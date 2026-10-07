나고야 아시안게임 수송 대혼란, '교통 강국' 일본의 민낯

▲이번 대회 농구와 유도 종목 경기가 열렸던 나고야 IG 아레나. 이곳의 관계자 출입구는 왼쪽 아래 어두운 부분에 있었습니다. 다른 경기장 상황도 비슷했습니다. 눈에 띄는 안내가 전혀 없어 출입구를 찾는 데 어려움을 겪은 것은 둘째치고, 그마저도 잘못 알려주는 경우도 많았습니다. ⓒ 박장식 관련사진보기