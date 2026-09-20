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26.09.20 11:08최종 업데이트 26.09.20 11:08

청년정책은 충남도처럼

평가서 전국 1위 '대통령 기관 표창', 정책 반영률 98%

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충남도가 전국 16개 광역 시도를 대상으로 한 청년정책 평가에서 가장 우수한 성과를 거두며 전국 1위를 차지, 대통령 기관 표창을 받았다.
충남도가 전국 16개 광역 시도를 대상으로 한 청년정책 평가에서 가장 우수한 성과를 거두며 전국 1위를 차지, 대통령 기관 표창을 받았다. ⓒ 충남도
충남도가 전국 16개 광역 시도를 대상으로 한 청년정책 평가에서 가장 우수한 성과를 거두며 전국 1위를 차지, 대통령 기관 표창을 받았다.

충남도는 19일 청와대에서 열린 '2026 청년의 날' 공식 기념식에서 최고 영예인 대통령 표창을 수상했다고 밝혔다.

이번 수상은 청년의 정책 참여 확대와 현장 목소리의 도정 반영 등 청년정책 추진 전반에서 우수한 성과를 인정받은 결과다.

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충남 청년정책의 가장 큰 특색은 청년의 실제 의견을 도정에 적극 반영하는 '체감형 참여 행정'에 있다. 도는 청년정책조정위원회를 중심으로 현장 수렴을 강화했으며, 실제 정책 반영 비율을 2024년 74%에서 지난해 98%까지 끌어올리며 청년 주도형 정책 기반을 확립했다.

청년층의 안전망 확보와 지역 맞춤형 특화 지원도 강점으로 꼽힌다. 전세·해외취업 사기 등 금융 피해 예방을 위해 기존 청년·사회초년생 대상 금융 교육을 대학생과 고교 3학년생까지 전격 확대했다.

이와 함께 ▲청년 창업·창직 지원 ▲청년 주택 임차보증금 이자 지원 ▲전국 청년 페스티벌 개최 등 지역 청년의 수요를 정밀히 반영한 다각적 지원책을 지속 추진해 왔다.

이종익 도 청년여성국장은 "청년이 모이는 'AI 수도 충남'을 만들기 위해 현장의 목소리를 정책에 담아내고 있다"며 "앞으로도 청년정책보좌관 무스펙 채용, 청년정책 대토론회 등 청년과 직접 소통하는 기회를 더욱 확대하겠다"고 밝혔다.





덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#충남도#청년정책#전국1위#대통령표창

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