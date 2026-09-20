김민석 "이 대통령 야당 걸림돌 정리, 진지한 개헌 논의해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 20일 국회에서 열린 개헌추진단 출범 기자간담회에 참석해 생각에 잠겨 있다. 2026.9.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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더불어민주당이 개헌추진단 활동을 시작하며 개헌 추진에 본격 시동을 걸었다. 이 대통령이 직접 연임 의사가 없다는 뜻을 밝히며 연임 개헌 논란을 정리한 만큼, 5·18 민주화운동 헌법수록과 권력구조 개편 등을 중심으로 국민의힘의 개헌 논의 참여를 촉구한 것이다.김민석 민주당 대표는 20일 국회 본청에서 기자회견을 열고 "지난 대선 후보 시절 당내 토론을 할 때부터 이 대통령은 연임 의사가 없고 제도상 불가능함을 인식했고 저보다도 국회 권한에 대해 더 존중하는 입장이라는 게 명확했다"라며 "연임 의사가 없는데 자꾸 연임 포기를 선언하라는 요구가 마치 다른 생각이 있었다고 밝히라는 요구처럼 이상했다"라고 운을 뗐다.김 대표는 "대통령께선 개헌 의지를 여러 번 밝혔고, 야당이 제기하는 걸림돌도 명확히 정리했다"라며 "이제 말꼬리 잡기보단 진지한 개헌 논의로 전환할 때가 됐다"라고 밝혔다. 그러면서 "5·18부터 부마까지 헌법 전문에 명기해야 한다"라며 "5·18을 문민정부의 역사적 정체성으로 삼은 김영삼 대통령의 계승자라는 국민의힘이 반대할 이유가 있느냐. 5·18을 수용하고 반(反) 5·18을 정리해야 한다"라고 촉구했다.또 "국민이 합의하는 권력구조 개혁과 정치제도 개선을 해야 한다"라며 "모든 국민에게 품격 있는 삶을 보장하는 품격 사회, 즉 품격 있는 기본 사회와 사회권적 기본권을 반영해야 한다"라고 밝혔다. 김 대표는 "대통령 기자회견을 계기로 민주당은 오직 민생에 올인할 것"이라며 "개헌의 본질도 민생 개헌, 국민통합 개헌이어야 한다"라고 강조했다.김태년 개헌추진단 단장도 이날 국민의힘을 향해 "거두절미하고 이제 함께 개헌을 시작하자"라고 촉구했다. 그러면서 "제정당의 정치적 유불리와 거리를 두는 게 개헌을 이루는 좋은 방법"이라며 "내후년 총선과 최대한 거리를 둬서, 총선 1년 전쯤, 늦어도 내년 상반기 안엔 별도로 합의된 개헌안을 갖고 국민투표에 부쳐야 그나마 실현 가능성이 높겠다"라고 판단했다.김 단장은 "저출생·고령화, 수도권 일극체제, 기후위기까지 미룰 수 없는 국가의 과제들"을 언급하며 "국민 자유와 권리 존엄을 헌법 맨 앞줄에 두겠다"라고 말했다. 또 "중앙정부 권한은 지방정부와 나눠 실질적 지방분권을 이루겠다"라며 "국민의 뜻이 정치와 국정에 제대로 반영될 수 있도록 선거·정당제도, 국회 구성과 운영을 거듭 살피겠다"라고 강조했다.김 단장은 "1987년 국민들이 대통령 직선제를 되찾고 국민주권의 길을 열었다"라며 "이제 그 뜻을 이어 새로운 헌법으로 다음 대한민국을 열자"라고 제안했다. 백혜련 개헌추진단 수석부단장도 "국회 차원의 즉각적 개헌특위 구성을 촉구한다"라며 "여야가 함께 참여하는 특위를 통해 국민이 공감하는 개헌을 이뤄내야 한다"라고 밝혔다.