트럼프, 캠프데이비드 일정 하루 앞당겨 귀환…"중동 충돌 급속 확대 가능성"

도널드 트럼프 미국 대통령이 주말 휴양지인 메릴랜드주 대통령 별장 캠프데이비드 체류 일정을 하루 앞당겨 마치고 19일(현지시각) 저녁 워싱턴DC로 돌아왔다.
백악관 공동취재단(풀)이 전한 내용에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 8시 직전 백악관 인근 엘립스 광장에 도착했다. 백악관 공보 라인이 운영하는 공식 소셜미디어 계정은 트럼프 대통령이 대통령 전용 헬기 '마린원'에서 내리는 모습이 담긴 영상을 공개했다.
트럼프 대통령은 당초 20일 캠프데이비드를 떠날 예정이었다.
트럼프 대통령의 귀환은 미 국무부가 이날 새로운 여행 경보를 발령한 직후에 이뤄졌다. 국무부는 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 사우디아라비아를 새로 공격한 데 따라 중동 지역 체류 미국인들에게 '경계 강화'를 당부하고, 항공편 등 여행 차질에 대비하라고 권고했다.
국무부는 경보에서 "이번 군사 충돌은 급속히 확대될 가능성이 있다"며 "중동 밖에 있는 미국인들은 이 지역 방문이나 경유 여행을 진지하게 재고해야 한다"고 밝혔다. 이어 "이 지역을 오가는 경우 공항과 항공사 운영 상황을 계속 확인해야 한다"고 당부했다.
<AP통신>에 따르면 사우디 주도 연합군은 이날 후티 반군이 새벽에 수도 리야드를 겨냥해 탄도미사일 공격을 시도했으나 요격했다고 뒤늦게 확인했다. 리야드 일부 주민은 폭발음을 들었고, 이후 공항 인근에서 연기가 피어오르는 모습도 목격됐다. 인명 피해나 시설 피해 보고는 나오지 않았다.
연합군은 후티 반군이 홍해 항구도시 얀부와 타이프, 바이시, 파라산 등의 민간 기반시설도 공격하려 했으나 저지됐다고 밝혔다. 다만 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 얀부는 사우디 핵심 송유관이 끝나는 곳이다.
<AP통신>에 따르면 후티 반군 군사 대변인 야히아 사리 준장은 "다수의 탄도·순항미사일과 드론"으로 리야드와 국영 석유기업 아람코의 얀부 시설을 공격했다고 주장했다. 후티 반군은 앞서 증거를 제시하지 않은 채 리야드의 '민감 시설'을 타격하고 얀부의 아람코 시설에 "대형 화재"가 났다고 주장했다.
후티 반군이 리야드를 표적으로 삼은 것은 이란 전쟁의 새 전선으로 떠오른 사우디와 후티 반군 간 교전이 격화한 이후 처음이다.
최근 며칠간 긴장은 급격히 고조됐다. 지난 17일에는 사우디 민방위 당국이 요격된 후티 반군 드론의 파편에 사우디 거주 예멘인 1명이 숨졌다고 밝혔다. 이번 사태 이후 첫 민간인 사망자다. 앞서 16일에는 사우디가 후티 반군이 이슬람 최고 성지 메카를 드론으로 공격하려다 요격됐다고 발표하며 메카의 안전은 "레드라인"이라고 경고했다. 후티 반군은 이를 강력히 부인했다.
사우디의 가까운 동맹국인 미국은 현재 후티 반군과 싸울 의사가 없음을 시사했다.<AP통신>에 따르면 지역 당국자들은 사우디의 미사일 요격체가 부족해지고 있으며 프랑스, 영국, 파키스탄, 이집트에 방공 지원을 요청했다고 밝혔다.
예멘 내에서도 후티 반군과 사우디의 지원을 받는 국제사회 승인 정부 간 교전이 급증했다. 후티 반군은 1주일여 전 홍해 연안을 따라 남하해 요충지인 모카항과 홍해 남단 바브엘만데브 해협의 섬들을 장악했다. 이에 따라 지나가는 선박에 대한 감시 능력이 향상됐지만, 후티 반군은 사우디 선박만 공격 대상으로 삼고 있다고 밝혔다. 예멘은 4년간의 비교적 평온기를 지나 참혹한 내전으로 되돌아갈 위기에 놓였다.