트럼프, 캠프데이비드 일정 하루 앞당겨 귀환…"중동 충돌 급속 확대 가능성"

큰사진보기 ▲백악관 공보 라인이 운영하는 공식 소셜미디어 계정은 트럼프 대통령이 대통령 전용 헬기 '마린원'에서 내리는 모습이 담긴 영상을 공개했다. ⓒ RapidResponse24 엑스(X) 관련사진보기

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