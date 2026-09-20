세종시 '경계 없는 편의점'에서 만난 평화·통일

큰사진보기 ▲18~19일 세종공동캠퍼스에서 열린 ‘세종 캠퍼스 대동제: 울림’에서 민주평통 세종지역회의 청년위원회가 ‘한반도24, 경계없는 편의점’ 부스를 운영하고 있다. ⓒ 하태건 관련사진보기

"나는 설탕가루가 묻은 가락지빵하고 찬물 탄 커피가 먹고 싶어."

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큰사진보기 ▲‘경계없는 편의점’ 참가자들이 ‘나에게 평화란’, ‘미래의 한반도에 한마디’ 등의 질문에 답해 붙인 메시지 카드 ⓒ 민주평통세종직역회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲초등학교 4학년 오지운 학생이 ‘경계없는 편의점’ 부스에서 평화·통일 체험에 참여하고 있다. ⓒ 최진희 관련사진보기

북한 친구가 주문을 부탁한다. 그런데 눈앞의 키오스크에는 익숙한 남한말이 적혀 있다. '가락지빵'이 무엇인지, '찬물 탄 커피'가 무엇인지 알아내야 주문을 대신할 수 있다.지난 18~19일 세종시 집현동 세종공동캠퍼스에서 열린 제1회 '세종 캠퍼스 대동제: 울림' 한쪽에 조금 색다른 편의점이 문을 열었다. 대동제는 대학생들이 직접 기획에 참여한 축제로, 이틀 동안 공동캠퍼스 일원에서 다양한 체험과 공연이 진행됐다.민주평화통일자문회의 세종지역회의 청년위원회는 '한반도24, 경계 없는 편의점' 부스를 열었다. 민주평화통일자문회의는 헌법 제92조에 근거한 평화통일정책 대통령 자문기관이다.이곳에는 통일정책을 설명하는 긴 강의도, 어려운 토론도 없었다. 참가자들은 즉석사진을 찍어 '여권'을 발급받고, 키오스크에서 주문을 했다. 평화에 대한 자신의 생각을 카드에 적어 붙이고, 백두산 천지 사진을 배경으로 기념사진도 남겼다. 통일과 평화를 설명하기보다 직접 체험하도록 만든 부스였다.박지원 민주평통 세종지역회의 청년위원장은 지난 8월 청년위원장을 맡은 뒤 하반기 청년사업을 어떻게 할지 고민했다고 했다. 사람들을 별도로 불러 모으기보다 이미 청년들이 모이는 축제로 들어가 보기로 했다."청년들이 통일이나 한반도, 남북관계 같은 문제에 관심을 갖기가 쉽지 않잖아요. 이미 사람들이 한 자리에 모이는 청년 축제라면 조금 재미있게 만들어 참여를 이끌어낼 수 있지 않을까 생각했어요."정재숙 행정실장이 '편의점'을 제안했고, 박 위원장은 여기에 키오스크와 즉석사진, 인증사진, 상황극을 붙였다. 설정은 이렇다. 남과 북의 사람들이 오갈 수 있는 편의점이다. 입장하려면 먼저 여권을 만든다. 들어가면 남한말을 잘 모르는 북한 친구가 주문을 부탁한다."설탕가루가 묻은 가락지빵하고 찬물 탄 커피를 먹고 싶다고 해요. 그러면 참가자가 그 말을 보고 키오스크에서 주문을 대신하는 거예요."퀴즈를 마치면 '평양 아메리카노'나 '감귤 단물' 같은 이름을 붙인 음료를 받는다. 이어 '나에게 평화란', '평화로운 한반도를 위해 우선되어야 할 것은', '미래의 한반도에 한마디 한다면' 등의 질문에 답을 적어 메시지월에 붙인다.마지막에는 박 위원장이 최근 백두산 연수에서 직접 찍은 천지 사진을 배경으로 기념사진을 남길 수 있도록 했다. 대학생들의 반응은 예상보다 좋았다."처음부터 '평화·통일 이야기합니다' 해서 들어온 건 아니거든요. '사진 찍고 가세요', '음료 받아가세요' 해서 들어왔는데 문제를 풀면서 '생각보다 재미있다'고 하더라고요. 역시 쉬워야 하는구나 싶었어요."그가 편의점이라는 공간을 택한 이유도 여기에 있다."통일과 평화가 멀리 있는 게 아니라 일상 속에 있다는 걸 보여주고 싶었어요. 편의점도 늘 우리 곁에 있고 열려 있는 곳이잖아요."부스 이름 앞에는 '경계 없는'이라는 말이 붙었다. 박 위원장은 통일이 멀게 느껴지는 이유 중 하나가 사람 사이에 존재하는 '선' 때문이라고 생각했다고 했다."휴전선도 있고, 세대 사이에도 보이지 않는 선이 있잖아요. 남북뿐 아니라 사람을 구분 짓는 선이 있어서 서로 넘나들지 못하는 경우가 많다고 생각했어요. 그 경계를 조금 무너뜨리면 어떨까 해서 '경계 없는 편의점'이라고 이름을 지었어요."원래 주제는 '한반도24'였지만 앞에는 '경계 없는 편의점'을 내세웠다."한반도라는 말부터 나오면 '나는 별로 관심 없는데' 하고 지나갈 수도 있잖아요. 그래서 편의점을 더 앞에 보여줬어요."이틀 동안 부스를 지킨 정재숙 민주평통 세종지역회의 행정실장은 예상보다 가족 단위 참가자가 많았다고 했다. 사진을 찍고, 여권을 만들고, 키오스크 주문을 하고, 메시지를 적는 여러 단계를 거쳐야 했지만 중간에 그만두는 사람은 많지 않았다."과정이 꽤 길었어요. 재미가 없었다면 음료만 받고 갔을 텐데 대부분 마지막까지 해주셨어요."특히 어린 자녀와 함께 온 부모들은 아이들이 남과 북에 대해 묻자 부모가 옆에서 분단에 대해 설명해주는 모습이 여러 차례 보였다고 했다. 박 위원장 역시 같은 장면을 이야기했다."어른에게는 '남과 북이 드나들 수 있는 편의점'이라고 하면 되는데 어린아이들은 남과 북이 왜 나뉘었는지부터 설명해야 하잖아요. 부모님이 아이에게 그걸 설명하는 모습을 보면서 준비하길 잘했다는 생각이 들었어요."세대 차이를 뜻밖의 단어에서 발견하기도 했다."초등학생들에게 '가락지빵'을 보여줬는데 '가락지' 자체를 모르는 아이들이 있더라고요. 반지라고 설명해야 했어요."남과 북의 언어 차이를 보여주려고 만든 문제에서 세대 사이의 언어 차이까지 발견한 셈이다. 행사에 참여한 뒤 현장을 도운 권정숙씨에게는 평화에 대한 생각을 적는 메시지 코너에서 만난 한 아이가 기억에 남았다. 아이는 포스트잇 앞에서 한동안 글을 쓰지 못하고 머뭇거렸다.권씨가 옆에서 설명해주려고 하자 아이는 자신이 생각해서 적겠다는 뜻을 보였다. 잠시 뒤 혼자 무언가를 적어 메시지월에 붙였다. 무엇을 썼는지는 보지 못했다. 아이가 자신이 적은 내용을 보여주는 것을 부끄러워했기 때문이다. 권씨는 한동안 머뭇거리던 아이가 결국 혼자 생각을 적어 붙인 장면이 기억에 남았다고 한다.최진희씨는 초등학교 4학년 자녀와 함께 부스를 찾았다. 아이는 평소 역사와 통일 문제에 관심이 있어 평화·통일 부스가 있다는 말을 듣고 따라왔다. 사진을 찍어 여권을 만들고 평화에 대한 생각을 적었다. '평양 아메리카노'라는 표현을 보고 북한에서는 커피를 어떻게 부르는지도 궁금해했다.최씨는 아이가 평소 통일 문제에 관심이 있어 부스를 찾았지만, 축제의 다른 프로그램에도 관심을 보였다고 한다. 평화·통일 부스 역시 여러 축제 프로그램 가운데 아이가 경험한 하나의 체험이 됐다.공동캠퍼스에 다니는 외국인들도 부스를 찾았다. 정재숙 실장은 언어가 잘 통하지 않는데도 외국인 참가자들이 하나씩 물어보며 마지막 체험까지 마친 모습이 인상적이었다고 했다. 박 위원장도 외국인 참가자들에게 짧은 영어로 부스의 설정을 설명했다.남한과 북한의 사람들이 함께 드나드는 편의점이고, 같은 한국어를 쓰지만 사용하는 표현에는 차이가 있다고 말했다."외국인들은 같은 코리안인데 쓰는 말이 다르다는 것도 신기해하더라고요. 문화 차이는 있지만 그래도 서로 통할 수 있다고 설명했어요."아이와 부모, 대학생, 외국인이 한 공간에서 각각 다른 방식으로 남북과 평화를 만난 것이다. 박 위원장은 평화와 통일을 이야기하는 방식이 언제나 무거울 필요는 없다고 말했다. 정책 토론이나 포럼도 필요하지만, 평소 관심이 없던 사람에게는 일상적인 방식으로 다가가는 시도도 필요하다는 것이다."우리는 아침에 토스트와 커피를 먹고, 점심에는 국밥을 먹고, 저녁에는 초밥을 먹기도 하잖아요. 그렇게 다른 나라의 문화를 일상에서 자연스럽게 접하는 것처럼 남북의 문화도 조금 더 친근하게 느꼈으면 좋겠어요."그는 평화 역시 너무 익숙해서 오히려 중요성을 잊기 쉬운 일상이라고 말했다."늘 우리 곁에 있지만 그냥 주어지는 건 아니잖아요. 너무 큰 메시지나 경각심보다는 일상 속에서 자연스럽게 느끼면 좋겠어요."19일 축제가 끝나면서 '경계 없는 편의점'도 문을 닫았다. 그러나 그 작은 부스에서 한 아이는 한동안 포스트잇 앞에 서서 평화에 대한 자기 생각을 적었다. 부모는 어린 자녀에게 남과 북이 왜 나뉘었는지를 설명했고, 외국인은 남과 북에서 같은 한국어를 쓰면서도 표현이 다른 점을 신기해했다.통일을 가르치는 수업은 아니었다. 사진을 찍고, 음료를 주문하고, 문제를 풀고, 자기 생각 한 줄을 적었다. 평화와 통일을 일상 가까이에 놓아보고 싶었다는 '경계 없는 편의점'의 뜻은 어쩌면 그런 장면들 속에 있었다.