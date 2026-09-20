"더러워진 람천·임천을 지켜라"… 지리산 주민들의 '기후정의행진'

큰사진보기 ▲송전탑 고압은 싫어요 탈핵활동가의 행동 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산행동 기후정의행진 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 현안 각자 적어넣은 현수막 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산행동 기후정의행진 라이브 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역 학생의 라이브 촬영 모두가 함께하는 지리산행동 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲현안공유 및 활동가 이야기 나누기 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산행동 기후정의행진 함께하는 사람들 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 주민들의 바램 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲“지산지소” 초고압 송전탑 절대반대 펼침막 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함께 같이 연대의 힘 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산행동 손수 현장에서 만든 문구 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 산내면 행진 람천따라 60지방도 걷기 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다

9월 19일, 남원시 산내면사무소 앞 마당에 마을 주민들과 아이들, 함양 . 남원 시민단체 회원들이 하나둘 모여들었다. '지리산행동 기후정의행진' 현장이다.이날 행사에 참여한 주민들은 람천과 임천의 수질 오염 문제, 송전탑 건설, 탈핵 및 기후위기 대응 등 지역과 지구적 현안을 한데 모아 목소리를 높였다. 현장에는 다양한 체험 부스와 문화 공연, 토크 콘서트가 이어지며 온 마을이 함께하는 축제이자 연대의 장이 펼쳐졌다.행사장 한편에서는 참가자들이 수달, 다슬기, 맨홀 뚜껑, 반달가슴곰 등의 가면과 피켓을 들고 각 생물의 입장을 대변하는 이색 인터뷰가 진행됐다.람천과 임천의 수질 오염 문제를 지적한 한 참가자는 "얼마 전 하수가 제대로 정화되지 않은 채 유출되어 물고기와 다슬기, 수달 같은 생명들이 살 자리를 잃고 있다"며 "원칙을 지켜 하천으로 나가는 물을 깨끗이 정화해야 한다"고 호소했다.주민대책위 활동가는 "물 하나만 깨끗해진다고 해결될 일이 아니라, 우리 삶의 전반적인 방향과 소비 방식이 바뀌어야 한다는 생각에 마을 단위의 기후정의행진을 준비하게 됐다"고 취지를 밝혔다.이어진 토크 콘서트에서는 지역에서 다양한 현장 활동을 이어가고 있는 실천가들이 무대에 올라 각자의 활동 계기와 연대의 중요성을 나눴다.쓰레기 감량 운동(이재향 '푸름메가 사는 지구' 대표): "쓰레기 배출장 관리자 제도화 등 마을 단위의 자율적인 자원순환 체계를 꾸준히 시도하고 있다. 지자체 예산의 아주 적은 일부(0.1%)만 투입해도 마을 환경교육과 배출장 관리가 충분히 가능하다"며 지속적인 관심을 당부했다.수질개선대책위원: "람천과 임천은 호남에 위치하지만 낙동강 수계에 속해 관리의 사각지대에 놓여 '낙동강 오리알' 신세가 됐다"고 지적하며, "지방정부에만 맡기지 말고 환경부가 직접 관리하는 국가하천 지정이 필요하다"고 강조했다.송전탑 백지화 운동(김진수 남원 송전탑 대책위원장): "지역에서 생산한 전기를 수도권과 대기업 산단으로 보낸다는 명목 아래 지방이 '에너지 식민지'가 되는 구조적 문제를 바로잡아야 한다"며 '에너지 지산지소(地産地消)'를 거듭 강조했다.탈핵 순례 활동(청명 활동가): "전기는 누군가의 눈물을 타고 흐른다는 사실을 잊지 않아야 한다"며 "크기나 역할을 재지 말고 자신이 서 있는 위치에서 할 수 있는 연대 행동을 이어가는 것이 중요하다"고 전했다.이야기마당이 마무리된 후 참가자들은 마당에 동그랗게 모여 손을 잡고 '평화의 둥근춤'을 추며 행진 준비를 마쳤다. "함께 가자 우리 이 길을, 마침내 하나 됨을 위하여" 노래에 맞춰 한마음으로 발을 맞춘 주민들은 직접 만든 현수막과 피켓을 들고 산내면 일대 행진에 나섰다.이날 현장에 참여한 한 주민은 "기후위기나 환경 파괴라는 거대한 문제 앞에서 무력감을 느끼기 쉽지만, 이렇게 마을 사람들과 함께 모여 목소리를 내고 연대할 수 있어 희망을 느낀다"고 전했다.