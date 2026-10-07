나고야 아시안게임 수송 대혼란, '교통 강국' 일본의 민낯

"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 막 마쳤습니다. 2026 아이치·나고야 아시안게임의 현장에서 담아낸 남은 이야기를 디저트처럼 담겠습니다.
말도 많고 탈도 많았던 2026 아이치·나고야 아시안게임이 4일 끝났습니다. 시작부터 끝까지, 정말 아쉬움이 많이 남는 대회였습니다.
지난 아시안게임에서 가장 문제가 되었던 일을 꼽자면 단연 수송입니다. 선수단 수송을 시작으로 VIP, 관계자, 그리고 취재진까지 이동 문제 때문에 골머리를 앓아야 했습니다. 정류장을 잘못 알려주는 일은 예삿일이고, 심지어는 오기로 한 차량이 오지 않는 데다 그마저도 차량이 이상한 목적지로 가면서 선수단의 경기력에 영향을 주는 일도 있었습니다.
이번 대회 수송·안내는 왜 '난장판'이 났는가
국제 대회에서는 보안구역 사이를 오가는 셔틀버스를 주요 교통수단으로 운영합니다. 경기장을 출입할 때마다 이뤄지는 보안 검사에 따른 불편을 줄이고, 관계자들이 대중교통이나 택시 등 별도의 교통편을 알아보지 않고도 편리하게 대회에 임할 수 있게끔 하려는 취지입니다.
그런데 이번 대회는 수송의 시작부터 대중교통 이용을 전제로 한 운영방식으로 치렀습니다. 다행히도 선수와 VIP는 선수단 호텔 등에서 경기장으로 향하는 차량이 배차되어 그나마 문제를 피할 수 있었지만, 남은 관계자들에게 대중교통 이용을 강제한 것이 큰 불협화음을 일으켰습니다.
이번 대회 '길 안내'는 처음부터 불안했습니다. 대회 개막 이후에도 관계자의 경기장 출입구, 접근 수단 등을 알려주는 미디어 가이드도 PDF로 배포했을 뿐 실물 가이드를 제공하지 않았습니다.
또한 관계자들과 관중이 함께 같은 대중교통을 타고 이동하는데, 모든 안내 인력과 매뉴얼은 관중 안내에 집중된다면 문제가 발생할 수밖에 없습니다. 국제대회의 경우, 관계자와 관중의 입장 통로를 분리하고, 그리고 서로의 관람석마저도 다른 구역에 배치합니다. 그러나 지하철 및 광역전철역에서 도보로 접근할 수 있는 경기장에 관중 출입구 등이 안내되어 있는 경우는 많았지만 AD카드를 소지한 관계자의 출입구를 알려주는 경우는 찾기 어려웠습니다.
게다가 조직위원회는 AD카드를 소지한 관계자가 관중 출입구로 입장하는 것을 금지했습니다. 관계자를 위한 수송 체계를 안정적으로 운영했던 지난 항저우·하얼빈 대회조차도 AD카드를 소지한 관계자가 관중 출입구로 입·퇴장할 수 있었습니다.
① 길안내 잘못 하고, 항의하자 '경찰 부른다' 협박까지
아시안게임 당시 기계체조와 트램펄린, 리듬체조 경기가 열린 나고야 가이시 홀에서도 관계자 이동과 출입 안내에 문제가 있었습니다. 경기장 인근 광역전철역에서 내리면 관중을 위한 안내 표지판만 있었고, 경기장 관중 출입구에서는 AD카드를 소지한 관계자는 입장할 수 없었습니다. 현장 관계자들은 1층으로 내려가라고 안내했지만, 구체적인 이동 경로는 알려주지 않았습니다.
1층으로 내려가는 길을 물어도 손짓으로 방향만 안내해 줄 뿐이었습니다. 어렵게 1층에 도착해 출입구로 들어가려 하자 차량 출입구라는 이유로 다른 곳으로 이동하라는 안내를 하기도 했습니다. 다시 다른 출입구를 찾았지만 이번에는 VIP 출입구라는 이유로 입장을 거부당했습니다.
안내에 따라 여러 출입구를 거쳤음에도 입장하지 못하자 저는 "안내에 따랐을 뿐"이라며 항의했고, 해당 출입구의 관계자는 "경찰을 부르겠다"고 말했습니다. 이후 다른 관계자가 상황을 파악하고 직접 AD카드 소지자 출입구까지 안내하면서 입장이 이뤄질 수 있었습니다.
비슷한 상황은 가이시 홀뿐 아니라 다른 경기장에서도 이어졌습니다. 출입구를 잘못 안내받은 선수단이나 취재진이 입장을 거부당한 뒤 현장 관계자와 실랑이를 벌이는 일이 반복됐습니다. 이와 관련해 대회 운영 측에 비공식적으로 질의했지만, 돌아온 답변은 "잘못 안내한 개인의 책임"이라는 내용뿐이었습니다.
② 제대로 된 수송 없이 대중교통만 믿었다
지난 봄부터 아시안게임 취재를 준비하면서 가장 놀랐던 점은 취재진 수송을 위한 별도의 교통수단이 충분히 마련되지 않았다는 점입니다. 보통 취재진 셔틀버스는 주요 광역전철역을 거점으로 운영합니다. 예를 들어, 나고야 시내에서 떨어진 역에서 야구·양궁·배구 경기장으로 향하는 버스를 운행하고, 다른 환승역에서는 카누·근대5종 경기장으로 가는 차량을 운행하는 방식입니다.
그러나 이번 대회에서는 취재진을 위한 교통수단과 이용 방법에 대한 안내가 대회 직전까지 충분히 제공되지 않았습니다. 보통 국제 대회에서는 취재진 숙소나 미디어 센터 등 주요 거점과 경기장을 연결하는 미디어 셔틀버스를 운영해 왔습니다. 반면 이번 대회에서는 일정 한도(2만 9000 엔)가 있는 교통카드를 지급하고, 취재진이 대중교통을 이용해 경기장까지 이동하도록 했습니다.
경기장이 아이치현 곳곳에 분산돼 있고 대중교통 접근성이 낮은 임시 시설도 활용되면서 관계자들도 이동에 스트레스를 겪어야 했습니다. 한 관계자는 "크루즈 선수촌에서 컨테이너 선수촌까지 셔틀버스가 운행됐다면 20분 정도 걸렸을 거리가 지하철을 이용하자 1시간 30분 이상 소요됐다"고 푸념했습니다.
아이치현의 대중교통망은 나고야 도심을 중심으로 주변 지역으로 뻗어 있어 경기장 위치에 따라 이동 시간이 길어질 수 있습니다. 메인 미디어 센터에서 공항까지는 자동차로 고속도로를 이용하면 약 40분이 걸리지만, 대중교통으로는 약 1시간 30분이 소요됐습니다. 교통비도 편도 약 1500엔이 들었습니다.
메인 미디어 센터와 클라이밍·3대3 농구·레슬링·주짓수 경기장 등을 연결하는 아오나미선도 취재진의 이동에 영향을 미쳤습니다. 나고야역 동쪽의 지하철·사철 승강장에서 아오나미선 승강장까지 이동하는 데 약 10분이 걸렸고, 열차 배차 간격도 길어 환승과 이동에 시간이 소요됐습니다. 대회 초반에는 승강장과 이동 경로를 찾지 못하는 국내외 취재진도 있었습니다.
이 같은 교통 여건은 메인 미디어 센터 이용률도 낮췄습니다. 일부 경기장의 서브 미디어 센터가 야외 임시 천막 형태로 운영되는 등 열악한 경우도 있었지만, 메인 미디어 센터까지 이동하는 데 드는 시간과 불편이 더 컸습니다. 일부 취재진은 미디어 센터 대신 숙소에서 업무를 보는 방식을 택하기도 했습니다.
③ 지자체, 여행사, 조직위원회... 구심점 없던 수송 주체가 부른 비극
관중과 관계자가 이용하는 셔틀버스 역시 상황은 비슷했습니다. 셔틀버스를 타려는 관중들이 경기가 끝난 후 한 시간도 넘게 줄을 섰던 일은 <오마이뉴스>가 현장에서 보도했던 바 있습니다(관련 기사: 아시안게임 야구 팬들, 귀갓길 '지옥'... 어둠 속, 셔틀버스 1시간 기다려
https://omn.kr/2jvso). 특히 미디어 셔틀버스의 경우 아예 결행하거나, 출발 시간보다 일찍 경기장을 떠나고, 설명 없이 30분 이상 지각하는 등 당황스러운 일이 많았습니다.
당장 한국 선수단에게도 셔틀버스 관련 문제가 많았습니다. 남자 농구 대표팀은 결승전 당일 오전 훈련을 위해 신청했던 버스가 오지 않아서 훈련을 취소했던 일이 있었죠. 역시 남자 축구와 배구 대표팀도 훈련과 경기에 차질을 빚는 일이 있었습니다.
이번 대회 대절버스와 VIP 수송 관련 업무는 한 도쿄 여행사가 프레스티지 파트너로 대회에 참가하며 담당했습니다. 해당 회사는 나고야가 위치한 주부 지역 버스회사 뿐만 아니라, 다른 지역의 버스·리무진 등을 대절하여 활용하는 등 일본 전역에서 차량을 수배했습니다. 그런 탓에 주부 지역의 지리가 익숙하지 않아 실수를 하는 일도 잦았습니다.
관중 수송 버스 등과 관련한 대책은 지자체가 마련했습니다. 아이치현과 산하 시에서 노선버스를 운영하는 회사의 시내버스 차량을 대절하고 셔틀버스로 활용한 것이죠. 그렇다보니 여행사의 운영 차량과 지자체의 차량 상황이 상호 공유가 되지 않는 일도 많았습니다. 문제가 연이어 발생하자 노선버스 배차 업무를 담당했던 경력직 직원을 대회 도중 급하게 선발하기도 했습니다.
당장 이번 대회에는 많은 메달이 나오는 수영 종목, 그리고 다이빙 종목이 조직위의 귀책 사유로 도쿄에서 열렸고, 사이클 주요 경기와 축구 등이 시즈오카에서 열렸습니다. 하지만 거리가 먼 경기장으로 향하는 교통편이 지원되었던 그간 아시안게임에서의 관례를 깨고, 이번 대회에서는 도쿄·시즈오카·오사카 등으로 향하는 교통편을 제공하지 않아 논란이 되었습니다.
교통비 감당이 가능한 몇몇 국가를 제외하면 신칸센 비용은 부담이었고, 실제로 도쿄 등으로 향하는 것을 포기한 관계자도 있었습니다. 한 서남아시아권 국가의 관계자는 "다른 지역에서 뛰는 선수들을 격려하고 싶었는데 그렇지 못했다"라고 털어놨습니다.
수송 문제... '장애인 아시안게임'에서는 다르길
오는 10월 18일부터는 일본 나고야시와 아이치현 일대에서 장애인 아시안게임이 열립니다. 수송 체계가 제대로 갖춰지지 않으면 경기 진행은 물론 관중 입장에도 차질이 빚어질 수 있는 대회가 장애인 대회입니다. 조직위원회가 비장애인 대회에서의 우를 범하지 않기를 당부합니다.
아울러 바라는 점이 있습니다. 대한민국도 1년 앞으로 다가온 세계대학경기대회에서 수송을 더욱 신경쓰기를 바랍니다. 많은 이들이 이번 아이치·나고야 대회를 힘들었던 경험으로 기억하는 만큼, 충청 만큼은 같은 소회가 나오지 않도록 말입니다.