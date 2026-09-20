'심리상담 공통업무화' 반대 집회 열려

큰사진보기 ▲청와대 인근 심리상담계 집회19일 서울 종로구 청운효자동 주민센터 앞에서 열린 집회에서 참가자들이 심리상담 공통업무화에 반대하는 손팻말을 들고 있다. ⓒ 한국임상심리학회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 청운효자동 주민센터 앞 집회에서 참가자들이 무대와 대형 전광판을 바라보고 있다. ⓒ 한국임상심리학회 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲19일 집회 참가자들이 도로 한편에 마련된 좌석에 앉아 무대 발언을 듣고 있다. ⓒ 한국임상심리학회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 집회 참가자들이 “심리상담은 전문가에게”, “심리상담 공통업무화 반대”라고 적힌 손팻말을 들어 올리고 있다. ⓒ 한국임상심리학회 제공 관련사진보기

정신건강전문요원의 공통업무에 국가·지방자치단체 등의 심리상담 사업 수행을 추가하는 정부 개정안에 반대하는 집회가 19일 서울 종로구 청운효자동 주민센터 앞에서 열렸다. 참가자들은 심리상담 업무에 필요한 교육·수련 기준을 명확히 하고 개정안을 원점에서 다시 논의하라고 요구했다.한국임상심리학회가 주최한 '범 심리상담계 총궐기 집회'는 청와대 인근에서 오전 10시부터 낮 12시까지 진행됐다. 주최 측은 참가 인원을 약 1000명으로 추산했다. 검은색 옷을 입은 참가자들은 도로 한편에 마련된 좌석에 앉아 심리상담의 전문성과 시행령 개정 반대를 강조하는 손팻말을 들었다.집회 말미에는 개정안 철회와 재논의, 업무에 상응하는 교육·수련 기준 및 자격체계 마련을 요구하는 결의가 이어졌다. 무대 전광판에 "심리상담의 전문성 기준과 질 관리, 책임체계를 명확히 하라"는 문구가 나오자 참가자들은 "명확히 하라"를 함께 외쳤다.논란의 대상은 보건복지부가 지난 7일 입법예고한 '정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 시행령 일부개정령안'이다. 정신건강임상심리사·정신건강간호사·정신건강사회복지사·정신건강작업치료사 등 네 직역의 공통업무에 '국가, 지방자치단체 등에서 시행하는 심리상담 및 재난심리지원 사업의 수행'을 추가하는 내용이다.현행 시행령은 정신질환자와 그 가족에 대한 심리상담을 정신건강임상심리사의 개별업무로 명시하고 있다. 개정안은 이 규정을 그대로 두면서, 국가·지자체 등이 시행하는 사업에서는 다른 세 직역도 심리상담을 공통업무로 수행하도록 명시하려는 것이다. 적용 대상은 정신건강전문요원 자격을 갖춘 사람들로, 일반 간호사나 사회복지사 전체가 해당하는 것은 아니다.복지부는 네 직역이 2024년부터 심리상담 바우처사업에 참여했고 재난 현장에서도 심리지원을 맡아왔다는 점을 개정 이유로 들었다. 이미 수행해 온 업무를 법령에 명시하겠다는 설명이다.한국임상심리학회는 바로 이 대목에 이의를 제기한다. 정부가 기존 사업의 참여를 근거로 공통업무로 규정하는 것과 심리상담에 필요한 교육·수련을 충분히 받았다는 것은 별개의 문제라는 것이다. 학회는 직역마다 수련 내용이 다른 만큼, 각 직역의 상담 역량과 이를 검증할 기준부터 확인해야 한다고 주장한다.한국임상심리학회는 지난 11일 낸 보도자료에서 복지부가 각 직역의 교육·수련과정이 심리상담 수행에 충분한지 검증한 근거를 공개하라고 요구했다. 학회는 업무를 공통으로 부여하면서 그에 상응하는 법정 수련과목·시간을 함께 정비하지 않았다고 지적했다. 상담 과정에서 자살 위험이나 중증 정신질환의 신호를 파악하고 필요한 치료로 연결하려면 평가와 감별, 지도감독 아래의 수련이 뒷받침돼야 한다는 주장이다.국립정신건강센터의 '2026 정신건강전문요원제도 운영 안내'를 보면 네 직역의 2급 수련과정은 각각 총 1000시간이지만 과목 구성은 다르다. 임상심리에는 심리평가와 개인·집단심리치료, 간호에는 건강사정 및 진단과 정신간호중재 및 치료, 사회복지에는 사회사업 사정과 사회사업치료, 작업치료에는 정신건강작업치료 평가와 중재·치료 관련 과목이 편성돼 있다.치료적 의사소통과 응급위기관리 등 공통 교육도 있다. 다만 같은 1000시간을 수련했다는 사실만으로 심리상담 역량까지 같다고 볼 수는 없다. 학회는 간호·사회복지·작업치료의 면담과 정서적 지지, 사례관리도 중요한 전문행위라면서, 이 활동들을 임상심리사의 심리상담과 같은 법적 업무명으로 묶으려면 수련 내용과 수행 범위를 먼저 검증해야 한다고 밝혔다.개정안을 긍정적으로 평가하는 입장도 있다. 한국정신건강사회복지학회는 지난 7일 홈페이지 공지에서 현장에서 이미 심리상담을 해온 정신건강전문요원의 역할을 분명히 하고, 종사자들의 심리상담 역량을 강화하는 근거가 될 것이라고 밝혔다.한국임상심리학회는 9월 작성한 설명자료에서 공동으로 수행할 업무를 '정신건강상담'으로 구분하는 보완책을 제시했다. 초기 면담과 정보 제공, 위기 상황의 초기 대응, 서비스 안내·연계 등을 공통업무로 규정하되, 심리평가와 감별에 기반한 심리상담은 개별업무로 유지하자는 내용이다.적용 범위를 국가·지자체가 직접 시행하는 사업으로 한정하고, 위험 징후가 확인되면 지체 없이 연계하도록 의무를 두자는 제안도 담겼다. 시행 2년 뒤 재평가하는 절차도 요청했다.입법예고된 개정안에는 새로 추가하는 심리상담 업무의 세부 범위나 이를 위한 별도의 교육·수련 기준은 담기지 않았다. 기존 자격·수련 체계를 갖춘 정신건강전문요원에게 해당 업무를 공통으로 부여할 수 있는지, 추가로 어떤 검증이 필요한지를 두고 입장이 갈리고 있다.개정안은 입법예고 단계로 아직 확정되지 않았다. 복지부는 10월 19일까지 기관·단체와 개인의 의견을 받는다. 의견은 국민참여입법센터에서 온라인으로 제출하거나 의견서를 작성해 복지부에 보낼 수 있다.