천일홍 만발한 꽃밭에서 만난 변치 않은 가을

큰사진보기 ▲흰 천일홍 너머 자주빛 천일홍에 머문 시선, 오래 남는 가을 기억의 시작 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲천일홍 군락 너머 희미하게 보이는 ‘나리농원’, 가을빛으로 물들었다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲2017년에는 없던 팜파스그라스, 나리공원의 풍경은 조금씩 달라지지만 천일홍은 그대로다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲산과 도시의 풍경을 배경으로 가을 햇살 아래 선명한 빛을 품은 천일홍 군락 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲천 일의 시간을 품은 듯 핀 천일홍의 둥근 꽃송이. 천일홍은 포엽이 오래 색을 간직한다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천일홍은 오래도록 색을 간직하기에 오랜 마음의 이야기가 담겨 있다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲양주나리공원의 다채로운 빛으로 물든 천일홍 꽃밭에서 저마다의 시간을 담아간다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲다채로운 천일홍 꽃밭에 놓인 벤치에서 잠시 머물며 오래 기억될 가을을 담다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

[여행 정보]

2026 양주나리공원 천일홍 가을 페스타

- 나리농원 개장 기간: 2026년 9월 18일 ~ 10월 25일

- 페스타 기간: 2026년 9월 26일 ~ 10월 18일

- 주요 문화공연: 9월 26~27일, 10월 3~4일

- 입장료: 일반 관람 기간 성인 7,000원(5,000원 양주사랑상품권 환급) / 페스타 기간 성인 5,000원(5,000원 양주사랑상품권 환급)

- 주차: 제1~4주차장 무료 운영. 주말과 행사 기간에는 혼잡할 수 있어 대중교통 이용을 권장.

관람 팁

- 천일홍을 비롯해 핑크뮬리, 댑싸리, 코스모스 등 다양한 가을꽃을 함께 볼 수 있다. 여러 꽃을 함께 감상하기 좋은 시기는 9월 말부터 10월 초다.

- 사진을 찍는다면 햇볕이 부드러운 오전 9~10시 30분 또는 오후 4시 30분~6시 무렵을 추천한다.

- 주말에는 주차장 진입이 혼잡할 수 있으므로 오전 일찍 방문하거나 늦은 오후 시간을 이용하는 것도 좋다.

천 일 동안 피는 꽃은 없다. 그런데도 사람들은 오래전부터 이 꽃을 '천일홍'이라 불렀다. 꽃보다 오래 남는 것은 무엇이기에 사람들은 이 꽃에 '천일'이라는 시간을 붙였을까. 그 이유가 궁금해 축제가 시작되기 전인 9월 22일, 한적한 양주나리공원을 찾았다.경기도 양주시 광사동에 자리한 양주나리공원은 가을이면 가장 먼저 떠오르는 꽃 여행지 가운데 하나다. 2012년 조성된 나리공원에서 2019년부터 '천만 송이 천일홍 축제'가 열리기 시작했다. 황화코스모스와 핑크뮬리, 댑싸리, 가우라 등 다양한 가을꽃이 어우러지며 많은 사람이 찾는 가을 명소로 자리 잡았다. 수많은 가을꽃이 저마다의 빛깔을 뽐내지만, 오래도록 시선을 붙잡는 꽃은 따로 있다. 동그란 꽃송이를 촘촘히 피워낸 천일홍이다.이곳의 이름이 왜 '천일홍공원'이 아닌 '나리공원'일까. '나리'는 백합을 뜻하는 순우리말로 양주시가 시민들에게 자연 친화적인 휴식 공간을 선물하고자 공원을 조성하며 붙인 이름이다. 이름은 백합에서 왔지만, 이곳의 가을을 가장 선명하게 물들이는 주인공은 천일홍이다.순우리말 이름을 가진 정원과 변치 않는 꽃의 만남은 어느새 양주의 가을을 상징하는 풍경이 되었다.2017년 이곳을 처음 찾은 후 여러 해가 흘렀다. 계절은 늘 비슷했지만, 풍경은 조금씩 변해갔다. 꽃밭의 배치도 조금씩 달라졌고, 축제를 즐기는 사람들의 모습도 달라졌다.꽃길에서는 사람마다 서로 다른 움직임이 이어졌다. 아이들은 천일홍보다 더 환하게 웃었고, 연인들은 서로를 가장 아름다운 풍경으로 담아냈다. 정자에서는 담소를 나누는 가족들이 웃음꽃을 피웠고, 사진가들은 저마다의 가을을 프레임 속에 담느라 분주했다. 바람이 불 때마다 둥근 꽃송이들이 한꺼번에 흔들리자 사람들의 발걸음도 자연스레 느려졌다.시간이 흐르며 풍경은 달라졌지만, 변하지 않은 것이 하나 있다. 가을 햇살 아래 선명한 빛을 품은 천일홍이다. 나리공원을 떠올리면 가장 먼저 기억나는 것도 화려한 꽃밭보다 그 작은 꽃송이들이다.'천일홍'이라는 꽃 이름을 처음 들으면 천 일 동안 피어 있는 꽃이라 생각하기 쉽다. 하지만 실제로 천 일 동안 피어 있는 꽃은 아니다.가까이 다가가 보면 종이를 만지는 듯 바스락거리는 질감이 느껴진다. 우리가 꽃잎이라고 생각했던 둥근 부분은 사실 잎이 변형되어 꽃을 감싸는 포엽이다. 실제 꽃은 그 안쪽에서 아주 작게 피어난다.천일홍의 특징은 꽃이 진 뒤에도 포엽이 색과 형태를 비교적 오래 간직한다는 데 있다. 그래서 천일홍은 꽃을 말린 뒤에도 관상할 수 있고, '변치 않는 사랑', '불변', '불후' 등의 꽃말로도 알려져 있다.꽃은 피어 있을 때 가장 아름답지만, 오래 남는 것은 꽃이 진 뒤에도 사라지지 않은 흔적일 수 있다. 사람도 그렇다. 한 사람을 오래 기억하게 하는 것은 가장 화사했던 순간이 아니라, 시간이 지나도 오래도록 남아 있는 그 사람의 흔적이다.천일홍에는 오래전부터 전해 내려오는 전설이 있다. 장사를 떠난 남편을 기다리던 아내가 끝내 기다림을 포기하지 않았고, 그 변함없는 마음에 감동한 하늘이 꽃을 오래도록 시들지 않게 했다는 이야기다.전설의 사실 여부보다 더 흥미로운 것은 사람들이 왜 이런 이야기를 만들었느냐다. 어쩌면 사람들은 오래전부터 변하지 않는 마음을 눈으로 보고 싶었는지도 모른다. 그래서 쉽게 바래지 않는 꽃 하나에 기다림과 사랑이라는 이야기를 담아 오늘까지 전해온 것인지도 모른다.꽃은 결국 진다. 아무리 아름다운 꽃이라도 계절을 거스를 수는 없다. 하지만 천일홍은 꽃이 진 뒤에도 포엽이 오랫동안 색을 간직한다. 생명은 끝나도 기억은 오래 남을 수 있다는 사실을 이 작은 꽃은 조용히 보여준다.양주나리공원 천일홍축제는 화려한 꽃밭을 감상하는 데서 끝나지 않는다. 사람들은 이곳에서 계절을 사진으로 남기고, 가족과 추억을 쌓고, 소중한 사람과 가을을 함께 걸으며 저마다의 시간을 마음속에 담아 간다. 어쩌면 사람들이 좋아하는 것은 오래 피는 꽃이 아니라 오래 기억되는 꽃인지도 모른다.공원을 나서며 마지막으로 천일홍을 돌아본다. 가을은 머지않아 지나가고 꽃도 언젠가는 시든다. 그러나 어떤 풍경은 시간이 흘러도 마음속에서 쉽게 빛을 잃지 않는다. 천일홍은 천 일 동안 피어 있는 꽃이 아니었다. 다만 누군가의 기억 속에서 천 일보다 오래 시들지 않는 꽃이었다.올가을 양주나리공원을 찾게 된다면 잠시 걸음을 늦춰 보자. 바람에 흔들리는 천일홍 사이를 천천히 걷다 보면, 어느새 꽃을 바라보던 시선은 자신을 향하게 된다.꽃은 계절이 지나면 시들지만, 그 꽃 앞에서 품었던 마음은 오래 남는다. 어쩌면 양주나리공원에서 만난 천일홍은 천 일보다 더 오랫동안 당신의 마음속에 피어 있을지도 모른다.