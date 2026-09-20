김승원 사퇴 뒤 나온 '성추행 의혹', 국힘은 청와대 맹공

큰사진보기 ▲김승원 법무부 장관 후보자가 19일 사퇴 기자회견을 마치고 국회 소통관을 나서고 있다. 2026.9.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김승원 법무부장관 후보자에 대한 성추행·음주운전 추가 의혹 등이 담긴 전직 보좌진 탄원서가 청와대 쪽에 전달됐다는 언론 보도가 나오면서 후보직 자진 사퇴 이후에도 파장이 지속되고 있다. 국민의힘에선 김 후보자의 사퇴가 "추가 범행이 드러나는 걸 막기 위한 도주"라며 여권과 청와대를 향한 공세 수위를 높이고 있다.지난 19일 오후 KBS는 여권 단독으로 김 후보자 인사청문 경과보고서가 채택되던 17일 김 후보자 전직 보좌관의 탄원서가 홍익표 청와대 정무수석 등에게 전달됐다며 "입수한 탄원서엔 김 후보자의 과거 성추행 의혹과 보좌진들의 무마 과정, 김 후보자 추가 음주운전 의혹, 음주 뒤 보좌진에 대한 상습적인 욕설과 폭언 의혹, '신약 로비 의혹' 외 추가 청탁 의혹 등이 담겼다"라고 보도했다.다음 날인 18일 이재명 대통령은 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 김 후보자 임명 여부에 대해 "아직 최종 결론은 내지 못했다"라며 "그 과정에서 벌어진 많은 사안과 지적들, 여러분들이 갖고 있는 역량과 국민 눈높이 등을 고려해 신중하게 결정하도록 하겠다"라고 밝혔다.이후 김 후보자는 19일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "깊은 고민 끝에 법무부장관 후보자직을 내려놓기로 결심했다"라며 "민생을 살피고 개혁을 완수해야 할 정부에 작은 부담을 더해선 안 된다고 생각했다"라고 밝혔다. 여권 주도로 인사청문 경과보고서가 채택된 지 이틀 만의 자진 사퇴였다.다만 김승원 의원실은 "해당 탄원서 내용에 대해 청와대로부터 연락받은 사실은 없고 제출됐는지도 알지 못한다"라며 "언론에 보도된 탄원서 소문은 사실과 다르거나 과장 오류가 있다"라고 전했다. 또 "후보자 사퇴 배경과 관련한 위 소문에 대해 당시 근무했던 보좌관은 사실과 다르다는 점을 밝혀왔다"라며 "보도 경위와 내용에 관한 정확한 사실관계를 확인·검토 후 필요한 조치를 하겠다"라고 덧붙였다.한편 청와대는 19일 해당 보도와 관련해 "인사와 관련한 사안은 확인이 어렵다"라고 밝혔다.김 후보자 자진 사퇴를 두고 국민의힘은 탄원서에서 제기된 추가 의혹 때문에 김 후보자가 물러난 것 아니냐는 등 청와대와 민주당을 향한 공세를 펴고 있다.장동혁 국민의힘 대표는 지난 19일 페이스북에 "김승원 폭탄이 더 터질 모양"이라며 "음주운전도 더 있었고, 보좌진에 대한 상습 욕설과 폭언에, 추가 청탁에, 경기도당 회계부정... 그리고 역시나 성추행까지 민주당 종특이란 종특은 다 모아놨다"라고 썼다. 그러면서 "이 정도면 청와대 인사 라인부터 쫓아내야 하는 것 아닌가"라고 덧붙였다.나경원 국민의힘 의원도 19일 자신의 페이스북에서 "김 후보자 사퇴는 자신의 추가 범행이 드러나는 걸 막기 위한 도주였나"라며 "장관후보자 사퇴로 덮을 게 아니다. 의원직 사퇴하고 수사받아야 한다"라고 말했다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 20일 논평을 내고 "청와대와 민주당은 답해야 한다. 탄원서의 접수 여부, 전달 경로, 검증 라인 공유 시점을 즉각 공개해야 한다"라고 밝혔다. 함인경 국민의힘 대변인도 같은 날 논평에서 "민주당은 증인 없는 청문회와 '적격' 보고서 단독 채택에 대해 책임지고, 청와대는 대체 어떤 기준으로 장관 후보자를 고르고 검증했는지 국민 앞에 분명히 답하라"라고 촉구했다.한동훈 무소속 의원은 20일 자신의 페이스북에서 해당 탄원서와 관련해 김민석 민주당 대표에게 "청와대보다 먼저 제보받고도 뭉갠 것 맞느냐"라며 "이걸 알고도 묵살했다면 민주당은 김승원 성추행, 음주운전 갑질의 공범"이라고 의혹을 제기했다.