'1년 계약' 자활사례관리자, '관계의 지속'은 누가 지키나

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덧붙이는 글 | 필자는 지역자활센터에서 사례관리자로 근무하고 있습니다. 기사에 언급된 참여자 관련 내용은 특정 개인을 지칭하지 않도록 현장에서 접한 여러 사례를 일반화해 표현했습니다. 통계와 제도 관련 내용은 보건복지부 자활사업 자료와 지역자활센터 채용공고 등 공개자료를 바탕으로 작성했습니다.

지역자활센터에서 사례관리자로 일하다 보면 한 사람의 문제를 하나의 이름으로 정의하기 어렵다는 것을 자주 느낀다.경제적 어려움 때문에 자활근로에 참여했지만 이야기를 나누다 보면 수천만 원의 빚이 나오고, 신용불량이나 통장 압류가 나온다. 오랫동안 사람을 만나지 않고 지냈다는 이야기가 나오기도 하고, 우울과 음주 문제, 불안정한 주거환경, 가족관계의 단절이 한꺼번에 발견되기도 한다.이때 사례관리자가 하는 일은 단순히 상담일지를 작성하는 것이 아니다. 신용회복위원회나 금융복지기관을 알아보고, 정신건강복지센터에 도움을 요청하고, 주거지원제도를 찾아보고, 필요한 경우 다른 복지기관과 회의를 연다. 참여자가 자활근로를 중단하려 할 때는 이유를 듣고 다시 일할 수 있는 방법을 함께 고민한다.그러다 문득 이런 생각이 들 때가 있다. 한 사람의 삶을 몇 년 동안 지켜봐야 하는 일을 하는 사람은, 과연 몇 년 동안 그 자리에 있을 수 있을까.자활사례관리는 최근 생긴 사업이 아니다. 보건복지부 자료를 보면 2012년 지역자활센터의 맞춤형 자활경로 설계를 강화하면서 전국 60개 지역자활센터에 사례관리팀이 설치·운영됐다.2016년 보건복지부는 자활사례관리 사업을 확대하면서 당시에도 '지역자활센터를 방문하는 대상자는 이혼·사별·신용불량·질병·알코올 문제 등 복합적인 어려움을 가진 경우가 많다'고 설명했다. 즉 자활사업이 단순히 일자리를 제공하는 것만으로는 참여자의 자립을 돕기 어렵다는 판단이 이미 오래전부터 있었던 것이다.그 이후 자활사례관리의 중요성은 더 커졌다. 정부는 2025년 자활사례관리사를 기존 125명에서 250명으로 두 배 확대해 전국 250개 지역자활센터에 배치하겠다고 밝혔다. 보건복지부의 2025년 자활사업 안내에도 자활사례관리 예산을 전년 25억7800만 원에서 39억8200만 원으로 늘리고 사례관리사 250명을 배치한다는 내용이 담겼다.2012년 60개 지역자활센터에서 출발한 자활사례관리가 10여 년 만에 전국 지역자활센터를 대상으로 하는 사업으로 확대된 셈이다. 정부 역시 자활정책에서 사례관리가 필요하다는 사실을 인정하고 있는 것이다.그런데 사례관리자를 뽑는 공고에는 '계약직'이 있다. 문제는 여기서부터다. 2026년 실제 지역자활센터의 자활사례관리사 채용공고를 찾아봤다. 서울강동지역자활센터는 지난 7월 자활사례관리사 1명을 모집하면서 채용 형태를 '계약직'으로 명시했다. 근무기간은 2026년 8월 1일부터 12월 31일까지였다. 다만 '기간 연장 가능'이라는 조건이 붙었다.서울강서지역자활센터가 지난 3월 낸 채용공고 역시 자활사례관리사 1명을 계약직 사회복지사로 모집했다. 계약기간은 2026년 4월부터 2027년 3월까지 1년이었고, 직무 평가 후 연장 가능이라고 명시돼 있었다.서초지역자활센터 역시 올해 자활사례관리사를 계약직 사회복지사로 모집했다. 계약기간은 12개월, 이후 연장계약이 가능한 조건이었다. 포천지역자활센터도 올해 자활사례관리사를 2026년 3월부터 12월 말까지 근무하는 계약직으로 모집했다(추후 재계약 가능 표기).물론 모든 지역자활센터의 자활사례관리사가 계약직이라는 뜻은 아니다. 기간의 정함이 없는 형태로 채용하는 센터도 있고, 각 센터의 운영 여건과 고용 형태도 다르다.그러나 전국 단위로 확대될 정도로 사례관리의 중요성이 커진 상황에서 여전히 여러 지역에서 1년 또는 사업기간 단위의 계약직 채용이 반복되고 있다는 사실은 생각해볼 필요가 있다.사례관리는 행정업무만으로 완성되지 않는다. 처음 만난 참여자가 자신의 부채와 가족관계, 정신적인 어려움까지 사례관리자에게 모두 이야기하는 경우는 많지 않다. 몇 번을 만나야 한다. 안부를 묻고, 사업단에서 무슨 일이 있었는지 듣고, 지난번 이야기했던 병원에는 갔는지 확인한다. 신용회복 상담 결과는 어떻게 됐는지, 그동안 생활은 괜찮았는지를 다시 묻는다. 그렇게 조금씩 관계가 만들어진다.어떤 참여자는 첫 상담에서는 "아무 문제 없다"고 말하지만 몇 달 뒤에야 오래된 부채 이야기를 꺼낸다. 어떤 사람은 도움을 거부하다가도 여러 번 만난 뒤에야 다른 기관의 상담을 받아보겠다고 말한다. 사례관리에서 상담 횟수보다 중요한 것이 관계의 지속성이라고 느끼는 이유다.담당자가 바뀌면 참여자는 자신의 이야기를 처음부터 다시 해야 한다. 새로운 사례관리자는 기록을 읽을 수는 있다. 하지만 기록만으로 한 사람을 모두 알 수는 없다. 상담일지 한 줄에는 담기지 않는 표정과 말투, 반복해서 나오는 걱정, 몇 달 동안 조금씩 달라진 태도까지 인수인계하기는 어렵다. 그래서 사례관리자의 잦은 교체는 단순한 인사 문제가 아니다. 사례관리 서비스의 연속성과도 연결되는 문제다.이런 문제 제기가 최근 처음 등장한 것도 아니다. 2020년 당시 대통령 직속 일자리위원회가 운영하던 대한민국 일자리상황판에는 한 자활사례관리 담당자가 '지역자활센터 자활사례관리 담당자 처우개선을 위한 호봉제 도입'을 제안한 기록이 남아 있다. 작성자는 낮은 인건비와 잦은 이직·보직변경 문제를 지적하며 자활사례관리사의 안정적인 근무환경이 필요하다고 주장했다.개인 한 명이 제기한 의견이기 때문에 이를 전체 자활사례관리자의 상황으로 일반화할 수는 없다. 다만 6년이 지난 2026년에도 여러 지역자활센터의 채용공고에서 '계약직', '1년 계약', '연장 가능'이라는 표현을 쉽게 찾아볼 수 있다는 것은 눈여겨볼 만하다.그 사이 사례관리의 역할은 오히려 확대됐다. 정부는 건강·중독·부채 등 복합적인 문제를 가진 자활참여자를 위해 사례관리사를 확대하겠다고 밝혔고, 전국 지역자활센터에 사례관리사를 배치하는 정책까지 추진했다. 전문성은 점점 더 요구되고 있다. 그렇다면 이제는 그 전문성을 어떻게 축적할 것인가를 함께 고민해야 한다.좋은 사례관리자가 되는 데 얼마나 걸리는지는 모르겠다. 나 역시 아직 배우고 있는 사례관리자다.처음에는 상담을 잘하는 것이 사례관리라고 생각했다. 하지만 현장에서 여러 사람을 만나면서 생각이 조금씩 달라지고 있다. 복지제도를 알아야 하고, 금융과 채무 문제도 공부해야 한다. 정신건강이나 주거지원제도를 알아야 할 때도 있다. 무엇보다 어떤 순간에는 개입해야 하고 어떤 순간에는 기다려야 하는지를 판단해야 한다.이런 능력은 교육 몇 번만으로 만들어지기 어렵다. 사람을 만나고, 실패하고, 다시 시도하면서 경험이 쌓인다. 하지만 경험을 쌓은 사람이 계속 떠난다면 기관 역시 다시 처음부터 사람을 키워야 한다. 사례관리자의 처우 문제를 단순히 종사자의 월급이나 복지 문제로만 볼 수 없는 이유다. 자활사업이 사례관리의 중요성을 강조한다면 사례관리자가 그 일을 지속할 수 있는 구조 역시 함께 만들어져야 한다.2012년 60개 지역자활센터에서 시작했던 자활사례관리는 이제 전국 단위의 사업으로 확대됐다.14년이 지난 지금, 이제 질문을 조금 바꿔볼 필요가 있다. 자활사례관리가 필요한가를 묻는 단계는 이미 지났다. 이제는 그 일을 맡은 사람이 경험을 쌓고 전문성을 축적하면서 오랫동안 참여자의 곁에 있을 수 있는 구조인지 물어야 한다. 사례관리의 핵심이 관계의 지속이라면, 그 관계를 만들어가는 사람의 지속성 역시 자활정책이 함께 살펴야 할 문제다.