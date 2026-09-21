'독일판 맘다니' 탄생? 좌파당이 베를린 1위 차지한 비결

큰사진보기 ▲독일 좌파 정당 좌파당(Die Linke)의 수석 후보 엘리프 에랄프(가운데)가 2026년 9월 20일 독일 베를린 크로이츠베르크의 페스트잘 크로이츠베르크에서 열린 베를린 주의회 선거 후 좌파당 선거 행사 무대에서 환호하고 있다. ⓒ 연합뉴스 / AFP 관련사진보기

AD

독일 좌파당(Die Linke)이 베를린 정치의 새로운 기록을 썼다.베를린 선거관리위원회의 잠정 집계에 따르면, 20일(현지 시각) 치러진 베를린 주의회 선거에서 좌파당은 25.7%의 득표율을 얻어 기독교민주연합(CDU)을 제치고 제1당에 올랐다. 좌파당이 베를린 주의회 선거에서 제1당을 차지한 것은 이번이 처음이다.2023년 선거에서 12.2%에 그쳤던 득표율을 두 배 이상 끌어 올리며 역대 최고 성적도 기록했다. 불과 3년 만에 두 배 이상 '껑충' 뛴 좌파당의 상승세 중심에는 '집세' 문제가 있었다.튀르키예계 이민자 가정에서 태어난 좌파당 시장 후보 엘리프 에랄프는 선거운동 내내 주거 문제를 강조했다. 실제로 에랄프와 좌파당은 임대료와 주택 문제를 핵심 의제로 내세웠다.좌파당은 베를린시가 소유한 공공주택의 임대료를 1년간 동결하고, 이후에도 인상 폭을 연간 최대 1%로 제한하겠다고 공약했다. 과도한 임대료를 단속하기 위한 전담 조직을 설치하고, 장기적으로 공공주택 공급도 대폭 늘리겠다는 계획을 내놨다. 이와 함께 2021년 주민투표에서 통과된 대형 주택회사 소유 주택의 사회화도 추진하겠다고 밝혔다.에랄프는 '임대료 상한제(Mietendeckel)'라고 적힌 목걸이를 차고 다닐 정도로 주거 문제를 선거운동의 상징적인 의제로 부각했다.실제 베를린에서는 임대료 상승과 주택 부족 문제가 주요 현안으로 떠올랐다. 최근 보도에 따르면 베를린의 신규 임대료는 2014년 이후 거의 두 배로 올랐고, 주거비 부담은 이번 선거의 핵심 쟁점으로 부상했다.좌파당의 약진은 특히 청년층에서 두드러졌다. 인프라테스트 디맵의 출구 조사에 따르면 25세 미만 유권자의 43%, 25~34세 유권자의 48%가 좌파당을 선택했다. 첫 투표에 참여한 유권자 가운데서도 좌파당은 38%로 가장 높은 지지를 받았다.이런 행보 때문에 에랄프는 선거운동 과정에서 뉴욕시장 조란 맘다니와 자주 비교됐다. 높은 주거비와 생활비 문제를 전면에 내세우고 임대료 규제와 공공서비스 확대를 강조했다는 점에서 두 정치인의 선거 전략이 닮았다는 평가였다.기존 진보 정당을 지지했던 유권자와 지난 선거에서 투표하지 않았던 시민들이 대거 좌파당으로 이동한 것으로 나타났다.인프라테스트 디맵의 잠정 유권자 이동 분석에 따르면 좌파당은 순증 기준으로 녹색당에서 약 5만 명, SPD에서 약 3만 명의 유권자를 끌어왔다. 지난 선거에서 투표하지 않았던 유권자 가운데서도 약 7만 명이 좌파당에 투표한 것으로 추산됐다.반면 기존 CDU-SPD 시정부에 대한 평가는 부정적이었다. 선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 현재 시정부에 대한 만족도가 낮게 나타나는 등 집권 세력에 대한 불만이 선거 결과에 영향을 미쳤다는 분석이 나왔다.선거 결과에서도 이런 흐름은 드러났다. CDU와 SPD는 모두 득표율이 하락했고, 좌파당은 2023년 12.2%에서 이번 선거 25.7%로 크게 상승했다.좌파당의 승리는 이처럼 주거 문제를 중심으로 한 선명한 공약과 기존 정치권에 대한 불만, 청년층과 비투표층의 참여 확대가 맞물린 결과로 풀이된다.관심은 이제 좌파당이 선거 승리를 실제 시정부 구성과 정책 변화로 이어갈 수 있을지에 쏠린다.에랄프는 선거운동 과정에서 베를린 시장 집무실이 위치한 '붉은 시청(Rotes Rathaus)'을 두고 '진짜 붉은 시청'을 만들겠다는 메시지를 내세웠다. 선거 결과에 따라 에랄프가 차기 베를린 시장이 될 가능성도 열려 있다베를린 선관위의 발표에 따른 잠정적 의석 구도에서는 좌파당과 녹색당, SPD가 손을 잡는 이른바 '적적록(R2G)' 연정의 성립이 가능하다. 실제 녹색당의 베르너 그라프는 선거 전부터 좌파당·SPD와의 연정을 선호한다고 밝혔다.그러나 좌파당의 핵심 공약인 '대형 주택회사 사회화'는 연정 협상의 난제가 될 가능성이 있다. 선거 당일 인프라테스트 디맵 조사에서 사회화 방안에 찬성한 시민은 37%에 그친 반면, 반대는 51%에 달했다. 2021년 주민투표 당시 57.6%가 찬성했던 것과 비교하면 여론도 크게 달라졌다.SPD 역시 줄곧 부정적 입장을 내비쳐왔다. SPD 시장 후보 슈테펜 크라흐는 지난 8월 좌파당이 사회화를 연정 조건으로 내걸자, 좌파당이 '집권할 생각이 없는 것 같다'는 취지로 공개 비판하기도 했다. 한편 에랄프는 선거 직후에도 사회화의 뜻을 굽히지 않고, 2021년 주민투표 결과를 이행하겠다는 뜻을 재확인했다.좌파당의 약진만이 베를린 정치의 변화는 아니었다. 독일대안당(AfD)도 2023년 9.1%에서 이번 선거 16%대로 지지율을 크게 끌어올렸다. 좌파당이 청년층과 진보 성향 유권자를 중심으로 세력을 넓히는 동안 AfD 역시 반대편에서 지지 기반을 확대했다.좌파당은 베를린에서 처음으로 제1당에 올라섰지만, 좌파당의 핵심 공약이 현실로 이뤄질 수 있을지는 미지수다. 주거난을 앞세워 유권자의 선택을 받은 에랄프가 사회화 공약을 둘러싼 반대 여론과 연정 파트너의 견제를 넘어 자신들의 색깔을 시정에 담아낼 수 있을지 주목된다.