리도 하루아침에 증발한다.지방소멸을 막으려면 청년이 지역에 남아야 한다고 목청을 높이면서, 정작 이들이 지역 사회와 관계를 맺고 경제 활동을 할 수 있는 최소한의 끈마저 행정의 칼날로 끊어버리는 꼴이다. 단순한 관광 축제가 아니라, 지역의 해설사, 예술가, 청년 기획자, 주민이 어우러져 일자리와 문화 생태계를 창출하는 것이 바로 국가유산 활용사업의 진짜 가치다.국가유산은 유리관 속에 박제해 두고 '출입 금지' 푯말을 세워둘 때 지켜지는 것이 아니다. 상주 야행 현장처럼 시민들이 왁자지껄하게 찾아와 유산의 가치를 체감하고 사랑할 때, 비로소 끈질긴 생명력을 얻는다. 최선의 보존은 바로 올바른 활용에 있다.수백 수천억 원이 들어가는 토목 공사나 선심성 예산 앞에서는 관대하면서, 377만 명의 국민이 향유하고 3000명의 지역 청년 밥줄이 걸린 풀뿌리 예산 93억 원은 왜 이리 쉽게 쳐낸단 말인가.26년간 일선 지자체에서 공직에 몸담으며 문화유산을 다뤄온 실무자로서 단언컨대, 이 사업은 90억 원 삭감이 아니라 오히려 국비를 900억 원 이상(지방비 매칭 시 2천억 원 규모)으로 대폭 확충해야 한다. 그리하여 지방 소멸에 대응하고 지역의 텅 빈 거리와 어두운 밤을 채우는 국가적 방패로 삼아야 마땅하다.내일, 필자는 예산 심의의 키를 쥐고 있는 국회로 다시 향한다. 국회 예산결산특별위원회 의원들에게 이 상주 야행의 현장 사진들을, 땀 흘리는 청년들의 모습을, 아이들의 환한 웃음을 직접 보여주며 물을 것이다.지역의 미래를 밝히는 이 찬란한 불빛을, 정녕 당신들 손으로 끄셔야겠습니까.